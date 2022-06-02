HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk çıldırdı! İşte yeni planı: Arabalı sineması olacak, tüm gece açık kalacak

Elon Musk çıldırdı! İşte yeni planı: Arabalı sineması olacak, tüm gece açık kalacak

02.06.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk'ın kafasında şimdi de bir restoran açma fikri var. Ancak bu restoran en az Tesla CEO'sunun diğer projeleri kadar çılgın detaylara sahip olacak. Musk, arabalı sinema ve şarj istasyonu içeren ve tüm gece açık olacak Tesla restoran için planlarını açıkladı.

Elon Musk çıldırdı! İşte yeni planı: Arabalı sineması olacak, tüm gece açık kalacak

Son dönemin en çok konuşulan tek bir ismi var, o da Tesla CEO'su Elon Musk. Musk, Twitter anlaşmasının askıya alınması ve Dogecoin'in mucidi ile birbirine girmesinin ardından bu kez kulağa çılgınca gelen restoran açma planıyla manşetleri süsledi. "Restoran açmanın neresi çılgınca?" diyebilirsiniz. Ancak restoran planında böyle ifade etmemize neden olan çılgın detaylar var.

ELON MUSK'TAN ÇOK FARKLI TÜRDEN BİR RESTORAN

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Elon Musk bir restoran açmak istiyor. Musk, Tesla restoranı için planlarını açıkladı. Buna bağlı olarak restoranın arabalı sinema ve şarj istasyonu içereceği ortaya çıktı.

Aktarılanlara bakılırsa restoranda iki adet 45 metrelik LED film ekranı, iç ve dış oturma yerleri ve ziyaretçilerin dinlenirken araçlarının şarj edebilmesine imkan sağlayacak 28 şarj cihazı (supercharger) bulunacak. Ziyaretçiler yapılan teklifler onaylanırsa, kripto para Dogecoin ile de ödeme yapabilecekler.

Tesla restoran

İLK KEZ 2018'DE GÜNDEME GETİRDİ

Musk, Tesla markalı restoranların şarj istasyonlarının etrafında kurulabileceği hakkında ilk kez 2018'de tweet atmıştı. Geçen yıl restoran işine katılmakla ilgili üç ticari marka için başvuruda bulunduğunu belirterek geçen ayın sonunda yeni teklifleri Los Angeles şehrine sunmuştu.

Tesla başlangıçta restoranı kıyı kenti Santa Monica'da inşa etmeyi planladı. Ancak daha sonra planlar değişti ve tarihi Route 66'daki Hollywood'a taşıdılar.

Paylaşım yapmadan duramıyor! Elon Musk bu kez verdiği motivasyon dersiyle gündemdePaylaşım yapmadan duramıyor! Elon Musk bu kez verdiği motivasyon dersiyle gündemde

Tesla restoran-1

Plana bakılırsa mevcut yerde bulunan Shakey's Pizza Salonu'nu yıkmak ve yerine iki katlı yeni bir restoran inşa etmek gerekiyor. 9300 metrekarelik alanda büyük bir otopark ise bulunuyor. Ancak 28 supercharger cihazı ve toplam 34 park yeri eklemek için yeniden modellenmesi lazım.

Öte yandan personelin otoparktaki araçlara yemek getirmesi için alt katta bir 'carhop alanı' olacak. Toplamda 200'den fazla koltuk olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalığı kasıp kavuracak! Normal bir ekranda izliyor olsanız bile...Ortalığı kasıp kavuracak! Normal bir ekranda izliyor olsanız bile...
Erdoğan'ın sorduğu 10 soruya Kılıçdaroğlu'ndan yanıt!Erdoğan'ın sorduğu 10 soruya Kılıçdaroğlu'ndan yanıt!
Feci kaza: Takla atıp otobüs durağına daldı!Feci kaza: Takla atıp otobüs durağına daldı!
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

Otoyollarda hız sınırı yükseldi! Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor

Otoyollarda hız sınırı yükseldi! Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor

İlginizi Çekebilir

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz

Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.