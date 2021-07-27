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En doğru güneş gözlüğü seçimi için dikkat! Bu modeller sizi hüsrana uğratabilir

27.07.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminin gelişiyle güneş gözlüğü de en popüler aksesuar tercihleri arasındaki yerini alıyor. Bu durum da akıllara ''Hangi gözlük modelini seçmeliyim?'' sorusunu getiriyor. Yüz şeklinize göre hangi güneş gözlüğü modelini seçebileceğinizi merak ediyorsanız sizin için tüm detayları bu yazımızda derliyoruz.

En doğru güneş gözlüğü seçimi için dikkat! Bu modeller sizi hüsrana uğratabilir

İyi görünmeyi önemsiyorsanız gözlük seçerken yüz hatlarınızı tanımanız ve kararınızı buna göre vermeniz oldukça önemli. Aynı gözlük modeli; yuvarlak, kare, dikdörtgen, oval, üçgen gibi farklı yüz tiplerine uygun olmayabiliyor ve aynı şık sonucu veremiyor. Peki hangi gözlük modeli, hangi yüz tipine daha çok yakışıyor? Gelin, birlikte inceleyelim.

YUVARLAK YÜZ ŞEKLİ

Yüz şekliniz yuvarlak ise yüzünüzün daha uzun, ince ve açılı görünmesine yardımcı olacak modelleri tercih etmeniz gerekiyor. Bunun için dikdörtgen, kare ve köşeli çerçevelere yoğunlaşabilirsiniz. Kavisli gözlüklerden kaçınmak, sizin için harika bir fikir olabilir. Yazın enerjisini yansıtmak istiyorsanız tercihinizi rengârenk cam ve çerçevelere sahip gözlük modellerinden yana kullanabilirsiniz.

KARE YÜZ ŞEKLİ

Kare yüzler, güçlü bir çene çizgisi ve geniş bir alınla şekilleniyor. Yüz şekliniz kare ise oval ve yuvarlak stilde bir gözlük kullanabilirsiniz. Böylece yüz hatlarınızı tamamlamış ve daha dengeli bir görünüm elde etmiş olursunuz. Geometrik şekilli gözlüklerden kaçınmanız gerektiğini de unutmamalısınız.

OVAL YÜZ ŞEKLİ

Oval yüz hattı, eşit açılara sahip olduğu için hemen hemen her çerçeve stiliyle muhteşem bir uyum yakalıyor. Yüzünüz oval ise kaşlardan elmacık kemiklerine kadar uzanan güneş gözlüklerini tercih edebilirsiniz. Çok büyük, yüzü çok kapatan çerçevelerse pek size göre değil.

DİKDÖRTGEN YÜZ ŞEKLİ

Dikdörtgen yüzler; az açılı, uzun ve dar biçimli olarak öne çıkıyor. Dikdörtgen bir yüz için özellikle büyük boy güneş gözlükleri ideal oluyor. Yüzünüze genişlik katacak, kalın çerçeveli gözlükler tam size göre! Koyu renkli, vintage gözlüklerle de havalı bir görünüme kavuşabilirsiniz, ancak küçük ve yuvarlak çerçeveli modellerden mümkün olduğunca uzak durun.

ELMAS YÜZ ŞEKLİ

Elmas şeklindeki yüzler, dar çene çizgisi ve geniş elmacık kemikleri ile karakterize ediliyor. Bu yüz şekli için oval gözlükler, geniş veya çıkık elmacık kemiklerini tamamlamaya yardımcı oluyor. Gözlüğün, elmacık kemiklerinizden daha geniş olmamasına dikkat etmenizde ise yarar var.

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