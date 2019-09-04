KADIN

Emziren annelere 6 beslenme önerisi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 04.09.2019 11:45 | Son Güncelleme

Anne ve bebek açısından birçok yararı olan anne sütü, ilk 6 ay bebeğin beslenme ihtiyacını tek başına karşılayabiliyor. Anne sütü, içeriğindeki yararlı maddeler sayesinde bebeği hastalıklardan korurken emziren annelerde loğusalık depresyonuna daha az rastlanıyor, meme ve yumurtalık kanseri daha az görülüyor. Anne sütünün miktarını ve kalitesini artırmak için bazı beslenme kurallarına uymak gerekiyor.

Emziren annelere 6 beslenme önerisi

Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Cemal Ünlü, anne sütü ile ilgili bilgi verdi ve beslenme önerilerinde bulundu.

BEBEĞİN TÜM BESİN İHTİYACINI KARŞILIYOR

Bebeklerin beslenmesi konusunda mucizevi özelliklere sahip anne sütü, bebeklerin ihtiyacı olan tüm besin ögelerini tek başına içermektedir. Özellikle doğumdan sonra gelen ve halk arasında 'ağız sütü' olarak bilinen kolostrum, bebeği hastalıklara karşı koruyan ilk aşıdır. Bebeği enfeksiyonlardan koruyan anne sütü, yeterli miktarda su ve vitamin içeriği sayesinde yaşamsal öneme sahiptir. Anne sütü, anne ve bebeğin mutlu olması için de gerekli bir besin kaynağıdır. Ancak anneler, doğumdan sonra bebekleri için çok önemli olan emzirmeyi yeteri kadar yapamadıklarını düşünerek çoğunlukla endişe duyar. Birçok besini, süt miktarını artırdığını düşünerek tüketir. Yapılan birçok araştırmada, hiçbir besinin tek başına süt miktarını artırmadığı belirlenmiştir. Süt miktarının artması, öncelikli olarak annelerin bebeklerini emzirme sıklığıyla ve sıvı tüketimiyle doğru orantılıdır. Emzirme sıklığı arttıkça, meme başı uyarısına bağlı olarak vücutta üretilen süt miktarı da artmaktadır.

BAŞARILI EMZİRMENİN DÖRT KURALI

Emzirme sırasında meme başı doğru şekilde bebeğin ağzına verilmeli, bebeğin gerçekten emdiğinden emin olunmalıdır.
Bebeğin her iki memeden eşit miktarda emzirmesi sağlanmalıdır. Çünkü emzirilmeyen memedeki süt miktarı azalacaktır.
Emzirme sırasında annenin ve bebeğin rahat bir pozisyonda olması gerekir. Uygun olmayan pozisyon bebeği ve anneyi strese sokacağından süt miktarını azaltabilir.
Memelerin tamamen boşaldığından emin olunmalıdır. Tamamen boşalan memelerdeki süt üretimi daha fazla olacaktır.

1

STRES SÜT MİKTARINI AZALTIYOR

Doğumdan sonra anneler, hormonlara bağlı olarak daha hassas bir döneme girer. Süt salgısını, hipofiz bezinden salgılanan ‘prolaktin’ isimli hormon uyarmaktadır. Stres, prolaktin hormonunun seviyesini azaltarak süt miktarını da olumsuz etkileyecektir. Bundan dolayı annenin emzirmeyle ilgili kaygılarının artması strese neden olacağından süt salgısı da azalacaktır. Özellikle ilk 3 ay boyunca anneler hormonlara bağlı olarak bir anlamda evin büyük bebekleri haline gelir. Öte yandan, anne düzenli beslenmese bile bebek emzirme sırasında kendisi için gerekli olan her besini anne sütü yoluyla almaktadır. Ancak süt miktarı ve kalitesi açısından bu dönemde dengeli ve düzenli beslenme önem kazanmaktadır. Ayrıca dengeli ve düzenli beslenme, emzirmeye bağlı ortaya çıkacak kemik ağrılarının ve diş çürüklerinin oluşmasını da engelleyecektir.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRMAK İÇİN ÖNERİLER

