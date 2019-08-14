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Emekli öğretmenden hayvanlarını kurtaran ekiplere teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:33 | Son Güncelleme

Emekli öğretmen Nuray Kuday, Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında bakımını üstlendiği hayvanları alevlerden kurtaran ekiplere teşekkür etti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde emekli öğretmen Nuray Kuday, bakımını üstlendiği hayvanları çıkan orman yangınında alevlerden kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Kuday, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 10 hektar orman alanının zarar gördüğü yangında yaşadığı korku ve paniği anlattı.

Yaklaşık 15 yıldır aynı bölgede yaşadığını ve evinin çevresinde çoğu sokak hayvanı köpek ve kediler olmak üzere kaplumbağa, koyun, ördek, tavuk, tavşan, bıldırcın ve keklik beslediğini ifade eden Kuday, şunları kaydetti:

"Yangının evime doğru ilerlediğini görünce hayvanlarım için çok endişelendim. Hemen Orman İşletme, jandarma ve Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlilerinden yardım istedim. Özellikle jandarmaya çok teşekkür ediyorum, araçlarıyla gelerek koyun, tavşan, bıldırcın, kaplumbağa ve bazı köpekleri alarak yangın bölgesinden uzaklaştırdılar. Kumluca Belediyesi görevlileri de bazı kedi ve köpekleri araçlarıyla barınağa aldılar."

Kuday, yangında hafif şekilde yaralanan birkaç köpeğinin tedavilerinin de yapıldığını bildirdi.

Mavikent Mahallesi'nin Kazanova ve Hozmun mevkileri arasında 11 Ağustos'ta çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Kumluca orman yangını sokak hayvanları

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