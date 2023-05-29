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En doğru seçim anketi hangisi? İkinci tur seçim sonuçları belli olunca ortaya çıktı…

29.05.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylamasında Erdoğan yüzde 52,16 oy alırken Kılıçdaroğlu yüzde 47,84 oranında oy alabildi. Sonuçlar belli olduktan sonra hangi anket firmasının tahmininde en doğru sonuca ulaştığı da merak konusu oldu. 2023 seçim tahmininde ilk turda olduğu gibi ikinci turda da BETİMAR firması en doğru seçim sonucunu öngören anket şirketi oldu.

En doğru seçim anketi hangisi? İkinci tur seçim sonuçları belli olunca ortaya çıktı…

28 Mayıs seçim sonuçları da dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylaması ile son buldu. Kıyasıya süren rekabette yüzde 52,16 ile zafere ulaşan isim yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken tüm Türkiye ve dünya da seçim sonuçlarını yakından takip etti.

Cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda büyük ölçüde başarısız sonuçları tahmin eden anket firmaları ikinci turda en doğru tahminleri yapabilmek için kıyasıya bir yarış verdi. Araştırma şirketleri bu kez daha başarılı bir sınav verse de sonuçları yine en yakın tahmin eden firma BETİMAR oldu.

Peki, hangi anket firması ikinci tur seçimini en doğru tahmin etti? En başarılı anket şirketleri hangisi? İşte o sorunun cevabı:

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