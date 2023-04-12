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  4. En iyi şeflerle yarışmaya hazır olun! İşte profesyonel pastalar yapabilmeniz için kullanabileceğiniz ürünler

En iyi şeflerle yarışmaya hazır olun! İşte profesyonel pastalar yapabilmeniz için kullanabileceğiniz ürünler

11.04.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herhangi bir özel günü veya kutlamayı daha tatlı hâle getiren pastalar, lezzet ve görünüm açısından önemli bir yer tutar. Eğer siz de evinizde profesyonel görünümlü pastalar yapmak ve hayal ettiğiniz tasarımları oluşturmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Bu yazımızda, pastalarınızı çok daha çekici ve etkileyici hâle getirmek için kullanabileceğiniz bazı harika ürünlerden bahsedeceğiz.

En iyi şeflerle yarışmaya hazır olun! İşte profesyonel pastalar yapabilmeniz için kullanabileceğiniz ürünler

Pasta dünyasında kullanılan çeşitli araçlar ve malzemeler, pastalarınızı bir üst seviyeye taşıyabilir ve profesyonel bir görünüm elde etmenize yardımcı olabilir. Evde profesyonel pastalar yapmak artık zor veya karmaşık değil! Seçkimizde yer verdiğimiz ürünler sayesinde hayal ettiğiniz pasta tasarımlarını kolayca oluşturabilir ve pastalarınızı sevdiklerinizin hayranlıkla bakacağı şahane eserlere dönüştürebilirsiniz.

1. Profesyonel pastalarda başrol: Karaca Powercast Chef Stand Mikser

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Stand mikser, pastacılıkta en sık kullanılan elektrikli aletlerden biri. Pastaları, kekleri, hamur işlerini ve diğer tatlıları hazırlamak için oldukça da ideal. Stand mikserler, üzerinde bulunan karıştırma kolunu veya kepçesini kullanarak hamur veya krema karıştırma, çırpma ya da yoğurma işlemini gerçekleştirir. Karaca Powercast Chef Stand Mikser hız ayarları, karıştırma kabı ve ekstralar gibi temel bileşenlere sahip.

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2. Pürüzsüz görünüm kazandırır: Narkalıp Eğik Pasta Sıvama Spatula Palet

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Çerçeve ve düzleştirme yüzeyi bulunan pasta düzleştirici, pastacılar için olmasa olmazlardan. Özellikle çerçeve kullanırken dengeli bir tutuş sağlar. Ayrıca pastanın üzerine kremayı, ganajı veya fondan gibi kaplamaları düzgün ve pürüzsüz bir şekilde yaymanıza yardımcı olur. Pasta düzleştiriciler genellikle metal veya plastik malzemeden yapılır. Bunlar farklı boyutlarda ve şekillerde bulunabilirler. Narkalıp Eğik Pasta Sıvama Spatula Palet pastalarınızı şekillendirmeye hazır.

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3. Pastaların olmazsa olmazı: Dr Paste Beyaz Şeker Hamuru 1 kg

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Şeker hamuru, pastalarınızı kaplamak için kullanılır. Siz de pastalarınızı düzgün ve pürüzsüz bir yüzeyle kaplamak istiyorsanız şeker hamuru kullanabilirsiniz. Şeker hamuru, pastaların üzerini kaplayarak, üzerine daha fazla süsleme eklemek veya pastalarınızda daha şık bir görünüm elde etmek için harika bir temel oluşturur. Dr Paste Beyaz Şeker Hamuru 1 kg ile pastalarınıza düzgün bir yüzey sağlayarak onların daha profesyonel görünmesini sağlayabilirsiniz.

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4. En mükemmel şekiller için: Narkalıp Ayarlanabilir Yuvarlak Kek Kalıbı

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Pasta hamurunun şeklini belirlemede kullanılan ana araç olan kek kalıpları, farklı boyutlarda ve şekillerde olabilirler. Yuvarlak, kare, dikdörtgen, kalp, çiçek, hayvan şeklinde ve daha pek çok farklı tasarıma sahip kek kalıpları bulunabilir. Narkalıp Ayarlanabilir Yuvarlak Kek Kalıbı sayesinde keklerinizi istediğiniz şekle ve boyuta göre keserek hayal ettiğiniz gibi bir pasta yapabilirsiniz.

