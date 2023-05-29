En doğru seçim anketi hangisi? İkinci tur seçim sonuçları belli olunca ortaya çıktı…

28 Mayıs seçim sonuçları da dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylaması ile son buldu. Kıyasıya süren rekabette yüzde 52,16 ile zafere ulaşan isim yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken tüm Türkiye ve dünya da seçim sonuçlarını yakından takip etti.

Cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda büyük ölçüde başarısız sonuçları tahmin eden anket firmaları ikinci turda en doğru tahminleri yapabilmek için kıyasıya bir yarış verdi. Araştırma şirketleri bu kez daha başarılı bir sınav verse de sonuçları yine en yakın tahmin eden firma BETİMAR oldu.

Peki, hangi anket firması ikinci tur seçimini en doğru tahmin etti? En başarılı anket şirketleri hangisi? İşte o sorunun cevabı:



