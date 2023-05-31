Emekli polis ev sahibi ve kiracısı arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti! Öfkesine hakim olamayan ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

Kanada’nın Hamilton kentinde 57 yaşındaki ismi açıklanmayan ev sahibi kiracıları Carissa MacDonald ve Aaron Stone ile yaşadığı anlaşmazlıktan sonra cinnet geçirdi. Eski bir polis memuru olan ev sahibi yakın zamanda evlenmek üzere olan genç çifti öldürdü. Yerel gazete Bereziuk’a göre ev sahibi ve kiracıları arasındaki tartışma kaçırılan bir kira ödemesi nedeniyle çıktı.

ATEŞ EDEREK DURDURULDU

Çevredekilerin sesleri duyarak şikayet etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri genç çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı. Adı açıklanmayan ev sahibi ise polisler olay yerine geldiğinde teslim olmak yerine kendisini korumak için bir barikat kurdu. Polislerden kaçmak isteyen zanlının çabası memurların ateş etmesi üzerine etkisiz hale getirilmesiyle sona erdi.