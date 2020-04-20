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En az 10 yaş gençleştiren, yüz geren maskeler! Maya ve gül suyu...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Doğduğumuzda kusursuz olan cildimiz zaman içinde deforme olmaya başlar. Sağlıksız beslenme, genetik yapı ve çevresel koşullar cilt üzerinde yağların birikmesine neden olur. Biriken yağlar akne oluşumuna zemin hazırladığı gibi, yaşlandıkça cildin sarkmasına yol açar. Doğal yöntemlerle yüz bölgenizdeki sarkmaları önlemeniz mümkün. İşte doğal maske tarifleri..

En az 10 yaş gençleştiren, yüz geren maskeler! Maya ve gül suyu...

Yüz bölgesinin sıkı olması, genç görünmenin ilk adımıdır. Zamanı durdurmak söz konusu olmasa da, yaşlandıkça sarkan cildinizi daha sıkı hale getirmeniz çok kolaydır. Pahalı müdahalelere gerek kalmadan kolayca temin edebileceğiniz malzemelerle evde kendi maskelerinizi yapabilirsiniz.

YÜZ BÖLGESİNİ GEREN DOĞAL MASKE TARİFLERİ

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Yüz sarkmasının birçok farklı nedeni olsa da, temel sorun cildin yaşlanmasıdır. Yaş aldıkça cilt, sıkılığını ve formunu kaybederek esnemeye başlar. Cildinizi doğru şekilde beslediğinizde sarkmaları kolayca azaltabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız maske tarifleriyle cildinizi eski formuna döndürebilirsiniz.

1. HAVUÇ VE PORTAKAL MASKESİ

Antioksidan madde açısından zengin olan havuç ve portakal, cilt sıkılaştırmaya yardımcı olur. Vitamin, mineral ve beta-karoten ile yüzünüzün ihtiyaç duyduğu nemi sağlar, yüzünüzde meydana gelen sarkmaları engeller.

Malzemeler:

  • Orta boy havuç
  • Orta boy portakal
  • Bir çorba kaşığı kadar bal
  • Pamuk

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Uygulama:

  • Havucu yıkayarak doğrayın.
  • Portakalın kabuklarını soyarak dilimlerine ayırın.
  • Havuç ve portakalı blenderdan geçirin.
  • Portakal ve havuç suyunu iyice birbirine karıştırın.
  • Karışıma en son bir çorba kaşığı bal ekleyerek karıştırmaya devam edin.
  • Elde ettiğiniz karışımı bir kaseye boşaltın.
  • Pamuğu kase içine batırın ve yüzünüze uygulayın.
  • 20 dakika kadar yüzünüzde bekletin.
  • Soğuk su yardımıyla yüzünüzü arındırın.
  • Haftada üç defa olmak üzere sabah saatlerinde uygulayın.

2. MAYA VE SÜT MASKESİ

Protein açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan maya, cilt üzerindeki dokuların canlanmasını sağlar. Cildi derinlemesine temizleyerek yüz bölgesini germeye yardımcı olur.

Malzemeler:

  • Bir çay kaşığı yaş maya
  • Bir çay kaşığı süt

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Uygulama:

  • Malzemeleri bir kap içinde homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
  • Elde ettiğiniz karışımı yüzünüze sürün.
  • Yarım saat yüzünüzde maskeyle bekleyin.
  • Bol ılık su yardımı ile yüzünüzü maskeden arındırın.

Maske Kullanım Sıklığı:

  • Eğer 20'li yaşlarınızdaysanız ayda bir kez,
  • 30'lu yaşlarınızdaysanız ayda iki kez,
  • 40'lı yaşlarınızdaysanız haftada bir kez uygulayın.

3. GÜL SUYU MASKESİ

Yüz toniği olarak kullanılan gül suyu, cadı fındığı bitkisiyle karıştığında sıkılaştırıcı etki gösterir. Badem yağı cildi temizleyerek yeni hücre oluşmasını sağlar.

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı gül suyu,
  • 1 çay kaşığı kadar limon suyu
  • 1 çay kaşığı kadar cadı fındığı,
  • 5 damla badem yağı
  • Pamuk

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Uygulama:

  • Tüm malzemeleri bir kap içinde tamamen karıştırın.
  • Karışımı pamuk yardımıyla yüzünüze masaj yaparak sürün.
  • Maske yüzünüzde tamamen kuruyana kadar bekleyin.
  • Soğuk suyla yüzünüz maskeden arındırın.
  • Haftada bir defa sabahları uygulamaya devam edin.

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