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  4. Emekli polis ev sahibi ve kiracısı arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti! Öfkesine hakim olamayan ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

Emekli polis ev sahibi ve kiracısı arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti! Öfkesine hakim olamayan ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

31.05.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın Hamilton kentinde bir ev sahibi ve kiracıları arasındaki tartışma kanlı bitti. Ev sahibi kira konusunda anlaşmazlık yaşadığı nişanlı çiftle bir süre sözlü olarak tartıştı. Ev sahibi ve kiracıları arasındaki seslerin yükselmesi üzerine ev sahibi silahını saldırarak genç çifti vurdu. Olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçan ev sahibi memurlar tarafından vurularak durduruldu.

Emekli polis ev sahibi ve kiracısı arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti! Öfkesine hakim olamayan ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

Kanada’nın Hamilton kentinde 57 yaşındaki ismi açıklanmayan ev sahibi kiracıları Carissa MacDonald ve Aaron Stone ile yaşadığı anlaşmazlıktan sonra cinnet geçirdi. Eski bir polis memuru olan ev sahibi yakın zamanda evlenmek üzere olan genç çifti öldürdü. Yerel gazete Bereziuk’a göre ev sahibi ve kiracıları arasındaki tartışma kaçırılan bir kira ödemesi nedeniyle çıktı.

ATEŞ EDEREK DURDURULDU

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Çevredekilerin sesleri duyarak şikayet etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri genç çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı. Adı açıklanmayan ev sahibi ise polisler olay yerine geldiğinde teslim olmak yerine kendisini korumak için bir barikat kurdu. Polislerden kaçmak isteyen zanlının çabası memurların ateş etmesi üzerine etkisiz hale getirilmesiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada Kiracı

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