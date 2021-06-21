Starlink indirme hızı rekorunu kırdı

SpaceX'in Starlink uydu interneti hizmeti fazlasıyla dikkate değer bir proje. Elon Musk'ın önemsediği projelerden biri olan Starlink, basitçe anlatmak gerekirse yörüngede yer alan uydular aracılığıyla, Dünya üzerindeki kırsal alanlar başta olmak üzere küresel olarak internet hizmeti vermeyi amaçlıyor. Bunun için şirket ardı ardına görevler düzenleyip yörüngeye yeni uydular fırlatıyor. Aynı zamanda bu hizmeti deneyimleyebilenler de mevcut. Bunlardan biri olan bir Twitter kullanıcısı, Starlink hizmeti ile ulaştığı, inanılması güç indirme hızını paylaştı.
Almanya'nın Münih kentinde yaşayan kullanıcı, Starlink'in saniyede 649 Mbps gibi inanılmaz hızlı bir indirme hızına ulaşabildiğini ortaya çıkardı. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdiye kadar rastlanan yüksek Starlink indirme hızlarını geride bırakıyor ve sosyal medya platformunda paylaşılan grafik, internet hizmetinin ortalama olarak 300 Mbps indirme hızına ulaşabildiğini ortaya koyuyor.
Kullanıcının paylaştığı bilgilere bakılırsa yeni bir hız rekoruna imza atıldı. Son rekor ise saniyede 542 Mbps ile Almanya'nın Kassel kentinde yaşayan başka bir kullanıcıya aitti.
#Starlink still going strong. The temperature on the surface of it is 56C.— awlnx (@awlnx) June 18, 2021
Air temperature about 35C. pic.twitter.com/25Q2eattOr
Starlink ile indirme hızı rekoruna imza atan kullanıcı aynı zamanda sıcaklığın hıza etkisi olup olmadığını da test etme imkanı buldu. Çünkü daha önce pek çok Starlink beta kullanıcısı yüksek sıcaklıklarda indirme hızında kesintiler yaşandığını bildirmişti. Ancak rekorun sahibi kullanıcı yaptığı testlerde 56 derecelik ısınmaya rağmen herhangi bir sorun yaşamadığını aktardı.
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