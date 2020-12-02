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  4. Elon Musk'tan Mars müjdesi! Tarih verdi

Elon Musk'tan Mars müjdesi! Tarih verdi

02.12.2020 10:30 | Son Güncelleme:
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Elon Musk'tan Mars müjdesi! Tarih verdi

ABD'li girişimci ve uzay şirketi SpaceX’in sahibi Elon Musk, Mars'a insan göndereceği tarihi açıklayarak, “Muhtemelen 6 yıl içinde olacak” dedi.

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan SpaceX’in sahibi Elon Musk, merakla beklenen Mars'a insan gönderileceği tarihi açıkladı.

ŞANSLIYSAK DAHA ERKEN DE OLABİLİR

Almanya’nın başkenti Berlin’deki ‘Axel Springer Ödülleri’nde görüntülü konuşma gerçekleştiren Musk, “Muhtemelen 6 yıl içinde olacak. Şanslıysak belki 4 yıl sonra” dedi. Musk, iki yıl içinde Mars'a ekipsiz bir gemi gönderilmesinin planlandığını da söyledi. Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü test görevine başlamıştı.

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Geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülü ile NASA’dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) Soichi Noguchi'yi uzay istasyonuna gönderilmişti.

(DHA)

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