En iyi animasyon filmleri! Son yıllarda öne çıkan animasyon filmler

İçimizdeki çocuğu canlı tutmamıza yardımcı olan animasyon filmler 7’den 70’e herkesi ekran başına toplamaya yetiyor. Son dönemde vizyonda da gişe rekorları kıran animasyon yapımlarında liderlik Disney ile Pixar’da. ABD yapımı popüler animasyon filmlerinin yanı sıra Japonya’da da animasyon yapımı konusunda lider ülkelerden biri. Popüler bir yol yerine özgün çizgiler ve hikayelerle izleyici karşısına çıkan Japonya’da animasyon denince akla gelen ilk isim Hayao Miyazaki. Japon manga ve anime sanatçısı Miyazaki, en yakın dostu Isao Takahata ile birlikte kurdukları Studio Ghibli adlı animasyon stüdyosunda 50 yılı aşkın süredir, animasyon filmler üretiyor. Miyazaki son olarak 2018 yılında Boro the Caterpillar adındaki kısa filmle izleyicilerin karşısına çıktı. Usta yönetmen adı ve vizyon tarihi henüz açıklanmayan yeni animasyon filmi üzerinde çalışmaya devam ediyor. '90'lı yıllara kadar ne sinemanın ne de popüler kültürün bir parçası olmayan, hatta çoğu zaman "çizgi film" denilerek geçiştirilen animasyonlar bugün neredeyse yeni bir sanat dalı olarak kabul ediliyor. Kasım ayında tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de vizyona giren Karlar Ülkesi 2 (Frozen 2), 500 milyon dolara yakın gişe hasılatıyla son yıllara damga vuran animasyon filmlerinden biri oldu. 2019 yapımı Ejderhanı Nasıl Eğitirsin serisinin üçüncü filmi How to Train Your Dragon: The Hidden World, 517 milyon dolarlık hasılatıyla 2019’un en çok izlenen dördüncü filmi olarak dikkat çekti. Japonya sinemasının dünyaca sevilen yapımı ve sadece 8.5 milyon dolarlık bütçeyle çekilen 2019 yapımı Dragon Ball Super: Broly de, 110 milyon dolarlık gişe hasılatıyla 2019 yılının en çok izlenen animasyon filmlerinden biriydi.

Sadece sinema salonlarında meraklı yetişkinlerin ve çocukların gittiği yapımlar olmaktan çıkan animasyon filmleri, son dönemlerde festivallerin de vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Sizler için 2014 yılından 2019’a öne çıkan animasyon filmleri bir araya getirdik. Karşınızda son yılların en iyi animasyon filmleri Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Zootopia) 2016 - IMDb Puanı: 8 2016 yılında Akademi ve Altın Küre tarafından En İyi Animasyon Film seçilen Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Zootopia), Disney’in vizyona soktuğu 55’inci filmidir. Byron Howard ve Rich Moore yönetmenliğinde üç boyutlu olarak çekilen film gizem, suç ve komediyi bir araya getirdi. Film; polis olmak isteyen bir tavşanın hayallerinin peşinden gitmesini, ulaştıktan sonraki hayal kırıklığını ve işini yapma arzusunda yaşadıklarını konu edinmektedir. Ters Yüz (Inside Out) 2015 - IMDb Puanı: 8,2 2015 yılına damga vuran izlerken boğazınızın düğümlendiği, fakat aynı zamanda gülmekten karnınızı ağrıtacak olan Ters Yüz (Inside Out), vizyona girdiği yılın en çok hasılat yapan ikinci animasyon filmi oldu. Ters Yüz, Cannes Film Festivali'ndeki açılışından sonra 8 dakika ayakta alkışlandı. Pete Docter ile Ronaldo Del Carmen’in yönetmenliğini paylaştığı komedi yapımında; babasının San Francisco’da yeni bir işe başlamasıyla hayatı baştan aşağıya değişen Riley’in yaşadıklarını konu alıyor.

