Elon Musk'ın kitabı yazılıyor

Elon Musk, son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri. Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobillerle adını duymaya başladığımız, daha sonra birçok girişimle yoluna devam eden ünlü milyarderin adını artık neredeyse bilmeyen yok. Peki ya Elon Musk'ın hayatını ne kadar biliyoruz?

ELON MUSK'IN BİYOGRAFİSİ YAZILIYOR

Belki de bu sorudan yola çıkan yazar Walter Isaacson, Elon Musk'ın biyografisini yazıyor. Bu bilgi ise Elon Musk'ın kendisinden gelmiş durumda. Çünkü Musk, Twitter'dan Isaacson'ın bir biyografi yazdığını duyurdu.

Walter Isaacson, teknoloji tutkunlarına hiç de yabancı bir isim değil. Yazar, daha önce Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs'un biyografisini de yazmıştı. Yani yazarın bu konuda büyük bir tecrübesi var.

ELON MUSK'IN BİYOGRAFİSİNDE NELER YER ALACAK?

Elon Musk'ın biyografisinde hangi konuların yer alacağını yine Musk'ın yazdıklarıyla öğreniyoruz. Ünlü milyarder, kitapta Tesla, SpaceX ve tabi kendisi hakkında bilgilerin yer alacağını söylüyor.

Hatırlarsanız Elon Musk, bir zamanlar Tesla'yı Apple'a satmak istediğini, Apple CEO'su Tim Cook'un ise kendisi ile görüşmediğin iddia etmişti. Yakında çıkmasını beklediğimiz Elon Musk biyografisinde bu konu da ayrıntılarıyla yer alabilir.

Fakat şimdilik elimizde somut bir bilgi bulunmuyor.

