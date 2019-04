En İyi Oyun Konsolları

Ülkemizde “kara kutu” olarak da bilinen Atari 2600’le geniş kitlelere yayılan oyun konsollarının macerası günümüzde hem donanım hem de grafiksel anlamda doruk noktasına ulaştı. Öyle ki artık konsolu üreticileri, kendi oyun konsollarının satışını artırmak için oyun şirketleriyle anlaşarak kendi cihazlarına özel oyunlar üretilmesi için anlaşmalar yapıyor. Piyasada farklı üreticilere ait ana akım oyun konsolları donanımsal olarak hemen hemen aynı olsa da onları ayrıştıran oyun kütüphaneleri mevcut. En İyi Oyun Konsolu: Playstation 4 Sektördeki en önemli rakibi Xbox One ile hemen hemen aynı donanımsal özelliklere sahip olsa da Sony Playstation 4’ü bir adım öne çıkaran özelliği, konsola özel oyun kütüphanesinin genişliği. Pek çok oyun geliştiricisi daha fazla satış rakamı elde edebilmek için oyunlarını tüm platformlarda oynanabilir olarak geliştirse de bazı ağır toplar yalnızca Sony Playstation 4 için üretiliyor. Xbox One’a özel üretilen etiketler olsa da bu isimler genelde PC’de de erişim sağlanabilen ürünler oluyor. Dolayısıyla “Exclusive” oyun kütüphanesinin genişliği Playstation 4’ü rakibinden bir adım öne taşımayı başarıyor. God of War, Red Dead Redemption 2, Last of Us Remastered ve Uncharted gibi, hikaye anlatımı konusunda pek çok filme ders verebilecek kalitede yapımları oynamak için bir Playstation 4 sahibi olmak zorundasınız. Playstation 4’e getirilen eleştirilerden ilki retro oyunlara ilgi duyanlardan geldi. Cihazın geriye dönük uyumluluğa sahip olmaması, (eski nesil cihazlardaki oyunları desteklememesi) markayı uzun zamandır takip eden ve kütüphanelerindeki diğer oyunları da PS4 üzerinden oynamak isteyen gamer’lardan tepki topladı. Ancak firma bu açığı eski ancak efsaneleşmiş oyun markalarının “remastered” ve “remake”lerini yaparak kapatmaya çalışıyor. Bu konuda da oldukça başarılı olduklarını söylemek mümkün. Playstation 4’te multiplayer oyunları oynayabilmek için Playstation Plus üyeliğinizin olması gerekiyor. Aksi halde online oyun oynayamıyorsunuz. PS Plus yalnızca multiplayer desteği sağlamıyor. Üyeliğiniz boyunca her ay iki oyun ücretsiz olarak kütüphanenize ekleniyor ve bu oyunları üyeliğiniz devam ettiği müddetçe oynayabiliyorsunuz. Ayrıca 4K destekli bir televizyonunuz varsa Playstation 4 Pro’yu tercih ederek daha pürüzsüz ve canlı görüntülerle oyun zevkinizi katlayabilirsiniz.

