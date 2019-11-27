En etkili ve sağlıklı doğum kontrol yöntemi ne? Hap mı, prezervatif mi?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer, Aile planlamasının, evli çiftlerin istedikleri zamanda istedikleri kadar çocuk sahibi olmaları, istemedikleri zaman da bu gebeliklerin önlenmesi olduğunu ifade ederek, “Günümüzde bunun için pek çok modern yöntem bulunmaktadır. Hangi yöntemin en uygun olacağı kişiden kişiye farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle gebelikten korunmak isteyen bireylerin hekime danışarak, kendileri için en uygun korunma yöntemini birlikte seçmeleri ve kullanacakları yöntem ile ilgili tam bilgi sahibi olmaları gerekmektedir” dedi. Yüzer, aile planlamasında modern yöntemleri şöyle sıraladı;

“Doğum kontrol hapı (Oral kontraseptifler)

Rahim içi araç (RIA ,spiral )

İğneler (aşı , enjekte edilen hormonlar )

Erkek üreme hücrelerini öldüren fitiller

Kadınların tüplerinin bağlanması

Kondom ( prezervatif, kılıf ), Vasektomi (Erkeklerin kanallarının bağlanması)

Doğum kontrol hapı (oral kontraseptifler) Haplar, kadınlık hormonları içerir. Yumurtanın oluşumunu engeller. Ayrıca, rahim ağzındaki salgıları kalınlaştırarak spermin rahme geçişini önler. Çok etkili bir yöntemdir . Cinsel ilişki olsa da, olmasa da her gün aynı zamanda unutulmadan alınmalıdır. Daha önce hiç gebe kalmamış kadınlar rahatlıkla kullanabilir. Doğum kontrol hapı kesildiği ay gebelik şansı geri dönebilir. Doğum kontrol hapları gebelikten korurken hem adetleri düzenler, adet sancısını ve adet öncesi gerginliği azaltır, yumurtalık ve meme kistleri olan kadınlarda kistlerin büyümesine engel olur, dış gebeliği önler, sivilce varsa iyileştirici etkisi vardır, vajen ve rahim enfeksiyonlarından koruyucu etkisi vardır ve en önemlisi de kadını rahim ve yumurtalık kanserine karşı koruyucu etkisi vardır.

Doğum kontrol hapı kullanımında 1-2 kilo kadar su tutulumuna bağlı kilo artışı olabilir. Nadiren tansiyon yükselebilir. DOĞUM KONTROL HAPINI KİMLER KULLANAMAZ? Her gün hap alma düzenine uyamayacak kadınlar, düzensiz adeti olan kadınlar düzensizliğin nedeni belirleninceye kadar, şeker hastaları, karaciğer hastalığı olan kadınlar, tansiyonu yüksek olanlar, damar tıkanıklığı veya bacaklarında kızarıklık, şişme ve ağrı ile belirti veren damar hastalığı olanlar, özellikle vertigo gibi bulantı, kusma ile birlikte migren gibi şiddetli baş ağrıları olanlar kullanmamalıdır. Rahim içi araç (RİA, Spiral) Rahim içi araç rahmin içine,s ağlık kuruluşlarında (Hastanelerde, sağlık ocağı, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde) yerleştirilen esnek bir materyaldir. RİA, spermlerin kadının tüplerine ulaşmasını engeller. Çıkarıldıktan hemen sonra gebelik şansı geri döner. Daha önce hiç gebe kalmamış kadınlarda doğum kontrolü olarak ilk seçenek olmamalıdır. Cinsel ilişkide hissedilmez. 5 ve 10 yıl kullanımlı tipleri vardır. RIA olması gereken yerinden aşağı doğru kaydığında gebelik riski vardır. Bu yüzden doktorunuzun önerdiği aralıklarla kontrolü yapılması gerekir. Bir dikkat edilmesi gereken nokta da; Spiralin kullanım süresi dolduğunda yerleşim yeri iyi olsa da mutlaka yenisi ile değiştirilmesi gerekliliğidir.