Elon Musk'tan Cybertruck açıklaması! Yengeç modu gibi olacak

Tesla Cybertruck, Elon Musk'ın şirketinin en dikkat çekici modellerinden biri. Adıyla ilişkili bir şekilde Cyberpunk 2077 oyunundan fırlamış gibi görünen elektrikli pick-up için 'tekerlekli evlere' güç verebileceği söylenmişti. Şimdi ise Tesla'nın Teknokralı Elon Musk, Cybertruck için önemli açıklamalar yaparak önemli detayları bizlerle paylaşmış durumda. Bu detaylardan biri de bir tür yengeç modu.

NEREDEYSE AYNISI OLACAK

Elon Musk, Twitter'dan Tesla Cybertruck hakkında yeni bilgiler verdi. Musk, Cybertruck'ın neredeyse tam olarak gösterildiği gibi olacağını açıkladı. Anlaşılan Cybertruck'ın bizlere gösterilen tasarımı, üretime geçilirken de nihai tasarım olarak kullanılacak. Şimdi gelelim yengeç modu konusuna.

CYBERTRUCK İLE 4 TEKERE ETKİ EDEN YENGEÇ MODU GELİYOR

Musk, Cybertruck'ta arka tekerleri de direksiyon sistemine eklediklerini paylaştı. Musk'a göre bu, Cybertruck'ın dar alanlarda kolay manevralar ve dönüşler yapabilmesi için yardımcı olacak. Musk'ın arka tekerlerin de direksiyon hareketlerinden nasibini aldığı, 4 tekere etki eden direksiyon sisteminden kastı ise anlaşılan o ki Hummer EV'in yengeç moduna benziyor.

HUMMER EV'DE YENGEÇ MODU NASIL ÇALIŞIYOR?

Hummer EV'deki yengeç modu, arka tekerleri de direksiyon sistemine dahil edip onların sağa veya sola hareket ettirilmesini sağlıyor ve böylece direksiyon hareketleri 4 tekere de yansıyor. Elon Musk, buna benzeyen sistemin Cybertruck'ta yer alacağını onaylasa da onu direkt olarak yengeç modu olarak isimlendirmiyor, arka tekerlerin de direksiyon sistemine eklendiğini aktarıyor.

Musk bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü milyarder, tweet'inin sonunda "daha birçok harika şey geliyor" diyerek Cybertruck'ın nihai hali için takipçileri heyecanlandırmayı başardı.