Sony Playstation 4 Az Farkla İkinci: Xbox One S Playstation 4 kadar olmasa da Xbox One S de sağlam bir oyun kütüphanesine sahip. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu etiketlerin neredeyse tamamı Xbox One S’e özel değil. Çoğu PC’de de oynanabiliyor. Bu bağlamda eğer sağlam bir gaming PC’ye sahipseniz Playstation 4 hala birincil tercihiniz olmalı. Ancak bilgisayar donanımınız belli oyunları kaldırabilecek kadar güçlü değilse ve spesifik olarak oynamak istediğiniz oyunlar varsa (Sana söylüyorum PUBG, Gears of War sen anla) Xbox One S’i tercih edebilirsiniz. Xbox platformunun Playstation 4’ten ayrıldığı en önemli özellik, cihazın geriye dönük uyumluluğa sahip olması. Bu sayede Xbox 360’tan beri markayı kullanan oyuncular, kütüphanelerindeki eski oyunları Xbox One S’de de oynamaya devam edebiliyorlar. Playstation 4’teki PS Plus üyelik sistemi, Xbox platformunda karşımıza Xbox Live Gold olarak çıkıyor. Senelik 200 TL civarında bir ödemeyle alınan Xbox Live Gold üyelik sisteminde de yine her ay iki ücretsiz oyun kütüphanenize ekleniyor. Ayrıca mağazada yer alan oyunlardan bazılarını da Xbox Live Gold üyeleri indirimli olarak alabiliyor. Xbox platformunun sunduğu bir diğer özellik ise Game Pass. Bu sistem sayesinde yine aylık veya senelik ödeme yaparak Xbox kütüphanesinde bulunan tüm oyunlara aboneliğiniz devam ettiği sürece ulaşabiliyorsunuz. Game Pass ne yazık ki yeni çıkan oyunları kütüphaneye hemen dahil etmiyor. Ancak yeni çıkan oyunları belli bir zaman geçtikten sonra oynayacak kadar sabırlıysanız senelik 350 ila 400 TL arasında değişen fiyatlarla oldukça geniş bir oyun arşivine erişim sağlayabilirsiniz. 4K destekli televizyona sahip oyuncular, cihazın X sürümünü tercih edebilirler ancak X sürümünün S'e göre yaklaşık iki katı kadar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.

Xbox One S Hem Giderim Hem Oynarım: Nintendo Switch Oyuncuların gönlünde ayrı bir yeri olan Nintendo’nun bu yeni oyun konsolu, Playstation 4 ve Xbox One S gibi televizyona bağlanabilme özelliğinin yanı sıra taşınabilir olmasıyla da diğerlerinden ayrılıyor. Modüler kontrolörleri ayrıldıktan sonra daha çok bir tableti andıran Nintendo Switch, cihaza özel “Legend of Zelda: Breath of the Wild” ve “Super Mario Odyssey” gibi oyunlarla dikkat çekiyor. Ayrıca bağımsız firmalar tarafından üretilmiş etiketlerin yanı sıra klasik AAA yapımları da cihaz için optimize ediliyor. Nintendo Switch’in kontrolörlerini “joy-con” adı verilen aparata bağladığınızda, klasik gamepad’ler gibi de kullanmanız mümkün. Hem sabit hem de hareketli oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmiş Nintendo Switch’le ilgili yaygın olarak yöneltilen iki eleştiri var. Bunlardan ilki, cihazın “exclusive” oyun kütüphanesinin çok geniş olmaması ve Nintendo’nun sürekli 80’li yıllardan kalma Super Mario ve Zelda etiketlerini oyuncuların karşısına çıkarması. Diğer oyun konsolları neredeyse her jenerasyon için ayrı bir marka yaratmayı başarabilmişken Nintendo’nun artık belli bir yaşın üzerindeki oyunculara pek bir anlam ifade etmeyen oyun markalarının etrafında dönmesi bu dönüştürülebilir konsola yöneltilen en büyük eleştirilerden biri. Cihaza yönelik diğer bir eleştiri ise ülkemizde satışa sunulduğu fiyat bandı. CD MEDIA tarafından ithal edilen ve firmanın garantisi altında satışa sunulan Nintendo Switch, 2700-2800 TL arasında satılıyor. Playstation 4 ve Xbox One S, 2000 TL civarında bulunabilirken Switch’in oyun konsolu fiyat skalasında kendini konumlandırdığı yer, ülkemizdeki oyuncuları çok da tatmin etmedi. Yine de modüler yapısı sayesinde oyuncunun tercihine göre şekillendirilebilir olması ve oyun kütüphanesinin her geçen gün genişlemesi, belli bir arayış içerisinde olan oyuncuları oldukça memnun edecektir.