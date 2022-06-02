Elon Musk çıldırdı! İşte yeni planı: Arabalı sineması olacak, tüm gece açık kalacak

Son dönemin en çok konuşulan tek bir ismi var, o da Tesla CEO'su Elon Musk. Musk, Twitter anlaşmasının askıya alınması ve Dogecoin'in mucidi ile birbirine girmesinin ardından bu kez kulağa çılgınca gelen restoran açma planıyla manşetleri süsledi. "Restoran açmanın neresi çılgınca?" diyebilirsiniz. Ancak restoran planında böyle ifade etmemize neden olan çılgın detaylar var.

ELON MUSK'TAN ÇOK FARKLI TÜRDEN BİR RESTORAN

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Elon Musk bir restoran açmak istiyor. Musk, Tesla restoranı için planlarını açıkladı. Buna bağlı olarak restoranın arabalı sinema ve şarj istasyonu içereceği ortaya çıktı.

Aktarılanlara bakılırsa restoranda iki adet 45 metrelik LED film ekranı, iç ve dış oturma yerleri ve ziyaretçilerin dinlenirken araçlarının şarj edebilmesine imkan sağlayacak 28 şarj cihazı (supercharger) bulunacak. Ziyaretçiler yapılan teklifler onaylanırsa, kripto para Dogecoin ile de ödeme yapabilecekler.

İLK KEZ 2018'DE GÜNDEME GETİRDİ

Musk, Tesla markalı restoranların şarj istasyonlarının etrafında kurulabileceği hakkında ilk kez 2018'de tweet atmıştı. Geçen yıl restoran işine katılmakla ilgili üç ticari marka için başvuruda bulunduğunu belirterek geçen ayın sonunda yeni teklifleri Los Angeles şehrine sunmuştu.

Tesla başlangıçta restoranı kıyı kenti Santa Monica'da inşa etmeyi planladı. Ancak daha sonra planlar değişti ve tarihi Route 66'daki Hollywood'a taşıdılar.

Plana bakılırsa mevcut yerde bulunan Shakey's Pizza Salonu'nu yıkmak ve yerine iki katlı yeni bir restoran inşa etmek gerekiyor. 9300 metrekarelik alanda büyük bir otopark ise bulunuyor. Ancak 28 supercharger cihazı ve toplam 34 park yeri eklemek için yeniden modellenmesi lazım.

Öte yandan personelin otoparktaki araçlara yemek getirmesi için alt katta bir 'carhop alanı' olacak. Toplamda 200'den fazla koltuk olacak.

