Eliminasyon diyeti nedir, nasıl yapılır? Eliminasyon diyeti niye yapılır?

Eliminasyon diyeti belirli gıda maddelerine olan duyarlılıkları belirlemek ve sağlık sorunlarını hafifletmek amacıyla kullanılan özel bir beslenme stratejisidir. Bu yöntem, kişinin vücuduyla nasıl etkileşimde bulunduğunu ve hangi gıda maddelerinin sağlığına olumsuz etkiler yarattığını anlamak için önemli bir araçtır. Eliminasyon diyeti, kişiselleştirilmiş bir beslenme yaklaşımı sağlar ve sağlık sorunlarının kökenini anlamak için kullanışlı bir araçtır. Ancak bu tür bir diyeti uygulamadan önce bir beslenme uzmanına danışmak önemlidir, çünkü yanlış uygulama ciddi beslenme eksikliklerine yol açabilir. Sağlıklı ve dengeli bir diyet, kişinin sağlığına uygun olanı belirlemek için eliminasyon diyetinin sonuçlarına dayanarak geliştirilir.

Eliminasyon diyeti nedir?

Eliminasyon diyeti, belirli gıda maddelerine veya maddelere karşı duyarlılığı veya intoleransı belirlemek ve sağlık sorunlarını tanımlamak için kullanılan özel bir beslenme stratejisidir. Bu diyet, bir kişinin belirli gıda maddelerine verdiği olumsuz reaksiyonları tespit etmek amacıyla bu gıdaları geçici olarak diyetten çıkardığı ve daha sonra tekrar eklediği bir süreç içerir.

"Eliminasyon diyeti niye yapılır?" sorusu için şu yanıtı verebiliriz: Eliminasyon diyeti, özellikle gıda intoleransları, irritabl bağırsak sendromu (IBS), migren, dermatit ve diğer sağlık sorunlarını anlamak ve tedavi etmek için kullanışlıdır. Ancak, bu diyetin doğru bir şekilde uygulanması ve sonuçların doğru bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir. Bu nedenle bir beslenme uzmanının veya sağlık uzmanının gözetiminde yapılması tavsiye edilir.

Eliminasyon diyeti nasıl yapılır?

Eliminasyon diyeti belirli gıdaları veya besin gruplarını beslenme planından çıkararak vücudunuzun hangi besinlere karşı hassas olduğunu belirlemek için kullanılan bir diyettir. Bu diyet, genellikle gıda alerjisi veya intoleransı olan kişiler tarafından uygulanır. Eliminayon diyetinin temel amacı, vücudunuzun hangi gıdalara karşı tepki verdiğini belirlemektir. Bu, gıda alerjisi veya intoleransı olan kişilerin, semptomlarını tetikleyen gıdaları diyetlerinden çıkarmasına yardımcı olabilir. Eliminayon diyeti genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşur:

1. Aşama: Çıkarma

Bu aşamada, diyetinizdeki tüm potansiyel alerjenleri veya intoleransı tetikleyebilecek gıdaları veya besin gruplarını çıkarmanız gerekir. Bu, genellikle gluten, süt ürünleri, soya, yumurta, kabuklu deniz ürünleri, yer fıstığı, badem, ceviz ve buğdayı içerir. Bu aşamanın süresi, hangi gıdaların veya besin gruplarının incelendiğine bağlı olarak değişir. Genellikle, 2 ila 6 hafta sürer.

2. Aşama: Yeniden ekleme

Bu aşamada, her bir gıda veya besin grubunu tek tek diyetinize geri eklemeniz gerekir. Her bir gıda veya besin grubunu ekledikten sonra, 2 ila 3 gün bekleyin ve herhangi bir semptomun ortaya çıkıp çıkmadığını gözlemleyin. Eğer herhangi bir semptom ortaya çıkarsa, o gıda veya besin grubunu diyetinizden tekrar çıkarmanız gerekir.

3. Aşama: Koruma

Bu aşamada, semptomlara neden olmayan gıdaları veya besin gruplarını diyetinize kalıcı olarak dahil edebilirsiniz. Eliminayon diyeti, dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Bu diyeti uygulamadan önce, bir doktora veya diyetisyene danışmanız önemlidir. Eliminayon diyeti, aşağıdaki durumlarda uygulanabilir:

Gıda alerjisi: Gıda alerjisi, vücudunuzun belirli gıdalara karşı anormal bir bağışıklık tepkisi vermesi durumudur. Bu tepki, ciltte döküntü, hırıltılı solunum, nefes darlığı, mide bulantısı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir.

