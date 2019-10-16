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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 21:42 | Son Güncelleme

AKTAŞ'TAN CİZRE'YE HAVAN SALDIRISI AÇIKLAMASI Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AKTAŞ'TAN CİZRE'YE HAVAN SALDIRISI AÇIKLAMASI

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmenin ardından gündeme ilişkin açıklamada bulunan Aktaş, bugün YPG'li teröristlerin Suriye'nin kuzeyinden Cizre ilçesine yaptığı ve 3 kişinin yaralandığı havanlı saldırıyı değerlendirdi. Aktaş, saldırının alçakça olduğunu ifade ederek, şunları zsöyledi:

"PKK/PYD terör örgütü uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyindeki kardeşlerimize zulmetmekte, oraları işgal etmekte. Oranın insanına her türlü kötülüğü reva görmekte. Oradaki kardeşlerimizi bu zulümden kurtarmak için kahraman ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekat, çok büyük bir başarı ve hızlıca ilerliyor. Tabi terör örgütü PKK/PYD buna karşılık özellikle sınır ilçelerimizdeki yerleşim yerlerinde havan ve benzeri silah, mühimmatlarla saldırıda bulunuyor. Bunun bir örneği de bugün Cizre ilçesine bağlı Katran köyünde yaşandı. Alçakça bir saldırı sonucu 3 vatandaşımız yaralandı. Biri yoğun bakımda alındı, diğer yaralarının sağlık durumu iyi. Tabi bu tehlike ihanet çok kısa sürede bertaraf edilecek. İnşallah ordumuz bu mücadeleyi bu operasyonu en seri şekilde tamamlayarak, o bölgeyi, o toprakları gerçek sahiplerine teslim edecek. Ve bu ihanet, bu zulüm Allah'ın izni ile bitmiş olacak."

Valilik ziyaretinden sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak Adliyesi, 23'üncü Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Şırnak Belediyesi'ni ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Mustafa Timuçin Sun, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Reşat Demirel, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu eşlik etti.

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