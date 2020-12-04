En ilginç takma isme sahip 5 otomobil

En ilginç takma isme sahip 5 otomobili kategorisinde birden fazla otomobil yer alıyor. biz sizler için en ilginç olanlarından 5 tanesini bir araya getirdik.

NISSAN GTR: GODZİLLA

En ilginç takma isme sahip 5 otomobili listesinde ilk sırada Nissan GTR var. Dünyanın en meşhur isimlerinden biri aslında Godzilla. Bir dönemin efsaneleşmiş R32 kasa kodlu Nissan Skyline modellerine verilen addı. Özellikle 600 beygir gücünde versiyonu onu pistlerde meşhur etmişti. Japonya pazarında büyük ilgi gören Nissan GTR, Japonya’dan çıkmış bir diğer karaktere verilen ad olan Godzilla ile anılmaya başlandı.

PONTIAC GTO: GOAT (KEÇİ)

Ülkemizde bu lakabı “Dağ kesicisi” olarak taşıyan tek model Toros’dur. Ancak ABD’li otomobil severler bu lakabı Pontiac GTO için kullanmışlardır. Esas bu lakabın geliş sebebi ise, GTO harflerinin Goat (Keçi) kelimesini andırmasından kaynaklıdır.

PONTIAC FIREBIRD TRANS AM: SCREAMING CHICKEN (ÇILGIN TAVUK)

Bu lakap ise oldukça basit bir yerden geliyor. Dönemin efsane modellerinden olan Pontiac Firebirt için bolca kaput kaplaması yapılıyordu. Burada yer alan altın renkli tavuk logosu bu otomobilin ilginç lakabı almasına sebep oldu.