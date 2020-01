En iyi animasyon filmleri! Son yıllarda öne çıkan animasyon filmler

İçimizdeki çocuğu canlı tutmamıza yardımcı olan animasyon filmler 7’den 70’e herkesi ekran başına toplamaya yetiyor. Son dönemde vizyonda da gişe rekorları kıran animasyon yapımlarında liderlik Disney ile Pixar’da. ABD yapımı popüler animasyon filmlerinin yanı sıra Japonya’da da animasyon yapımı konusunda lider ülkelerden biri. Popüler bir yol yerine özgün çizgiler ve hikayelerle izleyici karşısına çıkan Japonya’da animasyon denince akla gelen ilk isim Hayao Miyazaki. Japon manga ve anime sanatçısı Miyazaki, en yakın dostu Isao Takahata ile birlikte kurdukları Studio Ghibli adlı animasyon stüdyosunda 50 yılı aşkın süredir, animasyon filmler üretiyor. Miyazaki son olarak 2018 yılında Boro the Caterpillar adındaki kısa filmle izleyicilerin karşısına çıktı. Usta yönetmen adı ve vizyon tarihi henüz açıklanmayan yeni animasyon filmi üzerinde çalışmaya devam ediyor.

'90'lı yıllara kadar ne sinemanın ne de popüler kültürün bir parçası olmayan, hatta çoğu zaman "çizgi film" denilerek geçiştirilen animasyonlar bugün neredeyse yeni bir sanat dalı olarak kabul ediliyor. Kasım ayında tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de vizyona giren Karlar Ülkesi 2 (Frozen 2), 500 milyon dolara yakın gişe hasılatıyla son yıllara damga vuran animasyon filmlerinden biri oldu. 2019 yapımı Ejderhanı Nasıl Eğitirsin serisinin üçüncü filmi How to Train Your Dragon: The Hidden World, 517 milyon dolarlık hasılatıyla 2019’un en çok izlenen dördüncü filmi olarak dikkat çekti. Japonya sinemasının dünyaca sevilen yapımı ve sadece 8.5 milyon dolarlık bütçeyle çekilen 2019 yapımı Dragon Ball Super: Broly de, 110 milyon dolarlık gişe hasılatıyla 2019 yılının en çok izlenen animasyon filmlerinden biriydi.