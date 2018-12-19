Ellerin 10 yıl gençleşmesini sağlayacak 5 sır

ELLERİNİZİ DOĞRU YIKAYIN

Sabunla sık temas ellerinizdeki nemi kaybetmenizi sağlayabilir ve döküntüler oluşabilir. Bunu önlemek için birkaç basit kuralı uygulayabilirsiniz.

Gerekli olmadıkça antibakteriyel sabun kullanmayın. Cildinizi kurutacağından ve tahrişe neden olabileceğinden parfümlerden kaçının. Jojoba yağı, zeytinyağı veya aloe vera içeren nemlendiriciler kullanın.

Doğal koruyucu tabakayı korumak için ellerinizi sıcak olmayan ılık suyla yıkayın. Elektrikli kurutuculardan kaçının.

ELDİVEN GİYİN

Elleriniz soğuk, kimyasal ve kuru hava gibi dış etkenler nedeniyle sürekli stres altındadır. Hasarı en aza indirmek için için eldiven kullanmalısınız. Soğuk havalarda kürk veya deri eldivenler kullanın. Ev işleri için kauçuk ve lateks olanları tercih edin. bahçe içinse bez eldiven kullanın.

ELLERİ DÜZENLİ OLARAK NEMLENDİRİN

İyi bir el kremi, sabun veya şampuan kadar önemlidir, bu yüzden nasıl kullanılması gerektiğini bilin. Kremi gerektiği gibi uygulayın ama günde ikiden az olmamalıdır (sabah ve akşam). Kuru cildiniz varsa, lavabonun yanına bir tüp krem koyun ve ellerinizi yıkadıktan sonra her defasında uygulayın. En iyi etki için kremi uygulayın, pamuklu eldivenler giyin ve bu şekilde yatağa gidin. Tırnakların da nemlendirilmeye ihtiyacı var. El kremini tırnaklara da sürün veya tırnak için E vitamini kremi kullanın. Cildinizin içeriden ve dışarıdan neme ihtiyacı vardır, bu nedenle yeterli miktarda su için.