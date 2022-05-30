Paylaşım yapmadan duramıyor! Elon Musk bu kez verdiği motivasyon dersiyle gündemde

Ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'da yine düşüncelerini paylaşarak ses getirdi. Fakat Musk bu kez SpaceX veya Starlink hakkındaki herhangi bir konuda paylaşımlarda bulunmadı. Tesla CEO'su paylaşımlarıyla adeta motivasyon dersi verdi.

ELON MUSK'TAN MOTİVASYON DERSİ!

Elon Musk, gece saatlerinde attığı bir tweet'te “Yarın, hayatının geri kalanının ilk gün doğumu olacak” ifadelerini kullandı. Böylece her günün yeni bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Ardından "Ve mutluluğun bir tercih olduğunu unutma" diyerek insanın her zaman mutlu olmayı seçebileceğini söyledi. "Derin zaman hakkında düşünürken, daha şaşırtıcı olan, ileride ne kadar zaman olduğunu düşünmektir" diyerek motivasyon konuşmasını sürdürdü.

Musk'ın 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma anlaşması askıya alınmıştı.

