KADIN

Ellerin 10 yıl gençleşmesini sağlayacak 5 sır

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 19.12.2018 10:33 | Son Güncelleme

Eller genellikle daha çabuk yaşlandığı için yaşınızı ele verir. Ancak şimdi okuyacaklarınıza özen gösterirseniz bunun üstesinden gelebilirsiniz. İşte elleri daha uzun süre güzel tutmak için birkaç ipucu.

Ellerin 10 yıl gençleşmesini sağlayacak 5 sır

ELLERİNİZİ DOĞRU YIKAYIN

2

Sabunla sık temas ellerinizdeki nemi kaybetmenizi sağlayabilir ve döküntüler oluşabilir. Bunu önlemek için birkaç basit kuralı uygulayabilirsiniz.

Gerekli olmadıkça antibakteriyel sabun kullanmayın. Cildinizi kurutacağından ve tahrişe neden olabileceğinden parfümlerden kaçının. Jojoba yağı, zeytinyağı veya aloe vera içeren nemlendiriciler kullanın.
Doğal koruyucu tabakayı korumak için ellerinizi sıcak olmayan ılık suyla yıkayın. Elektrikli kurutuculardan kaçının.

ELDİVEN GİYİN

3

Elleriniz soğuk, kimyasal ve kuru hava gibi dış etkenler nedeniyle sürekli stres altındadır. Hasarı en aza indirmek için için eldiven kullanmalısınız. Soğuk havalarda kürk veya deri eldivenler kullanın. Ev işleri için kauçuk ve lateks olanları tercih edin. bahçe içinse bez eldiven kullanın.

ELLERİ DÜZENLİ OLARAK NEMLENDİRİN

4

İyi bir el kremi, sabun veya şampuan kadar önemlidir, bu yüzden nasıl kullanılması gerektiğini bilin. Kremi gerektiği gibi uygulayın ama günde ikiden az olmamalıdır (sabah ve akşam). Kuru cildiniz varsa, lavabonun yanına bir tüp krem koyun ve ellerinizi yıkadıktan sonra her defasında uygulayın. En iyi etki için kremi uygulayın, pamuklu eldivenler giyin ve bu şekilde yatağa gidin. Tırnakların da nemlendirilmeye ihtiyacı var. El kremini tırnaklara da sürün veya tırnak için E vitamini kremi kullanın. Cildinizin içeriden ve dışarıdan neme ihtiyacı vardır, bu nedenle yeterli miktarda su için.

ELLERİNİZİ MASKELEYİN

5

Krem dışında elleriniz haftada bir kez ovmaya ve maskeye ihtiyaç duyar. El maskeleri genellikle buzdolabınızda bulunan ürünlerden yapılır. Örneğin, yarım avokado, bir yumurta sarısı ve bir çorba kaşığı limon suyunu karıştırın. Ellerinzize uygulayın ve 20 dakika dinlenin.

GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN

6

Yaşın ana belirtilerinden biri el derisi hiperpigmentasyonudur.Bunun nedeni, yaşlanma vea karaciğerin işlev bozukluğu değil güneşin etkisidir. Bol miktarda pigment lekesini önlemek için, düzenli olarak ellerinize güneş koruyucu uygulayın.T urunçgiller iyi bir doğal "beyazlatıcıdır". Örneğin, 1 çorba kaşığı limon suyu, 1 çorba kaşığı süt ve 1 tatlı kaşığı baldan düzenli olarak maskeler yapabilirsiniz.

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el bakımı bakım

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