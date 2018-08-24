HABER

Emniyetten Sibel Can'a teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 23:44 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, Beşiktaş'taki zincirleme trafik kazasının ardından emniyet kemeri takmanın gerekliliğiyle ilgili açıklama yapan Sibel Can'a teşekkür etti

Emniyet Genel Müdürlüğü, Beşiktaş'taki zincirleme trafik kazasını yara almadan atlatan ve kazanın ardından emniyet kemeri takmanın gerekliliğiyle ilgili açıklamada bulunan sanatçı Sibel Can'a teşekkür etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Beşiktaş'ta gerçekleşen trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kazayı emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlatan ve bu konudaki hassasiyetini kamuoyu ile paylaşan Sibel Can'a teşekkür ediyor ve alkışlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

- Kazada biri çocuk 3 kişi yaralanmıştı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda biri minibüs olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, biri çocuk 3 kişi yaralanmış, kazaya karışan araçların birinde ise sanatçı Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt olduğu öğrenilmişti.

Sibel Can, kazanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, emniyet kemeri takmanın gerekliliğini vurgulamıştı.

PARTNER"Erkekte slip mayo, mal beyanı""Erkekte slip mayo, mal beyanı"
19 Yaş Altı Bayan Voleybol Milli Takımı finalde19 Yaş Altı Bayan Voleybol Milli Takımı finalde
Kurbanlık için son günü tercih ettiler - (Yeniden)Kurbanlık için son günü tercih ettiler - (Yeniden)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü sibel can

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Galatasaray'ın, Falcao için Monaco ile temas kurduğu iddia edildi!

Galatasaray'ın, Falcao için Monaco ile temas kurduğu iddia edildi!

Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti

Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Büyük yoğunluk! Tatilciler dönüş yolunda! Trafik havadan böyle görüntülendi

Büyük yoğunluk! Tatilciler dönüş yolunda! Trafik havadan böyle görüntülendi

Kurban Bayramı'nın 7 günlük acı bilançosu: 107 ölü, 598 yaralı

Kurban Bayramı'nın 7 günlük acı bilançosu: 107 ölü, 598 yaralı

Bayram dönüşü zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Bayram dönüşü zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Dikmen semtinde patlayıcı madde bulundu

Ankara'nın Dikmen semtinde patlayıcı madde bulundu

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.