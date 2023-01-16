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Elon Musk'ın SpaceX'i yine görevde! Bu seferki müşterisi ABD Uzay Kuvvetleri...

16.01.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın şirketi SpaceX uzay görevlerini sürdürüyor. SpaceX'in bu kez müşterisi ise ABD Uzay Kuvvetleri oldu. ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait bir askeri iletişim uydusunu yörüngeye taşıyan SpaceX'e ait Falcon Heavy roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Göreve USSF-67 adı verildi.

Elon Musk'ın SpaceX'i yine görevde! Bu seferki müşterisi ABD Uzay Kuvvetleri...

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait bir askeri iletişim uydusunu yörüngeye gönderdi. CBAS-2 adlı uydu ve beraberindeki parçaları taşıyan bir Falcon Heavy roketi, dün yerel saatle 17.56'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. USSF-67 adı verilen görevin, ABD'nin üst düzey yöneticileri ve askeri personelinin iletişimini destekleme amacını taşıdığı öğrenildi.

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Gündem olan krizde yeni gelişme... Gündem olan krizde yeni gelişme...

FALCON 9, STARLINK, DRAGON, STARSHIP...

ABD'li girişimci ve milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay araçlarını bünyesinde barındırıyor.

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Şirketin, uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kurulduğu biliniyor. (İHA)

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uzay Elon Musk SpaceX

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