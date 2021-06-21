Starlink indirme hızı rekorunu kırdı

SpaceX'in Starlink uydu interneti hizmeti fazlasıyla dikkate değer bir proje. Elon Musk'ın önemsediği projelerden biri olan Starlink, basitçe anlatmak gerekirse yörüngede yer alan uydular aracılığıyla, Dünya üzerindeki kırsal alanlar başta olmak üzere küresel olarak internet hizmeti vermeyi amaçlıyor. Bunun için şirket ardı ardına görevler düzenleyip yörüngeye yeni uydular fırlatıyor. Aynı zamanda bu hizmeti deneyimleyebilenler de mevcut. Bunlardan biri olan bir Twitter kullanıcısı, Starlink hizmeti ile ulaştığı, inanılması güç indirme hızını paylaştı.

STARLINK 649 MBPS HIZA ULAŞTI, REKOR KIRDI!

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan kullanıcı, Starlink'in saniyede 649 Mbps gibi inanılmaz hızlı bir indirme hızına ulaşabildiğini ortaya çıkardı. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdiye kadar rastlanan yüksek Starlink indirme hızlarını geride bırakıyor ve sosyal medya platformunda paylaşılan grafik, internet hizmetinin ortalama olarak 300 Mbps indirme hızına ulaşabildiğini ortaya koyuyor.

Kullanıcının paylaştığı bilgilere bakılırsa yeni bir hız rekoruna imza atıldı. Son rekor ise saniyede 542 Mbps ile Almanya'nın Kassel kentinde yaşayan başka bir kullanıcıya aitti.