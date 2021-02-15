Ellerin yaşlı görünmesi kader değil! Genç ve güzel eller için ne yapmalı?

Genç ve güzel görünen eller, genel güzellik algısı doğrultusunda oldukça ilgi görüyor. Bu nedenle pek çok insan ellerin genç görünmesi için çareler arıyor. Uzmanlar, bunun ilgili uygulanabilecek pek çok yöntem olduğunu belirtiyor. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güniz Eker Uluçay, konuyla alakalı önemli bilgiler verdi.

ELLERİN YAŞLI GÖRÜNMESİ

Ellerin genç görünmesi oldukça önemli. Çünkü eller ne yazık ki insanın yaşını kolayca ele verebilen bir organ. Op. Dr. Güniz Eker Uluçay’ın aktardıklarına göre; yaşlandıkça yüzde olduğu gibi ellerde de lekeler meydana gelebiliyor, cildin altında damarlar belirginleşiyor ve cildin altındaki yağ dokusu eridiği için cilt inceliyor. Dolayısıyla kırışıklıklar oluşuyor.

İlk etapta ellerin yaşlanması önemsenmiyor olsa da eğer eller vücut ile orantısız şekilde yaşlanıyorsa veya örneğin yüz için gençleştirme prosedürleri uygulanmamışsa ellerin yaşlanması daha fazla göze bakıyor. Bunun yanı sıra yaşlı görünen eller kişinin kaderi değil. Ellerin gençleşmesi için uygulanan pek çok yöntem bulunuyor.