Gıda alerjisi, vücudunuzun belirli gıdalara karşı anormal bir bağışıklık tepkisi vermesi durumudur. Bu tepki, ciltte döküntü, hırıltılı solunum, nefes darlığı, mide bulantısı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir. Gıda intoleransı: Gıda intoleransı, vücudunuzun belirli gıdaları sindirmesini zorlaştırması durumudur. Bu durum, gaz, şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi semptomlara neden olabilir.

Eliminasyon diyetinde ne yenir?

Eliminasyon diyeti, öncelikle belirli gıda maddelerine karşı olası duyarlılıkları veya intoleransları tespit etmek amacıyla yapılır. Bu diyet, kişinin olumsuz reaksiyonlar gösterdiği düşünülen gıdaları geçici olarak diyetten çıkarmasını içerir. Eliminasyon diyeti uygulayan kişinin tüketebileceği ve genellikle izin verilen gıda maddeleri şunlar olabilir:

Tavuk

Hindi

Balık (çeşitli türler)

Kuzu

Dana eti (kontrollü olarak)

Tofu (soya intoleransı olmayanlar için)

Brokoli

Havuç

Ispanak

Kereviz

Karnabahar

Kabak

Patlıcan

Enginar

Yeşil fasulye

Turp

Pancar

Kahverengi pirinç

Yulaf

Karabuğday

Quinoa

Muz

Elma (bazı türler)

Armut

Kavun

Şeftali

Zeytinyağı

Hindistan cevizi yağı

Laktozsuz süt

Laktozsuz yoğurt

Eliminasyon diyeti belirli gıda intoleransları veya duyarlılıklarını belirlemek amacıyla kullanılır, bu nedenle kişiden kişiye ve kişinin ihtiyaçlarına göre değişebilir. Ancak, yaygın olarak eliminasyon diyetinin yasaklayabileceği gıdalar bulunur. "Eliminasyonda neler yasak?" sorusuna cevap vermek gerekirse:

Süt ve Süt Ürünleri (Laktoz intoleransı veya süt alerjisi olanlar için)

Buğday (Buğday intoleransı veya çölyak hastalığı olanlar için)

Yumurta (Yumurta alerjisi olanlar için)

Deniz Ürünleri (Deniz ürünleri alerjisi olanlar için)

Kuruyemiş (Kuruyemiş alerjisi olanlar için)

Soya (Soya intoleransı veya soya alerjisi olanlar için)

Mısır (Mısır intoleransı olanlar için)

Rafine Şeker ve Tatlılar

1 haftada eliminasyon ile kaç kilo verilir?

Eliminayon diyeti, kalori alımını kısıtlayarak kilo vermeye yardımcı olur. Bu diyette, genellikle şekerli içecekler, işlenmiş gıdalar, alkol ve gluten, süt ürünleri, soya, yumurta, kabuklu deniz ürünleri, yer fıstığı, badem, ceviz ve buğday gibi potansiyel alerjenleri veya intoleransı tetikleyebilecek gıdalardan kaçınılır. 1 haftada eliminasyon diyeti ile kaç kilo verileceği, kişinin kilosuna, metabolizmasına ve diyetinin içeriğine göre değişir. Genel olarak, 1 haftada eliminasyon diyeti ile 2 ila 5 kilo arasında kilo verilebilir.

Eliminasyon diyeti örnek menü

Eliminasyon diyeti, belirli gıdaları veya besin gruplarını beslenme planından çıkararak vücudunuzun hangi besinlere karşı hassas olduğunu belirlemek için kullanılan bir diyettir. Bu diyet, genellikle gıda alerjisi veya intoleransı olan kişiler tarafından uygulanır. Eliminasyon diyeti için örnek menüler:

Kahvaltı:

Yulaf ezmesi, meyve, bal

Yumurta, sebze

Smoothie (meyve, yeşillik, protein)

Öğle yemeği:

Tavuk ızgara, sebze salatası

Balık, kinoa

Fasulye çorba

Akşam yemeği:

Izgara sebzeler, kinoa

Tavuk veya balık ızgara, sebze

Mercimek köftesi

Atıştırmalıklar:

Meyve

Kuru yemişler

Tohumlar

Yoğurt







