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  4. Emine Işınsu kimdir? Yazar Emine Işınsu hayatını kaybetti

Emine Işınsu kimdir? Yazar Emine Işınsu hayatını kaybetti

05.05.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edebiyatçı yazar Emine Işınsu hayatını kaybetti. Sancı, Çiçekler Büyür, Azap Toprakları gibi eserlerin yazarı olan Emine Işınsu'nun vefat haberini eşi Prof. Dr. İskender Öksüz duyurdu. Peki, Emine Işınsu kimdir? İşte, hayat hikayesi...

Emine Işınsu kimdir? Yazar Emine Işınsu hayatını kaybetti

Cumhuriyet döneminin tanınmış şair ve yazarı Halide Nusret Zorlutuna'nın kızı Emine Işınsu 83 yaşında hayatını kaybetti. Küçük Dünya, Bir Yürek Satıldı, Bir Milyon İğne gibi pek çok eserin yazarı olan Emine Işınsu'nun hayat hikayesi araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

EMİNE IŞINSU KİMDİR?

Emine Işınsu Öksüz, 17 Mayıs 1938'de Kars'ta dünyaya geldi. Cumhuriyet döneminin tanınmış şair ve yazarı Halide Nusret Zorlutuna ile Tümgeneral Aziz Vecihi Zorlutuna'nın kızı olan Emine Işınsu, ailesinin etkisi ile edebiyatla iç içe büyüdü. Emine Işınsu annesi ile çıkardıkları "Ayşe Dergisi" ile dergi yayıncılığına başlamıştır. İlk şiir kitabını 17 yaşındayken "İki Nokta" adıyla çıkardı.

"Küçük Dünya" adlı kitabından sonra da 1960'lı yıllarda yoğun bir şekilde roman yazmaya yönelen usta yazar, 1971-1981 yılları arasında fikir ve sanat dergisi "Töre"yi çıkardı.

"Bir Yürek Satıldı" (1967), "Bir Milyon İğne" (1967) ve "Adsız Kahramanlar" (1975) oyunlarını da kaleme alan Öksüz'ün TRT'de radyofonik oyun olarak yayınlanan "Bir Yürek Satıldı" eseri ile "Küçük Dünya" romanı televizyon dizisi olarak TRT'de yayınlanmıştır.

Birçok dergi ve gazetede de yazıları yayımlanan Emine Işınsu'nun Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Türk Edebiyatı Vakfı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Milli Kültür Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği gibi birçok kurumdan ödülü bulunuyor.

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