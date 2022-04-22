HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk'ın SpaceX'i yine göreve çıktı! 53 tanesi daha gitti

Elon Musk'ın SpaceX'i yine göreve çıktı! 53 tanesi daha gitti

22.04.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın üst yöneticisi olduğu Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, bir Starlink görevine daha çıktı. SpaceX, internet ağı projesi Starlink kapsamında 53 uyduyu daha uzaya yolladı. Musk ise uyduların gönderilmesinden sonra Twitter'dan paylaşım yaptı.

Elon Musk'ın SpaceX'i yine göreve çıktı! 53 tanesi daha gitti

"Spaceflightinsider.com" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Falcon-9 roketi, Atlantik Okyanusu'ndaki "Just Read The Instructions" adlı insansız gemiye indi.

Starlink-1

Elon Musk, Twitter'ı almayı kafaya koymuş: Yeterli parayı buldu!Elon Musk, Twitter'ı almayı kafaya koymuş: Yeterli parayı buldu!

ELON MUSK'TAN PAYLAŞIM

Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk, uyduların fırlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 53 uydunun tamamının yörüngesine yerleştiğini duyurdu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en pahalısı! Satın alan gerçeğine de sahip olacakDünyanın en pahalısı! Satın alan gerçeğine de sahip olacak
Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişiFaydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi
21.00'i işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' açıklaması21.00'i işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Starlink
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyelerinde tarihler belli oldu

Bayram ikramiyelerinde tarihler belli oldu

Ukrayna'ya ait uçak düştü!

Ukrayna'ya ait uçak düştü!

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Sütyeniyle plajda pozunu paylaştı! "Taş yanında yumuşak kalır"

Sütyeniyle plajda pozunu paylaştı! "Taş yanında yumuşak kalır"

Bayramda Suriyelilere izin yok!

Bayramda Suriyelilere izin yok!

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Çay tiryakilerine çok kötü haber: Çocuk sahibi olmayı...

Çay tiryakilerine çok kötü haber: Çocuk sahibi olmayı...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.