En az 10 yaş gençleştiren, yüz geren maskeler! Maya ve gül suyu...

Yüz bölgesinin sıkı olması, genç görünmenin ilk adımıdır. Zamanı durdurmak söz konusu olmasa da, yaşlandıkça sarkan cildinizi daha sıkı hale getirmeniz çok kolaydır. Pahalı müdahalelere gerek kalmadan kolayca temin edebileceğiniz malzemelerle evde kendi maskelerinizi yapabilirsiniz.

YÜZ BÖLGESİNİ GEREN DOĞAL MASKE TARİFLERİ

Yüz sarkmasının birçok farklı nedeni olsa da, temel sorun cildin yaşlanmasıdır. Yaş aldıkça cilt, sıkılığını ve formunu kaybederek esnemeye başlar. Cildinizi doğru şekilde beslediğinizde sarkmaları kolayca azaltabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız maske tarifleriyle cildinizi eski formuna döndürebilirsiniz.

1. HAVUÇ VE PORTAKAL MASKESİ

Antioksidan madde açısından zengin olan havuç ve portakal, cilt sıkılaştırmaya yardımcı olur. Vitamin, mineral ve beta-karoten ile yüzünüzün ihtiyaç duyduğu nemi sağlar, yüzünüzde meydana gelen sarkmaları engeller.

Malzemeler:

Orta boy havuç

Orta boy portakal

Bir çorba kaşığı kadar bal

Pamuk

Uygulama:

Havucu yıkayarak doğrayın.

Portakalın kabuklarını soyarak dilimlerine ayırın.

Havuç ve portakalı blenderdan geçirin.

Portakal ve havuç suyunu iyice birbirine karıştırın.

Karışıma en son bir çorba kaşığı bal ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Elde ettiğiniz karışımı bir kaseye boşaltın.

Pamuğu kase içine batırın ve yüzünüze uygulayın.

20 dakika kadar yüzünüzde bekletin.

Soğuk su yardımıyla yüzünüzü arındırın.

Haftada üç defa olmak üzere sabah saatlerinde uygulayın.

2. MAYA VE SÜT MASKESİ

Protein açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan maya, cilt üzerindeki dokuların canlanmasını sağlar. Cildi derinlemesine temizleyerek yüz bölgesini germeye yardımcı olur.