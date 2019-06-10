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Elma kabuğu, hünnap meme kanserinin büyümesini önlüyor, pancar kanser hücrelerini öldürüyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 10.06.2019 09:48 | Son Güncelleme

MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Beyza Özçınar, meme kanserinden koruyan ve meme kanseri tedavisinde olumlu etkileri olduğu belirlenen son araştırma sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonucuna göre özellikle soya içeren gıdalar, bazı sebze, meyve ve baharatların tüketimi sayesinde bazı meme kanseri tiplerinde azalmalar görülüyor.

Elma kabuğu, hünnap meme kanserinin büyümesini önlüyor, pancar kanser hücrelerini öldürüyor

Meme kanseri tüm dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser ve en önemli kanserden ölüm nedenlerinden biri olmaya devam etmekte. Yapılan birçok epidemiyolojik çalışma bazı sebze ve meyvelerin tüketimi ile meme kanseri gelişimi arasında ilişki olduğunu göstermekte. En son yapılan bir meta analizde sağlıklı beslenme ile meme kanseri gelişim riskini azaltma arasında ilişki olduğu, özellikle bazı meme kanseri alt tiplerinden olan hormon reseptörü negatif meme kanseri ve menopoz sonrası gelişen meme kanserinde azalmalar olduğunu göstermekte.

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ELMA KABUĞU MEME KANSERİNİN BÜYÜMESİNİ ÖNLÜYOR

MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar, yapılan çalışmaların özellikle soya içeren gıdalar, meyve ve turpgil tüketiminin meme kanseri riskini azalttığını gösterdiğini belirtiyor. ''Bazı sağlıklı gıdaların meme kanserinin tekrarlama riskini azaltarak yaşam süresini uzattığı görülmekte. Soya içeren yiyeceklerin (kuru fasulye, bezelye ve nohut vb.) meme kanseri gelişimi riskini azalttığına dair özellikle Asya popülasyonu üzerine yapılmış çok sayıda çalışma bulunmakta. Ayrıca meyvelerin içerisinde yer alan pomegranat maddesi antioksidan etkisinden dolayı meme kanseri riskini azaltmakta. Meyvelerden ise özellikle; limon, portakal, mango, greyfurt, hünnap ve misket limonu tüketimini öneriyoruz. Elma ve kabuğunda yer alan flavonoidin maddesinin yine meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği biliniyor. Sebzelerden ise; brokoli, brüksel lahanası, karnabahar ve su teresinin tüketilmesi meme kanseri riskini azaltıyor, pancardan elde edilen bazı maddeler kanser hücreleri üzerine ölümcül etki ediyor.''

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ZENCEFİL, SARIMSAK VE ÇÖREKOTU ANTİ MEME KANSERİ ETKİSİ İÇERİYOR

Doç. Dr. Beyza Özçınar, meme kanseri tedavisinde sadece sebze ve meyve tüketiminin değil, baharat ve tahılların da önemli rolü olduğunu söylüyor. ''Özellikle zencefil, sarımsak, çörek otu içerisinde yer alan bazı biyoaktif maddelerin anti meme kanseri etkileri bulunmakta. Bu baharatların tüketimi meme kanserinin yayılımını azaltıyor. Kırmızı biberde bulunan kapsaisin maddesi meme kanseri hücrelerinin çoğalmalarını azaltırken, araştırmalar karabiber ve safranın da kansere karşı etkili olduğunu gösteriyor. Ayrıca tahıllardan süpürge darısı, arpa ve buğday üzerinde yapılan çalışmalar da bu tahılların tüketiminin meme kanseri hücrelerinin büyümesini azalttığını göstermekte.''

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MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Beyza Özçınar, bu gıdaların tüketimini meme kanseri riskini azaltmak amacıyla sağlıklı bireylere önerdiklerini ancak bu doğal gıdaların tüketimi ile ilgili dikkatli olunması gerektiğini de ekliyor: ''Meme kanseri tanısı ile tedavi gören hastaların özellikle kemoterapi sırasında, doğal gıdalar ile kemoterapi ilaçları arasında etkileşim olabileceğini bilmeleri ve kullanmamaları gereken gıdalar ile ilgili olarak kendi hekimlerine danışmaları çok önemli. Meme kanseri tanısı ile aktif tedavi altındaki hastaların bu gıdaların tüketiminde hekimleri ile iletişim içerisinde olmaları gerekmekte. Tedavi sonrasında uzun dönemde meme kanserinin yayılmasından ve tekrarlamasından korunmak amacı ile bu tür doğal gıdaları kullanmaya devam edebilirler.''

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meme kanserinden koruyan gıdalar meme kanseri

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