Oyuncak Hikâyesi 4 (Toy Story 4) 2019 - IMDb Puanı: 7,9 1995 yılında ilk filmi çekilen ve son olarak 2010 yılında üçüncü filmi Oyuncak Hikâyesi 3 ile karşımıza çıkan Toy Story serisinin dördüncü filmi, yediden yetmişe her yaştan izleyiciyi bir kere daha güldürmeyi başardı. Oyuncak Hikâyesi 4’ün yönetmen koltuğunda Josh Cooley oturuyor. Kaşıktan yapılma bir oyuncak olan Forky’nin atıldığı macerayı konu eden film, 434 milyon doları aşan bir gişe hasılatı elde etti. Coco (2017) IMDb Puanı: 8,4 Sıcacık hikayesi, cıvıl cıvıl renkleri, Meksika tınıları ve unutulmaz Remember Me şarkısıyla hafızalara kazınan Coco, yanlışlıkla ölüler ülkesine götürülen Miguel Rivera adlı 12 yaşındaki bir çocuğun başına gelenler konu alınır. Meksika’nın geleneksel Ölüler Günü’nden esinlenerek yaratılan film, Pixar imzalı oyuncu kadrosu tamamı Latinlerden oluşan ilk filmdir. National Board of Review tarafından 2017 yılının en iyi animasyon filmi seçilen Coco, aynı yıl Altın Küre ile ödüllendirildi. Hayat Kitabı (The Book Of Life) 2014 - IMDb Puanı: 7,3 Jorge R. Gutierrez imzalı filmin hikayesi, Coco ile aynı tema olan Meksika’nın Ölüler Günü’nden esinlenerek yazıldı. Ailesinin ondan bekledikleri ile kendi istekleri arasında sıkışıp kalan Manolo, kalbinin sesini dinleyerek hayallerinin peşinde koşan bir gençtir. Hayallerinin prensesi Maria'ya kavuşabilmek için de en iyi arkadaşı Joaquin'le birlikte 3 farklı dünyada birbirinden fantastik maceralara atılacaktır.

İnanılmaz Aile 2 (The Incredibles 2) 2018 IMDb Puanı: 7,7 2004 yapımı İnanılmaz Aile animasyon filminin devamı olan The Incredibles 2’nin senaryosunu ve yönetmenliğini ilk filmde de olduğu gibi Brad Bird üstleniyor. İlk filmin ulaştığı kadar büyük bir başarıya ulaşamasa da 2018 yılının ses getiren filmlerinden biriydi. Süper güçlere sahip bir ailenin maceralarını konu alan animasyon film, 1,243 milyar dolarlık gişe hasılatıyla 2018 yılının en çok izlenen dördüncü yapımı olarak tarihe geçti. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse) 2018 - IMDb Puanı: 8,4 Marvel – Sony işbirliği ile vizyona giren Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde, 76. Altın Küre Ödülleri ve 24. Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri'nde En İyi Animasyon ödülü kazandı. Bob Persichetti, Peter Ramsey ve Rodney Rothman tarafından yönetilen animasyon yapım, dünyayı kurtarmaya çalışan Brooklyn’li genç Miles Morales’in hikayesini konu ediyor. Moana (2016) IMDb Puanı: 7,6 John Husker ve Ron Clements yönetmenliğindeki alışılmış Disney prenses hikâyelerinden farklı bir hikâyeye sahip olan Moana, Antik Polenezya'da yaşayan bir kabilenin şefinin cesur kızıdır. 56. Disney animasyon filmi, güçlü ve korkusuz Moana’nın onun yaşadığı adaya ulaşan bir lanetin kaldırılması için giriştiği macerayı konu alır.

Anomalisa (2015) IMDb Puanı: 7,3 Charlie Kaufman ve Duke Johnson tarafından yönetilen ve senaryosu Kaufman tarafından yazılan Anomalisa, alışılmış animasyon filmlerinden farklı olarak dram ağırlıklı romantik-komedidir. Stop-motion tekniği ile çekilen animasyon, 72. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü'nü kazandı. Sıradan bir hayat süren Michael Stone adlı yazarın, bir toplantı için gittiği Cincinnati'de tanıştığı mütevazı Lisa'yla yaşadıklarını konu alır. Köpek Adası (Isle Of Dogs) 2018 - IMDb Puanı: 7,9 Usta yönetmen Wes Anderson’ın dokuzuncu filmi olan Köpek Adası, hem ironik hem de politik bir köpek filmidir. Wes Anderson'ın Yaman Tilki'den (2009) beri ilk stop-motion filmi olan Köpek Adası, ilk gösterimini 68. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde yapmış ayrıca festivalden Gümüş Ayı En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı. Lego Batman Filmi (The Lego Batman Movie) 2017 – IMDb Puanı: 7,3 Chris McKay’in yönetmenliğini üstlendiği film, 3 boyutlu olarak vizyondaki yerini aldı. Bruce Wayne’in sadece Gotham Şehri’nin suçlularıyla değil, aynı zamanda da evlat edindiği bir erkek çocuğunun sorumluluğunu da üstlenmesi gerekecektir. Sakin bir hayat süren Batman’in hayatı artık bir hayli zorlu olacaktır.

