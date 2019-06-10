Elma kabuğu, hünnap meme kanserinin büyümesini önlüyor, pancar kanser hücrelerini öldürüyor

Meme kanseri tüm dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser ve en önemli kanserden ölüm nedenlerinden biri olmaya devam etmekte. Yapılan birçok epidemiyolojik çalışma bazı sebze ve meyvelerin tüketimi ile meme kanseri gelişimi arasında ilişki olduğunu göstermekte. En son yapılan bir meta analizde sağlıklı beslenme ile meme kanseri gelişim riskini azaltma arasında ilişki olduğu, özellikle bazı meme kanseri alt tiplerinden olan hormon reseptörü negatif meme kanseri ve menopoz sonrası gelişen meme kanserinde azalmalar olduğunu göstermekte.

ELMA KABUĞU MEME KANSERİNİN BÜYÜMESİNİ ÖNLÜYOR

MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar, yapılan çalışmaların özellikle soya içeren gıdalar, meyve ve turpgil tüketiminin meme kanseri riskini azalttığını gösterdiğini belirtiyor. ''Bazı sağlıklı gıdaların meme kanserinin tekrarlama riskini azaltarak yaşam süresini uzattığı görülmekte. Soya içeren yiyeceklerin (kuru fasulye, bezelye ve nohut vb.) meme kanseri gelişimi riskini azalttığına dair özellikle Asya popülasyonu üzerine yapılmış çok sayıda çalışma bulunmakta. Ayrıca meyvelerin içerisinde yer alan pomegranat maddesi antioksidan etkisinden dolayı meme kanseri riskini azaltmakta. Meyvelerden ise özellikle; limon, portakal, mango, greyfurt, hünnap ve misket limonu tüketimini öneriyoruz. Elma ve kabuğunda yer alan flavonoidin maddesinin yine meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği biliniyor. Sebzelerden ise; brokoli, brüksel lahanası, karnabahar ve su teresinin tüketilmesi meme kanseri riskini azaltıyor, pancardan elde edilen bazı maddeler kanser hücreleri üzerine ölümcül etki ediyor.''