HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Starlink indirme hızı rekorunu kırdı

Starlink indirme hızı rekorunu kırdı

21.06.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin uzaydan internet projesi Starlink, indirme hızı rekorunu kırdı. Bir Twitter kullanıcısının aktardığına göre Starlink'in maksimum indirme hızı 649 mbps'e ulaştı. Üstelik herhangi bir ısınma sorunu da yaşanmadı.

Starlink indirme hızı rekorunu kırdı

SpaceX'in Starlink uydu interneti hizmeti fazlasıyla dikkate değer bir proje. Elon Musk'ın önemsediği projelerden biri olan Starlink, basitçe anlatmak gerekirse yörüngede yer alan uydular aracılığıyla, Dünya üzerindeki kırsal alanlar başta olmak üzere küresel olarak internet hizmeti vermeyi amaçlıyor. Bunun için şirket ardı ardına görevler düzenleyip yörüngeye yeni uydular fırlatıyor. Aynı zamanda bu hizmeti deneyimleyebilenler de mevcut. Bunlardan biri olan bir Twitter kullanıcısı, Starlink hizmeti ile ulaştığı, inanılması güç indirme hızını paylaştı.

STARLINK 649 MBPS HIZA ULAŞTI, REKOR KIRDI!

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan kullanıcı, Starlink'in saniyede 649 Mbps gibi inanılmaz hızlı bir indirme hızına ulaşabildiğini ortaya çıkardı. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdiye kadar rastlanan yüksek Starlink indirme hızlarını geride bırakıyor ve sosyal medya platformunda paylaşılan grafik, internet hizmetinin ortalama olarak 300 Mbps indirme hızına ulaşabildiğini ortaya koyuyor.

Starlink hız rekoru

Kullanıcının paylaştığı bilgilere bakılırsa yeni bir hız rekoruna imza atıldı. Son rekor ise saniyede 542 Mbps ile Almanya'nın Kassel kentinde yaşayan başka bir kullanıcıya aitti.

SpaceX, uydu interneti Starlink'i uçaklara taşıyor!SpaceX, uydu interneti Starlink'i uçaklara taşıyor!

SICAKLIK TESTİ DE GERÇEKLEŞTİRDİ

Starlink ile indirme hızı rekoruna imza atan kullanıcı aynı zamanda sıcaklığın hıza etkisi olup olmadığını da test etme imkanı buldu. Çünkü daha önce pek çok Starlink beta kullanıcısı yüksek sıcaklıklarda indirme hızında kesintiler yaşandığını bildirmişti. Ancak rekorun sahibi kullanıcı yaptığı testlerde 56 derecelik ısınmaya rağmen herhangi bir sorun yaşamadığını aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Ünlü isimler bir araya geldi!Ünlü isimler bir araya geldi!
Anahtar Kelimeler:
internet Elon Musk Almanya Starlink
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Ekipler seferber olmuştu! 11 yaşındaki Kıymet bulundu

Ekipler seferber olmuştu! 11 yaşındaki Kıymet bulundu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.