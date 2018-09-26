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'Elveda Balkanlar' filminin galası Hakkari'de yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

YÖNETMENLİĞİNİ Turgut Ural'ın yaptığı 'Göç Yolu (Elveda Balkanlar)' filminin galası Hakkari'de gerçekleşti.

'Elveda Balkanlar' filminin galası Hakkari'de yapıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- YÖNETMENLİĞİNİ Turgut Ural'ın yaptığı 'Göç Yolu (Elveda Balkanlar)' filminin galası Hakkari'de gerçekleşti. Gala gecesinde konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, "Hakkari'nin ne kadar güzel bir coğrafya olduğunu, ne kadar güzel insanlara sahip olduğunu, huzurlu bir yer olduğunu bütün Türkiye'ye ve dünyaya anlatabilmek için arkadaşlarımızla beraber yoğun bir çalışma ve çaba içerisindeyiz" dedi.
Hakkari Valiliği İl Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediyenin katkılarıyla organize edilen '1'inci Ulusal Film Festivali' kapsamındaki 'Göç Yolu (Elveda Balkanlar)' filminin galasına, Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdür Vekili Gürcan Görgülü, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Reşit Güldal, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, kurum amirleri, filmin yönetmen ve oyuncu kadrosu ile davetliler katıldı. Yetkililer ve filmin oyuncuları, çalınan davul-zurna eşliğinde kortej yürüyüşüyle galanın yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti. Hakkari Belediyesi ekiplerinin halk oyunları, tiyatro ve erbane gösterisiyle başlayan gecede konuşan filmin yönetmeni Turgut Ural, galayı Hakkari'de yapmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, kendilerini sıcak karşılayan Hakkarililere ve Vali Cüneyit Orhan Toprak'a teşekkür etti.
Vali Toprak da galaya yoğun ilgi gösteren Hakkarililere ve kente gelen filmin yapımcısı, yönetmeni ve oyuncularına teşekkür etti. Vali Toprak, "Tabii bizden önceki arkadaşlarımız da aynı yolda çaba harcadılar. Hakkari'nin ne kadar güzel bir coğrafya olduğunu, ne kadar güzel insanlara sahip olduğunu, huzurlu bir şekilde yaşanacak yer olduğunu bütün Türkiye'ye ve arkasından dünyaya anlatabilmek için arkadaşlarımızla beraber yoğun bir çalışma ve çaba içerisindeyiz. 2,5 yıldır bizi bağırlarına bastılar. Bir dediğimizi iki etmediler. Hepsinden önemlisi, bizi sevdiler. Ben de buraya her yeni gelene diyorum ki 'Çıkın Hakkari sokaklarında gezin, dolaşın, ne kadar güzel insanlar, ne kadar kaliteli, misafirperver, candan insanlar olduklarını gözünüzle görün' diyorum. Arkadaşlarımız da bugün bunları gözleri ile gördüler. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmanın ardından, Vali Toprak filmin yönetmen ve oyuncularına plaket ve çiçek takdim etti. Gala, 'Göç Yolu (Elveda Balkanlar)' filminin gösterimi ile son buldu.

FOTOĞRAFLI

'Elveda Balkanlar' filminin galası Hakkari'de yapıldı'Elveda Balkanlar' filminin galası Hakkari'de yapıldı'Elveda Balkanlar' filminin galası Hakkari'de yapıldı'Elveda Balkanlar' filminin galası Hakkari'de yapıldı

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