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5. Rengârenk görünüm kazandıran: Dr. Oetker Süsleme Glazürü

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Dr. Oetker Süsleme Glazürü pastalarınızı daha çekici hâle getirir. Özellikle doğum günü veya düğün pastaları, bebek partisi pastaları gibi özel etkinlikler için yapılan pastalarda, şeker figürleri ve süslemeleri kullanarak pastalarınıza farklı karakterler, nesneler, hayvanlar ve daha birçok figür ekleyebilirsiniz. Böylece hem çocuklarınızın hem sizlerin gözleri bayram eder. Harika görünen pastalar yapmak için siz de süsleme glazürlerini kullanabilirsiniz.

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6. Çikolatanın enfes tadı: Elit Bitter Pul Çikolata

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Pasta çikolataları, pastalarınızı süslemek için çeşitli renklerde ve formlarda bulunabilirler. Pasta dekorasyonunda kullanılan çikolatalar pastalarınıza eşsiz bir görünüm ve tat katar. Pasta çikolataları, genellikle küçük yuvarlak veya oval şekillerde olup çeşitli renklerde, boyutlarda ve desenlerde bulunabilir. Elit Bitter Pul Çikolata, pastalarınıza ekstra bir dokunuş ekleyerek onları daha da çekici hâle getirebilir.

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7. Emekler boşa gitmesin: Bambu Kek Fanusu

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Bambu Kek Fanusu, pastaların taşınması sırasında dökülme, deformasyon veya süslemelerin zarar görmesi gibi problemleri önler. Taşınabilir tasarımı sayesinde pastanızı kolayca taşıyabilir ve güvende tutabilirsiniz. Pek çok farklı boyutta, şekilde ve malzemede pasta taşıma kabı seçenekleri bulunabilir. Genellikle plastik veya sert taşıma kabı olarak tasarlanmış olan bu ürünler, pastanın üzerindeki süslemelerin ve tasarımın korunmasını imkân tanır.

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8. Sıvıları pastanıza homojen şekilde dağıtır: Fackelmann 27195 Candy Pasta Fırçası

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Pasta fırçası, pastalarınızın üzerine sıvı karışımların veya sosların sürülmesi için tercih edilir. Pastalarınıza şekerli sıvılar, jöleler, soslar veya şuruplar uygularken pasta fırçası ile bu sıvıları kolayca yayabilirsiniz. Böylece sıvılar pastanızın üzerine homojen bir şekilde dağılırlar. Fackelmann 27195 Candy Pasta Fırçası yumuşak kıllara sahip olup pastalarınıza zarar vermeden sıvıları uygulamanıza yardımcı olur.

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9. Fırından çıkar çıkmaz: JLNGTHONG 2 Soğutma Rafı Seti

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JLNGTHONG 2 Soğutma Rafı Seti, metal veya tel malzemeden yapılır. Bu ürüne düzgün aralıklı tellerden oluşan bir raf sistemi de denilebilir. Keklerinizin fırından çıktıktan sonra doğru bir şekilde soğumasını sağlamak için kullanılır. Fırından yeni çıkan ürünlerin hemen soğuyabilmesi için doğru bir havalandırmaya ihtiyacı duyar. İşte, bu noktada kek soğutma tel rafı devreye girer!

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10. En güzel desenleri kazandıran: YOUYIKE Krema Sıkma Torbası Seti

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Dekorasyon uçları, pastalarınızın üzerine krema, krem şanti, sos veya glazür gibi malzemeleri sıkmaya yararlar. Pastalarınızın üzerini süslemede özel anlam taşırlar. Bu uçlar, pasta süslemede çeşitli şekiller, desenler ve dokular oluşturmanızı sağlarlar. Farklı boyut, şekil ve açılarındaki uçlar sayesinde, pastalarınıza farklı stil ve tasarımlar ekleyebilirsiniz. YOUYIKE Krema Sıkma Torbası Seti ile kendi benzersiz pasta tarzınızı ortaya koyabilirsiniz.

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