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En ilginç takma isme sahip 5 otomobil

04.12.2020 21:27 | Son Güncelleme:
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En ilginç takma isme sahip 5 otomobil

"Dünyanın en ilginç takma isme sahip 5 otomobili" kimler desek aklınıza hangi modeller gelir? Peki ya, Dağ keçisi veya Godzilla desek? Aklınıza hiçbir araba modeli gelmedi mi? En ilginç takma isme sahip 5 otomobil ismini sizler için sıraladık.

En ilginç takma isme sahip 5 otomobili kategorisinde birden fazla otomobil yer alıyor. biz sizler için en ilginç olanlarından 5 tanesini bir araya getirdik.

Dünyanın en ilginç takma adına sahip 5 otomobili

NISSAN GTR: GODZİLLA

En ilginç takma isme sahip 5 otomobili listesinde ilk sırada Nissan GTR var. Dünyanın en meşhur isimlerinden biri aslında Godzilla. Bir dönemin efsaneleşmiş R32 kasa kodlu Nissan Skyline modellerine verilen addı. Özellikle 600 beygir gücünde versiyonu onu pistlerde meşhur etmişti. Japonya pazarında büyük ilgi gören Nissan GTR, Japonya’dan çıkmış bir diğer karaktere verilen ad olan Godzilla ile anılmaya başlandı.

Dünyanın en ilginç takma adına sahip 5 otomobili

PONTIAC GTO: GOAT (KEÇİ)

Ülkemizde bu lakabı “Dağ kesicisi” olarak taşıyan tek model Toros’dur. Ancak ABD’li otomobil severler bu lakabı Pontiac GTO için kullanmışlardır. Esas bu lakabın geliş sebebi ise, GTO harflerinin Goat (Keçi) kelimesini andırmasından kaynaklıdır.

Dünyanın en ilginç takma adına sahip 5 otomobili

PONTIAC FIREBIRD TRANS AM: SCREAMING CHICKEN (ÇILGIN TAVUK)

Bu lakap ise oldukça basit bir yerden geliyor. Dönemin efsane modellerinden olan Pontiac Firebirt için bolca kaput kaplaması yapılıyordu. Burada yer alan altın renkli tavuk logosu bu otomobilin ilginç lakabı almasına sebep oldu.

Dünyanın en ilginç takma adına sahip 5 otomobili

VOLKSWAGEN TYPE 1: BEETLE (BÖCEK)

Belki de en ilginç takma isme sahip 5 otomobil arasında en meşhuru Volkswagen Beetle’dir. Şirin tasarımıyla dikkat çeken modelin asıl lakabı “TYPE 1” olarak geçer. Zamanla “Beetle” lakabı bu model üzerinde daha da çok kullanılarak günümüze kadar geldi.

Dünyanın en ilginç takma adına sahip 5 otomobili

CHEVROLET CORVETTE Z06: BIG NASTY (FAZLA YARAMAZ)

Bu lakap aslında otomobilin ilk tanıtımının yapıldığı 2014 Detroit Otomobil Fuarı’nda ortaya çıktı. Tam olarak nereden geldiği bilinmese de, modelin lakabının verimsiz motor kombinasyonundan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

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