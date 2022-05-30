HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Paylaşım yapmadan duramıyor! Elon Musk bu kez verdiği motivasyon dersiyle gündemde

Paylaşım yapmadan duramıyor! Elon Musk bu kez verdiği motivasyon dersiyle gündemde

30.05.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden pek çok konu hakkında paylaşımda bulunuyor. Ünlü milyarderin hakkında konuşmadığı konu adeta kalmadı. Musk son olarak ise, Twitter hesabından bir nevi motivasyon dersi vererek insanlara her günün yeni bir başlangıç ​​olduğunu ve insanın her zaman mutlu olmayı seçebileceğini hatırlattı.

Paylaşım yapmadan duramıyor! Elon Musk bu kez verdiği motivasyon dersiyle gündemde

Ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'da yine düşüncelerini paylaşarak ses getirdi. Fakat Musk bu kez SpaceX veya Starlink hakkındaki herhangi bir konuda paylaşımlarda bulunmadı. Tesla CEO'su paylaşımlarıyla adeta motivasyon dersi verdi.

ELON MUSK'TAN MOTİVASYON DERSİ!

Elon Musk, gece saatlerinde attığı bir tweet'te “Yarın, hayatının geri kalanının ilk gün doğumu olacak” ifadelerini kullandı. Böylece her günün yeni bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Elon Musk

Cinsel taciz iddiası Elon Musk'ı bitirdi! Tek günde serveti eridiCinsel taciz iddiası Elon Musk'ı bitirdi! Tek günde serveti eridi

Ardından "Ve mutluluğun bir tercih olduğunu unutma" diyerek insanın her zaman mutlu olmayı seçebileceğini söyledi. "Derin zaman hakkında düşünürken, daha şaşırtıcı olan, ileride ne kadar zaman olduğunu düşünmektir" diyerek motivasyon konuşmasını sürdürdü.

Elon Musk tweet

Musk'ın 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma anlaşması askıya alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de 10 yaşındaki çocuktan toplu katliam tehdidi!ABD'de 10 yaşındaki çocuktan toplu katliam tehdidi!
Canlı yayında kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurduCanlı yayında kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu
Şişli'deki katliamda yeni detaylar! İntihar notu ortaya çıktıŞişli'deki katliamda yeni detaylar! İntihar notu ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...

Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...

Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme

Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Çok çarpıcı Kılıçdaroğlu iddiası! ‘O viraja gelene kadar…’

Çok çarpıcı Kılıçdaroğlu iddiası! ‘O viraja gelene kadar…’

İlginizi Çekebilir

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

“Kim Kardashian’ın seks kasetlerini canlandırıyoruz”

“Kim Kardashian’ın seks kasetlerini canlandırıyoruz”

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Estetik kurbanı oldu! ''En büyük pişmanlığım'' dedi

Estetik kurbanı oldu! ''En büyük pişmanlığım'' dedi

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.