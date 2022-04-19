Emin Çapa Halk TV'ye geri mi döndü? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Mart ayında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ünlü ekonomist kanal ile yolların ayrıldığını, bu konuda herkesin haklı olduğu veya kendini haklı gördüğü bazı durumlar olduğunu belirtmişti. Peki Emin Çapa Halk TV'ye geri mi döndü? Emin Çapa Halk TV'den neden ayrılmıştı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

EMİN ÇAPA HALK TV'YE GERİ Mİ DÖNDÜ?

Emin Çapa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mart ayında ayrıldığını açıkladığı Halk TV'ye geri döneceğini duyurdu.

Emin Çapa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Dostlarım; Halk TV yönetimi ile yaptığımız görüşmelerden sonra, uğruna mücadele ettiğimiz ortak hedefin her şeyin üzerinde olduğu konusunda uzlaştık. Bir kere bu konuda uzlaşınca gerisi kolay oldu. Pazartesi gününden itibaren kaldığımız yerden yeniden başlıyoruz"

EMİN ÇAPA HALK TV'DEN NEDEN AYRILMIŞTI?

Emin Çapa geçtiğimiz ay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada artık Halk Tv'de olmayacağını açıklamıştı.

Emin Çapa paylaşımında Halk TV ile yolların ayrıldığını, bu konuda herkesin haklı olduğu veya kendini haklı gördüğü bazı durumlar olduğunu ifade etmişti.

EMİN ÇAPA KİMDİR? NERELİ?

Emin Çapa 1967 yılında İzmit'te dünyaya geldi.

Ünlü ekonomist, gazeteci ve TV programcısı Emin Çapa İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümünden mezun olmuş, sonrasında ise ekonomiye yönelmiştir.

Çok sayıda dergi ve gazetede, radyo ve televizyonda çalışan Emin Çapa, TÜSİAD'da başkan danışmanı olarak da görev almıştır. Öte yandan Emin Çapa TEDx konuşmasında yaptığı etkili konuşma ile ülke çapında büyük bir ün kazanmıştır.

