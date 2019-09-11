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Elleri yıkamamak, banyoda saklamak... Tamponları yanlış kullandığınızı gösteren 10 yolu mutlaka bilmelisiniz

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 11.09.2019 15:39 | Son Güncelleme

Yanlış tampon kullanımının enfeksiyon riski veya hayatı tehdit edebilecek boyutlara ulaşabilecek toksik şok sendromu gibi ciddi durumlara neden olabileceğini biliyor muydunuz? Sizin için tamponların yanlış kullanım yollarını araştırdık. İşte dikkat etmeniz gereken 10 madde.

Sıhhi ürünlere yaşamımız boyunca binlerce lira ödüyoruz. Ancak konu bu değil. Hijyen ürünleri ne kadar doğru kullanıp kullanmadığımız daha önemli. Çünkü yanlış kullanımlar sonucu potansiyel ölümcül durumlar riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tıpkı tamponun yanlış kullanımı gibi.

ÖLÜMLE SONUÇLANABİLEN TOKSİK ŞOK SENDROMUNA NEDEN OLABİLİR

Tamponun, hayatı kolaylaştırdığı bir gerçek. Ama kullanırken bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Yoksa size yarar değil, zarar olarak geri dönebilirler. Aksi takdirde enfeskiyonlar, toksik şok sendromu gibi ciddi durumlar kaçınılmaz olabilir.

KULLANIM TALİMATINDA HER ŞEY YAZMAYABİLİR

Bu hijyenik ürünler kuşkusuz kullanım kılavuzuyla birlikte satılıyorlar ancak bize her zaman ihtiyacımız olan gerekli bilgileri veremeyebilirler.

Adet döneminde kullanılan koruyucu bir aparat olan kullanılan vajinal tampon kullanımı hakkında her şeyi bildiğinizi düşünüyorsanız yanılabilirsiniz. Aşağıdaki yaygın hatalara bir göz atın.

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