  • Anne sütünün% 87’si sudan oluşmaktadır. Her gün en az 10-12 bardak su tüketimi anne sütünün artmasını sağlayacaktır.
  • Lohusa şerbeti ile şekerli içeceklerin ve bazı bitki çaylarının süt miktarını artırmadığı belirlenmiştir. Bunun yerine rezene, ısırgan otu, fesleğen ve biberiye çayı tercih edilebilir.
  • Vücudun ihtiyacı olan bitkisel hem hayvansal protein kaynakları süt üretiminde etkilidir. Yeşil mercimek, fasulye ve nohut gibi bakliyatlar ile ıspanak ve brokoli gibi mevsim sebzeleri tercih edilebilir. Semizotu, roka, maydanoz ve ıspanak gibi yeşil yapraklı bitkileri de tüketmek dengeli beslenmek açısından yararlı olacaktır,
  • İçeriğinde bol miktarda vitamin bulunan mevsim meyvelerini tüketmek sütün kalitesini artıracaktır.
  • Sigara ve alkol tüketmek süt miktarını azaltmaktadır. Ayrıca emzirme döneminde günlük 3 kupaya kadar kahve tüketilebilir. Anne sütünden bebeğe geçecek az miktardaki kafeinin bebeğe zararı olmamaktadır. Ancak kafeine karşı daha duyarlı olan bazı bebeklerde uykusuzluk ortaya çıkabilir. Bunun için kafeine duyarlı bebekleri olan annelerin kahve tüketimini sınırlamaları gerekir.
  • 6.Omega 3 den zengin beslenme bebeğin zihinsel gelişimine katkıda bulunacaktır. Omega 3 balıklarda yüksek oranda bulunduğu için haftada 2 defa balık tüketimi gerekir. Balık tüketirken dikkat edilmesi gereken cıva içeriği yüksek olan derin su balıklarından kaçınmak gerekir. Somon, levrek, hamsi, karides gibi su ürünlerinde cıva oranları düşük olduğu için güvenli bir şekilde tüketilebilir. Omega 3 bazı bitkisel ürünlerde de bulunur. Ceviz ve semizotu omega3 içeriği bakımından zengin bitkisel ürünlerdir.

İHA

PARTNER Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var
Çocuklarda en sık görülen uyku problemleri nelerdir, nasıl baş edilir? Çocuklarda en sık görülen uyku problemleri nelerdir, nasıl baş edilir?
Aman dikkat! Hormonal ve kanserojen etkileri varAman dikkat! Hormonal ve kanserojen etkileri var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emziren anne emziren anne sıvı tüketimi

En Çok Okunan Haberler

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

Uzmanı açıkladı! Vajinadan hava gelmesi...

Uzmanı açıkladı! Vajinadan hava gelmesi...

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Tedavi edilmezse ölüm riski bile var

Tedavi edilmezse ölüm riski bile var

Milli Mücadele'nin kadın kahramanı: Kara Fatma

Milli Mücadele'nin kadın kahramanı: Kara Fatma

Yaşa bakmıyor! Kadınlar bu sorunu eşlerine bile söyleyemiyor

Yaşa bakmıyor! Kadınlar bu sorunu eşlerine bile söyleyemiyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O özellik daha anne karnında belli oluyor

O özellik daha anne karnında belli oluyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Oyuncak Gerektirmeyen Keyifli Aile Oyunları

Oyuncak Gerektirmeyen Keyifli Aile Oyunları

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklarda en sık görülen uyku problemleri nelerdir, nasıl baş edilir?

Çocuklarda en sık görülen uyku problemleri nelerdir, nasıl baş edilir?

Kanserojen maddelerin dokunarak anlaşılması mümkün değil

Aman dikkat! Hormonal ve kanserojen etkileri var

Çocuğuzu okula alıştırmanın 7 yolu

Çocuğuzu okula alıştırmanın 7 yolu

Annesinin beyin ölümünün gerçekleşmesinden 3,5 ay sonra doğdu

Mucize doğum! Annesinin beyin ölümünden aylar sonra doğdu

Çocuklarda kansızlığa dikkat! 'Keçiboynuzu ve dut pekmezinde demir içeriği yok'

Keçiboynuzu pekmezini kan yapar diye biliyorduk ama...

İnanılmaz an! Anne sakin doğum istedi, bebek doğum anında uyuyakaldı

Anne sakin doğum istedi, bebek doğum anında uyuyakaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.