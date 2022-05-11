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  4. Elon Musk röportaj verdi, ortalık karıştı! Dikkat çeken Tesla gelişmesi...

Elon Musk röportaj verdi, ortalık karıştı! Dikkat çeken Tesla gelişmesi...

11.05.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yüksek talep nedeniyle bazı modeller için sipariş almayı bırakabilir. Musk, bir röportajda şirketin bu olasılığı araştırdığını söyledi. Ünlü milyardere göre talep, üretimi gülünç seviyede aşıyor.

Elon Musk röportaj verdi, ortalık karıştı! Dikkat çeken Tesla gelişmesi...

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, çip krizi olarak adlandırılan yarı iletken kıtlığı ve koronavirüs önlemlerinden dolayı yaşanan fabrika kapanmalarıyla mücadele ediyor. Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde 310 binin üzerinde araç teslim etmişti. Fakat yakında, belirli Tesla modellerini sipariş etmek imkansız hale gelebilir.

SORUN TALEP DEĞİL ÜRETİM!

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Financial Times'a verdiği bir röportaj ile birlikte şirketin sipariş almayı bırakma olasılığı gündeme taşındı. Mashable'ın haberine göre Musk, Tesla'nın şu anda sahip olduğu sorunun talep olmadığını, çünkü bol miktarda talep olduğunu belirtti. Musk'ın söylediklerine bakılırsa sorun, talebi karşılayacak kadar araba üretmek.

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Elon Musk'ın Tesla'sından şok bir karar daha! On binlerce araç...Elon Musk'ın Tesla'sından şok bir karar daha! On binlerce araç...

TESLA SİPARİŞ ALMAYI BIRAKACAK MI?

Musk, “Talep, üretimi gülünç seviyede aşıyor. Doğrusu muhtemelen belli bir sürenin ardından herhangi bir sipariş almayı bırakacağız çünkü bazı zamanlamalar (teslim zamanı) zaten bir yıl uzakta.” ifadelerini kullandı. Ancak Musk, hangi modellerin sipariş edilemeyeceğini belirtmedi.

Aktarılanlara bakılırsa Tesla'ların teslimat zamanları son zamanlarda kesinlikle uzadı. Model Y, Model S ve Model X'in varyantları da dahil olmak üzere bazı modeller için şu anda 2023'e kadar teslimat tahminleri mevcut.

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Elon Musk
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