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  4. En küçükleri 12, en büyükleri ise 14 yaşında! Aynı gece 3 işletmeyi soydular

En küçükleri 12, en büyükleri ise 14 yaşında! Aynı gece 3 işletmeyi soydular

10.02.2024 00:25 | Son Güncelleme:
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Bandırma'da aynı gece meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı. 3 işletmeden hırsızlık yapanların yaşlarının 12 ile 14 arasında olması ise dikkat çekti.

En küçükleri 12, en büyükleri ise 14 yaşında! Aynı gece 3 işletmeyi soydular

Bandırma’da aynı gece içerisinde 3 işletme soyuldu. İçlerinde Bandırmaspor Ücretli Otoparkı’nında bulunduğu 3 işletmeyi soyan şahısların kimlikleri, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan tahkikat ile belirlendi.

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EN BÜYÜKLERİ 14 YAŞINDA

Bandırmaspor Otopark Gişesi ve Kaşif Acar Caddesi ile İstiklal Caddesi’nde bulunan 2 işletmenin camlarını kırarak aynı yöntemle içeri giren ve kasada bulunan paraların çalındığı hırsızlık olayında, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyon sonucu M.K(12), C.K(13) ve E.Ü(14) isimli şüpheliler yakalanarak göz altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Bandırma
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