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Starlink hedefine ulaşmaya çok yakın!

23.06.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Starlink projesi küresel çapta hizmet hedefine çok yakın. Şirketin başkanı Gwynne Shotwell, yaptığı açıklamada, SpaceX'in Starlink uydu internet hizmetini tüm dünyaya sunabileceği tarihi açıkladı.

Starlink hedefine ulaşmaya çok yakın!

Starlink uydu interneti hizmeti halihazırda bazı ülkelerde yaşayan kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor. Hizmet, özellikle kırsal alanlara yüksek hızlı internet ile buluşturmayı hedefliyor. Hatta Elon Musk'ın en önemli projelerinden biri olarak görülen Starlink'in Türkiye'deki ön kayıt süreci de devam ediyor. Şimdi ise SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, Starlink'in küresel olarak hizmet edebileceği olası tarihi bizlere sunuyor.

STARLINK KÜRESEL KAPSAMA ALANINA NE ZAMAN ULAŞACAK?

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell'in söylediklerine bakılırsa, Starlink küresel hizmet hedefine ulaşmaya çok yakın. Bir konferansta konuşan Shotwell yaptığı açıklamada, Starlink'in küresel olarak hizmet sağlayacağı tarih için eylül ayını işaret etti.

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DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN ONAYI GEREKİYOR

Shotwell, "1800 civarında uyduyu başarıyla yerleştirdik ve tüm bu uydular operasyonel yörüngelerine ulaştıklarında sürekli küresel kapsama alanına sahip olacağız, bu eylül gibi olmalı" dedi. Ayrıca, SpaceX'in belirli bir ülkede faaliyet göstermeden önce düzenleyici kurumların onayına ihtiyacı olacağını da söyledi.

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SpaceX'in nihai hedefi ise 2027'nin ortalarına kadar yaklaşık 42.000 Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine fırlatmak.

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Anahtar Kelimeler:
internet Elon Musk Starlink
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