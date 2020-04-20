En az 10 yaş gençleştiren, yüz geren maskeler! Maya ve gül suyu...

Yüz bölgesinin sıkı olması, genç görünmenin ilk adımıdır. Zamanı durdurmak söz konusu olmasa da, yaşlandıkça sarkan cildinizi daha sıkı hale getirmeniz çok kolaydır. Pahalı müdahalelere gerek kalmadan kolayca temin edebileceğiniz malzemelerle evde kendi maskelerinizi yapabilirsiniz.
Yüz sarkmasının birçok farklı nedeni olsa da, temel sorun cildin yaşlanmasıdır. Yaş aldıkça cilt, sıkılığını ve formunu kaybederek esnemeye başlar. Cildinizi doğru şekilde beslediğinizde sarkmaları kolayca azaltabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız maske tarifleriyle cildinizi eski formuna döndürebilirsiniz.
1. HAVUÇ VE PORTAKAL MASKESİ
Antioksidan madde açısından zengin olan havuç ve portakal, cilt sıkılaştırmaya yardımcı olur. Vitamin, mineral ve beta-karoten ile yüzünüzün ihtiyaç duyduğu nemi sağlar, yüzünüzde meydana gelen sarkmaları engeller.
Malzemeler:
Uygulama:
2. MAYA VE SÜT MASKESİ
Protein açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan maya, cilt üzerindeki dokuların canlanmasını sağlar. Cildi derinlemesine temizleyerek yüz bölgesini germeye yardımcı olur.
Malzemeler:
Uygulama:
Maske Kullanım Sıklığı:
3. GÜL SUYU MASKESİ
Yüz toniği olarak kullanılan gül suyu, cadı fındığı bitkisiyle karıştığında sıkılaştırıcı etki gösterir. Badem yağı cildi temizleyerek yeni hücre oluşmasını sağlar.
Malzemeler:
Uygulama:
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