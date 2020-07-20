En detaylı vajinismus rehberi: Nedir, tedavisi nasıl yapılır, egzersizleri nelerdir?

Toplumumuzda bazı hastalıklar konuşulmaktan çekinilir ve genelde bu hastalıklar hakkında pek bilgiye sahip olamadığımız için de yanlış yöntemler deneyerek daha kalıcı bir hasara maruz kalabiliyoruz. Bu konulardan biri de cinselliktir. Cinselliğe dair bazı söylemleri küçük yaştan beri duymamız sonucunda, yanlış bir bilinç oluşuyor. Bu da ciddi hastalıklara, korkulara sebebiyet verebiliyor. Ülkemizde konuşulması ayıp karşılanan bu konu, özellikle kadınların yanlış bilgilere sahip olmasına neden olarak bazı korkuların oluşmasına neden oluyor. İlk gece korkusu ya da kızlık zarı gibi hassas ancak bir o kadar da sağlığın parçası olan konular hakkında bilinçlenmemiz ve bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu konularla bağlantılı olan vajinismus, pek aydınlatılmayan ancak birçok kadının yaşadığı ve çözüm bulamadığı bir hastalıktır. Ciddi belirtileri ve sonuçları vardır. Vajinismus Nedir? İlk cinsel birliktelik herkes için özel bir durumdur. Fakat bu konuda fazla hassasiyetin oluşması sonucunda korkuya kapılabilirsiniz. Bu korkunuzun sonucunda da cinsel birlikteliğe karşı bir ön yargı ve isteksizlik söz konusu olabilir. Buna vajinismus hastalığı adı verilir. Bu durumu pek çok kadın yaşasa da yukarıda da belirttiğimiz gibi konuşulmaktan çekindiği için tıbbi çözümlere çok geç başvuruluyor. Geç başvurulması sonucunda da aşılması gereken korkular giderek artıyor ve belirtileri daha sık bir şekilde görülebiliyor.

Fiziksel olarak kadınlar bu durumu şiddetli yaşasa da aslında psikolojik etkileri daha ağır bir şekilde devam ediyor. Genelde toplumumuzda bilinen ve yayılan yanlış bilgiler sonucunda bu korku oluşuyor. Psikolojik konuların fiziksel olarak bizleri nasıl etkilediğini gösteren bir hastalıktır. Psikolojik sebepler sonucunda vajina kasları gereğinden fazla kasılarak cinsel birlikteliğe izin vermiyor ve sonucunda da ağrılı bir ilişki ya da başlamadan biten ilişkiler söz konusu olabiliyor. Vajina türleri de bu hastalıkta ciddi rol oynayarak hastalığın boyutunu belirleyebiliyor. Vajina Türleri Nelerdir? 1. Kapalı vajina Kadınların pek çoğunda görülen ve estetik ameliyatlarda da bu görüntünün tercih edildiği vajina çeşididir. Adının kapalı olmasının nedeni ise dudaklar vajinanın iç kısımlarını kapatır ve genelde organa dair pek bir fikir vermez. Bu görüntü daha derli toplu durur ve kadınlar bu vajina türünde kendini daha rahat ve güvende hissederler. Dudakların daha geniş olduğu kapalı vajina çeşitleri de genelde bir tayt veya iç çamaşırı giyildiğinde dudakların kapandığı yerleri belli eden vajinadır. Yine kapalı vajina grubu altında incelenir.

2. Açık vajina Açık vajina çeşidi genelde dışarıdan görüldüğünde vajinanın tüm detayları hakkında fikir verebilen bir çeşittir. İç dudaklar ve klitoris direkt ilk görünüşte göze çarpar. Ve kapatacak herhangi bir dış dudak bulunmaz. Estetik açıdan pek tercih edilmeyen bir görünümdür. Eğer klitoris küçük boyutlarda ise pek rahatsız etmez ancak klitorisin büyük olması sonucunda kıyafetlerden bile kendini belli edebilir. Vajinismus Nedenleri Nelerdir? 1. Bilişsel çarpıtma Avrupa ülkelerinde bu hastalık pek yaygın değildir. Ancak ne yazık ki toplumumuzun bu konuyu ayıplayıcı bir tavırla karşılaması sonucunda çözümler geliştirilemiyor ve bu oran ülkemizde Avrupa ülkelerine göre 10 kat daha fazla bir artış gösterebiliyor. Eksik anlatılan bilgiler sayesinde cinsel kimliğin oturma sürecinde kadın yanlış ön yargılara kapılabiliyor. Buna da bilişsel çarpıtma adı veriliyor. 2. Kızlık zarı Kızlık zarı sağlığın bir parçası olmasından çok namus ve benzeri kavramların içerisinde daha çok yer alıyor. Bu da kadınlarda rahat bir birlikteliğin kapılarının kapanmasına neden oluyor. Bu korku zaman içerisinde atılamazsa evlilikte ilk birliktelik sırasında vücut kendini kasıyor ve birlikteliğe izin vermiyor. Kızlık zarına yanlış verilen değer nedeniyle bilinç altı bu şekilde yönleniyor.

3. Cinsel travma Ne yazık ki bu hastalığı yaşayan pek çok kadının ortak nedeni cinsel travmalar oluyor. Yapılan araştırmalara göre partnerine karşı tamamen güven duygusunu hissedemeyen ve bununla beraber bu konuda kötü bir tecrübe yaşamış kişilerde bu hastalığın şiddetleri giderek artabiliyor. Ve mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Vajinismus Belirtileri Nelerdir? 1. Korku Penisin vajinadan içeri girişi esnasında büyük bir acı duyulacağı hissi nedeniyle korkuya kapılır. Ve bu yüzden de sürekli olarak denemelerinde bir türlü bu işlem gerçekleşemez ve kasların tamamı kasılarak korku hissinin daha da artmasına neden olur. 2. İsteksizlik Korkunun getirmiş olduğu duygu sadece kişiye değil, partnere de yansır. İsteksizlik giderek artar ve neredeyse cinsel hayat tamamen bile bitebilir. Bu eşler için kimi zaman büyük bir probleme dönüşebilir. Keyifsiz ve zor bir işlem olarak görüldüğü için yaşanan isteksizlik, hastalığın aşılmaması durumunda kalıcı bir yargıya da dönüşebilir. 3. Kasların kasılması Cinsel birliktelik esnasında psikolojik nedenlerden dolayı görülen vajinismusta, kendinizi her ne kadar rahatlatmaya çalışsanız da kaslarınız kimi zaman buna müsaade etmeyebilir. Kaslar istemsiz şekilde kasılarak penisin vajinaya girmesine engel olur. Ve ağrılı bir şekilde ilişki sonlanabilir.