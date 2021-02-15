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Ellerin yaşlı görünmesi kader değil! Genç ve güzel eller için ne yapmalı?

15.02.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Ellerin yaşlı görünmesi kader değil! Genç ve güzel eller için ne yapmalı?

Eller, insanların yaşını kolayca ele verebiliyor. Bu nedenle bakımlı ve genç görünmek isteyen pek çok kişi ellerindeki yaşlılık belirtilerinden rahatsızlık duyuyor. Dolayısıyla ellerin yaşlı görünmesini önlemek için çareler aranıyor. Peki, genç ve güzel eller için ne yapmalı? Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güniz Eker Uluçay konuyla ilgili bilgiler verdi.

Genç ve güzel görünen eller, genel güzellik algısı doğrultusunda oldukça ilgi görüyor. Bu nedenle pek çok insan ellerin genç görünmesi için çareler arıyor. Uzmanlar, bunun ilgili uygulanabilecek pek çok yöntem olduğunu belirtiyor. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güniz Eker Uluçay, konuyla alakalı önemli bilgiler verdi.

ELLERİN YAŞLI GÖRÜNMESİ

Ellerin genç görünmesi oldukça önemli. Çünkü eller ne yazık ki insanın yaşını kolayca ele verebilen bir organ. Op. Dr. Güniz Eker Uluçay’ın aktardıklarına göre; yaşlandıkça yüzde olduğu gibi ellerde de lekeler meydana gelebiliyor, cildin altında damarlar belirginleşiyor ve cildin altındaki yağ dokusu eridiği için cilt inceliyor. Dolayısıyla kırışıklıklar oluşuyor.

İlk etapta ellerin yaşlanması önemsenmiyor olsa da eğer eller vücut ile orantısız şekilde yaşlanıyorsa veya örneğin yüz için gençleştirme prosedürleri uygulanmamışsa ellerin yaşlanması daha fazla göze bakıyor. Bunun yanı sıra yaşlı görünen eller kişinin kaderi değil. Ellerin gençleşmesi için uygulanan pek çok yöntem bulunuyor.

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GENÇ VE GÜZEL ELLER İÇİN NE YAPMALI?

Elleri gençleştirmek için uygulanan yöntemlerden bir tanesi incelen ve kırışan cilt için uygulanan dolgular ve hyaluronik asit içeren destekleyici vitaminler. Op. Dr. Güniz Eker Uluçay, bu uygulamayla ellerdeki oluklu görünümün düzeldiğini, damarlı görüntünün azaldığını ve daha gergin bir cilt görünümü oluştuğunu belirtiyor.

Bazı durumlarda da bu görüntüye ulaşmak için kişinin kendisinden alınan yağ greftleri kullanılabiliyor. Kullanılan hazır dolgular ortalama olarak 9 ay ile 15 ay arasında kalıcı olsa da çoğu zaman yağ greftleri daha uzun süre kalıcı olabiliyor ve yüzde 60 ile 65 arası kalıcılık görülebiliyor. Ellerdeki yaşlılık lekelerinin tedavisi için ise peeling, renk açıcı Mezoterapi veya lazer tedavilerinden yararlanılabiliyor. Bütün bu yöntemlerle gençlikteki ellere kavuşmak mümkün.

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