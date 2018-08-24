Emniyetten Sibel Can'a teşekkür

Emniyet Genel Müdürlüğü, Beşiktaş'taki zincirleme trafik kazasını yara almadan atlatan ve kazanın ardından emniyet kemeri takmanın gerekliliğiyle ilgili açıklamada bulunan sanatçı Sibel Can'a teşekkür etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Beşiktaş'ta gerçekleşen trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kazayı emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlatan ve bu konudaki hassasiyetini kamuoyu ile paylaşan Sibel Can'a teşekkür ediyor ve alkışlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

- Kazada biri çocuk 3 kişi yaralanmıştı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda biri minibüs olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, biri çocuk 3 kişi yaralanmış, kazaya karışan araçların birinde ise sanatçı Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt olduğu öğrenilmişti.

Sibel Can, kazanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, emniyet kemeri takmanın gerekliliğini vurgulamıştı.

