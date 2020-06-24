En detaylı yeni doğan bebek gelişimi rehberi

Her bebeğin huyları farklıdır. Bazılarının daha düzenli bir uyku ve beslenme programı olabilir. Bebeğinizin ihtiyaçlarına ve düzenine uyum sağlamak sizin için de en iyisidir. İlk haftalarda bebeğinizin vücudu düşündüğünüz gibi pürüzsüz ve kusursuz değildir. Baş kısmında şişkinlik, alnında ve kaş bölgesinde kırmızılıklar, burnunda basıklık ve genital bölgesinde şişkinlikler olabilir. Bu her zaman ve her bebek için aynı değildir ve zaman geçtikçe düzelir. Ay Ay Yeni Doğan Bebek Gelişimi 1 Aylık Bebek Gelişimi Bebekler ilk 1 ay boyunca sadece 15 ila 30 cm arasında bir görüş açısına sahiptirler. Bebeğinize yakından bakmak ve onunla konuşmak, ilgisini çekmek için en iyi yöntemdir. Görme yetisi çok gelişmemiş olsa da işitme yeteneği daha duyarlıdır. Özellikle de annesinin sesine karşı. Bebeğiniz ana rahmindeyken 9 ay boyunca duyduğu bu sesi tanır. Bu nedenle onunla sık sık konuşmanız, onu yatıştırır ve rahatlatır. Yeni doğan bebekler genelde günde 4-5 defa kaka yapar ve bu bebeğin doyduğu anlamına gelir. Kafasını kontrol edemez, boyun kaslarını kullanarak başını yukarıda tutamaz, bu yüzden de avucunuzla başını desteklemeyi unutmamalısınız.

2 Aylık Bebek Gelişimi İkinci ayda bebeğinizin görme yetisi biraz daha gelişir. Parlak ve canlı renkler daha çok ilgisini çeker. Size tepki vermek için sesler çıkartmaya başlar. Bu sesler hece şeklinde ve sesli harflerden oluşan ünlemler şeklindedir. Bu dönemde ona bol bol müzik dinletebilirsiniz (gürültülü olmayacak şekilde) ve müzik dinlerken kol ve bacaklarını hareket ettirebilir. Ellerini keşfeder ve oyuncaklarını kavramaya çalışır. Uykusu geçen aya göre daha düzenlidir ve geceleri 6-7 saate kadar uyuyabilir. 3 Aylık Bebek Gelişimi 3. ayda bebeğiniz artık başını dik tutabilir. Yüzüne yakın bir cisim hareket ettirildiğinde 180 derece takip edebilir. Daha az ağlar, çığlıklar atar ve güler. Yabancılara karşı tepki vermeye başlar. Tanımadığı birisi kucağına aldığında bunu anlayabilir ve tanımadığı için korkup ağlayabilir. Uyku ve beslenme süresi iyice düzene girer. Bu aşamada 3 saatte bir emzirmek idealdir. Ancak doymadıysa tabi ki daha fazla emzirebilirsiniz. 4 Aylık Bebek Gelişimi Bu ay artık yüzüstü yatarken başını 90 derece yukarı kaldırabilir. Elindeki şeyleri ağzına sokmaya çalışır. Görme yetisi gelişimini tamamlar ve artık bütün renkleri görebilir. Duyularının gelişmesine katkı sağlamak için farklı renklerde ve ses çıkartan oyuncaklar alınabilir. Ayrıca bebeğinizi hareket ettirmek de gelişimi için çok önemlidir. Yatar vaziyetteyken bacaklarını aşağı yukarı kaldırıp indirmek veya kollarını göğsünde birleştirip açıp kapamak gibi. Bunları yaparken onunla konuşmak ve gülümsemek de ona rahat hissettirebilir. Her bebeğinki farklı olsa da bu ay diş çıkarma belirtileri göstermeye başlar. Bunlar, ağız sulanması, oyuncakları ısırmak, düşük ateş veya emmeyi reddetmek olabilir.

5 Aylık Bebek Gelişimi Sese karşı duyarlılığı artar. Farklı türlerde müzik dinlettiğiniz zaman farkını anlayabilir ayrıca ses nereden geliyorsa başını o tarafa çevirir. Büyük ve küçük objeleri ayırt etmeye başlar, ufacık nesnelere dikkat edebilir. Ayak ve ayak parmaklarıyla oynamayı sever. Bu ayda hala anne sütü verebilecek durumdaysanız buna devam etmeniz daha iyi olur. Gelişimi için onunla oyun oynamanız, bol bol kitap okumanız ve gezintiye çıktığınızda ona etraftakileri anlatmanız yararlı olur. Ayrıca sağa sola dönmeye başlayacağı için kesinlikle düşebileceği yerlerde tek başına bırakmamalısınız. 6 Aylık Bebek Gelişimi 6 aylık bebeğiniz, yüzükoyun yatarken ellerinden güç alarak oturmaya başlar. Tekrar eden heceleri birleştirerek söyleyebilir. Yastık gibi yumuşak desteklerle oturmaya başlayabilir. Burun, kulak, göz gibi uzuvlarına dokunarak bunları ona tanıtabilir ve öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Gece uykuları 12 saati bulabilir ve genelde günlük uykusu 14 saati geçmez. Ayrıca bu ay bebeğiniz ilk dişini çıkarıyor olabilir. Bu ay da emzirmeye devam etmelisiniz ancak isterseniz yavaş yavaş ek gıdalara geçebilirsiniz. Muhallebi, ev yapımı yoğurt, muz, armut püresi veya formül süt verebilirsiniz.

7 Aylık Bebek Gelişimi Bu ay bebeğiniz emeklemeye başlayabilir. Yardım almadan oturabilir ve dik tuttuğunuzda bacaklarına ağırlık verebilir. İki elinde tuttuğu nesneleri birbirine vurabilir ve elinden aldığınızda itiraz edebilir. Sizin veya başkalarının çıkardığı sesleri dinler ve tekrar etmeye çalışır. Gelişimine katkı sağlamak için renkli kitaplar alabilirsiniz. Mesela hayvanları gösteren bir kitap alıp bu hayvanların çıkardığı sesleri öğretebilirsiniz. Bu ay da ek gıdalara devam edebilirsiniz. Asitli içecekler, çikolata, kahve, işlenmiş gıdalar ve konserve gıdalar vermemeye özen gösterin. 8 Aylık Bebek Gelişimi 8 aylık bebeğiniz istediği oyuncağı arayıp bulmalı ve eline alabilmelidir. Bir yere tutunarak veya oturur vaziyetteyken ayağa kalkabilir. Evet ya da hayır kelimelerinin anlamını öğrenmiştir ancak uymayabilir. Gitmek istediği tarafa doğru emekler. Birlikte aile fotoğraflarına bakıp aile üyelerini ona öğretebilirsiniz. Veya sokağa çıkarken üstüne giydirdiğiniz kıyafetlerin isimlerini öğretebilir, etrafta gördüklerinizi ona anlatabilirsiniz. Bu ay uyku düzeni biraz daha değişir ve geceleyin aniden uyanabilir. Bu, bir şeyleri keşfediyor oluşu ve gece de buna devam etmek istediği içindir. Aynı zamanda bebeğinizin göz rengi de artık kesinleşmiştir.