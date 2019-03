Çelik, Hükümetin Türkiye'nin her tarafına verilmesi gereken desteği verdiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her şehre hak ettiğini gönderdiğini vurguladı.

- "Karşımızda her gün gizli kapaklı ilişkiler ortaya çıkıyor"

Çelik, konuşmasında Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına da değinerek, şunları kaydetti:

"Karşı karşıya olduğumuz zihniyetin ne olduğunu en son Yeni Zelanda'daki canice saldırı gerçekleştirildiği zaman, oradaki kardeşlerimiz öldürüldüğü zaman gördünüz. Bütün dünya o caniyi kınarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, 'İslam dünyası kendisine baksın' dedi. O caninin kim olduğunu, kimliğini bilmiyor, kimin suçlu olacağını, kimden yana olacağını bilmiyor. Emin olun bunların belediyeciliği de böyledir.

Zaten şimdi televizyonlarda kimlerin çıkıp da 'onlara oy verin, bunlara oy verin' diye gizli kapaklı işler yaptığını görüyorsunuz. Biz bir ittifak yapıyoruz, vatandaşımızın önündeyiz, her kesimden vatandaşımızı kucaklayacak projelere imza atıyoruz. Etnik kökeni, kimliği, partisi ne olursa olsun herkes bu memleketin evladı. Dolayısıyla hepsine aynı hizmeti götürmek için ortaya bir vizyon koymak lazım. Ama her şeyden önce şeffaf olmak lazım. Biz bu kürsülerden çıkıyoruz, gizli kapaklı iş ve ilişkiler yok, neyse anlatıyoruz. Ama karşımızda her gün gizli kapaklı ilişkiler ortaya çıkıyor."