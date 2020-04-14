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En fazla 5 dakikada yapılan en kolay saç modelleri! Herkes nasıl yaptığınızı soracak!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her kadın, dışarıya çıkmayacağı zamanlarda bile aynaya baktığında güzel görünmek ve kendini havalı hissetmek ister. Bunu sağlayacak belki de en önemli etken ise bakımlı ve güzelce şekil verilmiş saçlar. Peki, güzel saçlara sahip olmak için yapılabilecek en kolay saç modelleri hangileri? Bu saç modelleri nasıl yapılır?

En fazla 5 dakikada yapılan en kolay saç modelleri! Herkes nasıl yaptığınızı soracak!

Güzel ve havalı bir görünümün en büyük sırrı, tabii ki özenle şekillendirilmiş saçlar! Her gün birbirinden farklı ve özenli saç modellerini denemeyi neredeyse bütün kadınlar ister. Ancak hangi saç şekillerini deneyeceğinize karar veremiyor, seçiminizi yapsanız bile hangi modelleri, nasıl uygulayacağınızı bilemiyorsanız aşağıdaki kolay saç modelleri önerilerine kesinlikle bakmalısınız.

KOLAY SAÇ MODELLERİ

Yarım Topuz

1

Son dönemlerin en popüler saç modellerinden biri olan yarım topuzlar, aynı zamanda oldukça kolay yapımı ile favorileriniz arasındaki yerini alacak!

Bu saç modelini yapmak için öncelikle saçınızın ne kadarını toplamak istediğinize karar vermelisiniz.
Fotoğraflarda yer alan modellerde olduğu gibi saçlarınızın sadece çok küçük bir kısmını bağlayabileceğiniz gibi alt kısımlardan daha fazla saçı da ekleyebilirsiniz.
Saçlarınızı bağladıktan sonra çok sıkı olmayan bir şekilde tokanın etrafında dolayın ve tel toka ile tutturun.
Salınmış halde kalan kısmı ise bir saç maşasıyla hareketlendirebilir ya da doğal halinde bırakabilirsiniz.

Örgü Topuz

2

Oldukça şık bir görünüme sahip olan bu modeli uygulamanız için saçlarınızı örmeyi biliyor olmanız yeterli!

  1. ve 2. şekillerde gösterildiği gibi saçlarınızın tamamını iki parçaya ayırarak örün.
    Ardından sağdaki parçayı sol tarafa, soldaki örgüyü ise diğer yana tel toka ile tutturun.

Yarısı Bağlanmış, Yarısı Salınık Bırakılmış Saçlar

3

Yapımı oldukça kolay olan bu model için önce maşayla saçlarınızı dalgalandırın.
Ardından ön taraftan istediğiniz kalınlıkta bir tutam saçı arkada lastik toka veya tel toka yardımıyla tutturun.
Sonrasında sağ ya da sol taraftan bir miktar saçı, tokanızı örtecek şekilde arkada sabitleyin.

Burgu Topuz

4

Zor görünen bu modelin yapımı da aslında oldukça basit.
Saçların ön orta kısmından itibaren gevşek bir şekilde saçlarınızı burmaya başlayın.
Arkaya doğru ilerlerken bir taraftan saç ekleyerek burmaya devam edin ve saçlarınızın etrafında bir çember çizecek şekilde modeli tamamlayın.
Saçlarınızı burmayı bitirdiğinizde ucunu bir lastik tokayla bağlayın ve tel tokayla sıkıca tutturun.

Hollanda Örgüsü

5

Günlük kullanım için yapımı oldukça kolay olan ve çok zaman harcamayı gerektirmeyen Hollanda örgüsünü tekli veya ikili olarak tercih edebilirsiniz.

Fransız örgüsünün farklı bir versiyonu olan bu modelde, üçe ayrılan saç tutamlarını ortadakinin üstünden değil, altından geçirerek örmeniz gerekir.
Her adımda yanlardan saç ekleyerek aynı işlemi saçlarınızın tamamını örene kadar devam ettirebilir ya da yarıya kadar ördükten sonra lastik toka ile bağlayarak o noktada bırakabilirsiniz.

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