En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor

Dahiliye (İç hastalıkları) Uzmanı Dr. Dündar Güngör, damarlar, kalp, gözler ve beyinde ciddi zararlara yol açabilen hipertansiyon rahatsızlığı ile ilgili konuştu. Rahatsızlığın tedavi altına alınmadığı taktirde çok kötü sonuçlara yol açabileceğini dile getiren Güngör, “Kalpte büyüme, inme, görme bozukluğu, beyin kanaması, kalp krizi, böbrek fonksiyonlarında bozukluklar meydana gelir, hatta hastayı ölüme kadar götürebilir” diye konuştu.

Tansiyon değerlerinin birinin ya da ikisinin 140/90 mmHg ve ya üstünde ölçülen ya da sürekli yüksek olan kişilerin hipertansiyon hastası olduğunu belirten Güngör, hipertansiyon belirtisi taşıyan kişilerin mutlaka bir hekime başvurmaları gerektiği söyledi.

HAREKETSİZ YAŞAM HİPERTANSİYON GETİRİYOR

Hipertansiyonun en büyük nedeninin hareketsiz yaşam olduğunu dile getiren Dr. Güngör, “Stres, kilo artışı, aşırı tuz tüketimi, sigara ve alkol tüketimi, diyabet, böbrek ve kalp yetmezliği hastalıkları, kullanılan ilaçlar, fast-food ağırlıklı beslenme ve genetik faktörler hipertansiyonu tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.