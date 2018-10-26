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Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 04:09 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Trafik denetimlerinde 'start-stop' özellikli araçlara, bu özelliklerinden dolayı duraklamaları sebebiyle herhangi bir ceza tutanağı düzenlenmemektedir." denildi.

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünce, trafik denetimlerinde "start-stop" özellikli araçlara, bu özelliklerinden dolayı duraklamaları sebebiyle herhangi bir ceza tutanağı düzenlenmediği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında "start-stop" özelliği nedeniyle araçlara kavşaklarda ve kırmızı ışıkta ceza yazıldığı yönündeki haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Eylül'de Muğla ili Bodrum ilçesinde kavşakta aracının motorunu durdurarak bırakıp giden araç sahibine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 57/1-E maddesindeki 'Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya aracın motorunu durdurmak' hükmünde belirtilen ihlalden dolayı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendiği, bu durumun yaklaşık bir ay sonra Ankara ili Pursaklar ilçesinde olmuş gibi aracın start-stop özelliğinden kaynaklı duraklaması sebebiyle ceza yazıldığı şeklinde basına yansıtıldığı tespit edilmiştir. Trafik denetimlerinde, 'start-stop' özellikli araçlara bu özelliklerinden dolayı duraklamaları sebebiyle herhangi bir ceza tutanağı düzenlenmemektedir. Trafik denetimleri ve kuralları kapsamında böyle bir uygulama bulunmadığı gibi habere konu araç 2010 model olduğundan teknik bilgileri kapsamında 'start-stop' özelliği de olmadığı anlaşılmıştır."

Açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını ve buna bağlı can kayıplarını azaltmak noktasında yapılan mücadeleye olumsuz etki edecek, vatandaşların devlete ve kurumlara güvenini sarsacak bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet start-stop trafik

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