Denizin Şarkısı (Song Of The Sea) 2014 - IMDb Puanı: 8,1 Tomm Moore yönetmenliğindeki animasyon film, dokunaklı hikayesiyle yepyeni bir dünyanın kapısını aralıyor. Güçlü bir dramatik alt yapıya sahip olan film, Ağabeyi ve babasıyla birlikte küçük bir adada yaşayan Saoirse adlı konuşamayan küçük bir kızın abisiyle birlikte çıktığı sihirli ve maceralı bir yolculuğu konu alır. Klaus: Sihirli Plan (Klaus) 2019 - IMDb Puanı: 8,2 Sergio Pablos’un ilk yönetmenlik denemesi olan animasyon film, aynı zamanda Netflix’in ilk orijinal animasyon yapımıdır. Zach Lewis ve Jim Mahoney ikilisinin kaleme aldığı film, 19’uncu yüzyılda bir oyuncakçıyla arkadaş olan postacı arasındaki bir hikâyeyi konu alır. Kayıp Balık Dori (Finding Dori) 2016 - IMDb Puanı: 7,3 2003 tarihli Kayıp Balık Nemo’nun devamı niteliğinde olan filmde, ilk filmde olduğu gibi Dory, Nemo, Marlin ve Balıkçı Teknesi çalışanları yer almaktadır. Andrew Stanton’un senaryosunu yazıp yönettiği film; unutkan balık Dori'nin tekrar ailesiyle birlikte olmak için çıktığı maceralarla dolu yolculukta başlarına geleni konu alır. Kubo ve Sihirli Telleri (Kubo and the Two Strings) 2016 - IMDb Puanı: 7,8 Charlize Theron, Matthew McConaughey, Ralph Fiennes, Rooney Mara gibi isimlerin seslendirme kadrosunda yer aldığı filmin yönetmenliğini Travis Knight üstleniyor. Deniz kenarındaki bir köyde sessiz sakin bir hayat süren Kubo, eski bir kan davasının yeniden ortaya çıkmasıyla yepyeni bir maceraya atılır. Tanrılar, canavarlar gibi pek çok doğaüstü yaratık harekete geçince, Kubo hayatta kalmak için eski bir Samuray savaşçısı olan babasının zırhını bulmak zorundadır...

Senin Adın (Kimi no na wa / Your Name) 2016 - IMDb Puanı: 8,6 Senaryosu ve yönetmenliği Makoto Shinkai’ye ait olan Japon animesi, olağanüstü hikayesi ve çizgileriyle izleyicilere muazzam bir seyir keyfi yaşattı. 2016 yapımı anime, farkı yerlerde yaşamalarına rağmen birbirlerine bağlı bir hale gelen iki yabancının hikayesini anlatıyor. Yer yer kahkahalarla güleceğiniz yer yer ise gözyaşlarına boğulacağınız bu anime, Shinkai’nin aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlandı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 (How to Train Your Dragon 2) 2014 - IMDb Puanı: 7,8 2010 yılında izleyiciyle buluşan 'Ejderhanı Nasıl Eğitirsin' filminin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi Dean DeBlois oturuyor. Cressida Cowell'in romanından filme uyarlanan animasyonda, Hiccup ve Toothless savaşı önlemek ve barışı korumak için ellerinden geleni yapacaklardır. 6 Süper Kahraman (Big Hero 6) 2014 - IMDb Puanı: 7,8 Akademi Ödülleri'nde En İyi Animasyon Film Oscar’ı ile ödüllendirilen 6 Süper Kahraman, Don Hall ve Chris Williams tarafından yönetildi. Her yaştan izleyicinin keyifle izleyeceği animasyon filmde; Oldukça zeki bir robot tasarımcısı olan Hiro Hamada’nın kendisini bir anda bir suç örgütünün içinde bulmasını konu alır. 6 Süper Kahraman, Marvel’ın aynı adlı çizgi romanından beyaz perdeye uyarlandı. Minyonlar (Minions) 2015 – IMDb Puanı: 6,4 Çılgın Hırsız üçlemesinin yan hikayesi olan Minyonlar (Minions), sadece bir film olarak kalmayıp ticari bir başarı olarak vizyona girdiği dönemde dört bir yanımızı sarmıştı. Dünya çapında 335 milyon dolardan fazla hasılat elde eden yapımın yönetmen koltuğunu Kyle Balda ile Pierre Coffin ikilisi paylaşıyor. Kendilerine hizmet edecekleri kötü bir efendi arayan minyonlar, uzun yıllar Antartika’da sıkıcı bir hayat yaşamaya başlamıştır. 1960’lı yıllarda 3 maceracı minyon bu sıkıcı duruma bir son verip Amerika’ya doğru yeni kötü efendilerini aramak için yola koyulur…