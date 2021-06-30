Elon Musk, Starlink'in maliyetini paylaştı! Dudak uçuklattı

Starlink uydu internet projesini birçok kişiyi heyecanlandırıyor. Çünkü bu projede amaç, kırsal bölgeler de başta olmak üzere her bölgeye yüksek hızlı internet bağlantısı sunmak. Üstelik Starlink hizmetinin uçaklara dahi gelmesi planlanıyor. Ancak böylesi bir projenin toplam maliyeti de merak ediliyor. Bu merakları gideren isim ise SpaceX'in CEO'su ünlü milyarder Elon Musk oldu.

İŞTE STARLİNK'İN MALİYETİ

Milyarder girişimci Elon Musk, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Starlink'e ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Musk, Starlink'in sürdürülebilir nakit akışı sağlayamadan önceki yatırım maliyetlerinin 5 ila 10 milyar dolar arasında olabileceğini söyledi. Milyarder ismin tahminine göre, Starlink'in ömrü boyunca toplam maliyeti ise 20 ila 30 milyar dolar arasında olabilir.

1500'DEN FAZLA UYDU GÖKLERDE

Starlink, şimdilik bir deneme hizmeti sunuyor. Çok yakında Starlink'in tüm dünyayı kapsaması hedefleniyor. Şu anda yörüngede 1500'den fazla Starlink uydusu bulunuyor ve Elon Musk, Starlink'in toplam müşteri sayısının önümüzdeki 12 ay içinde yarım milyona ulaşmasını öngörüyor.

