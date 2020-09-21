HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor

En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.09.2020 07:24 | Son Güncelleme

Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, vücudun tüm organlarını etkileyen ve ciddi zararlara neden olan hipertansiyon rahatsızlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güngör, “Hipertansiyon tedavi altına alınmazsa ölüme kadar götürebilir” dedi.

En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor

Dahiliye (İç hastalıkları) Uzmanı Dr. Dündar Güngör, damarlar, kalp, gözler ve beyinde ciddi zararlara yol açabilen hipertansiyon rahatsızlığı ile ilgili konuştu. Rahatsızlığın tedavi altına alınmadığı taktirde çok kötü sonuçlara yol açabileceğini dile getiren Güngör, “Kalpte büyüme, inme, görme bozukluğu, beyin kanaması, kalp krizi, böbrek fonksiyonlarında bozukluklar meydana gelir, hatta hastayı ölüme kadar götürebilir” diye konuştu.

Tansiyon değerlerinin birinin ya da ikisinin 140/90 mmHg ve ya üstünde ölçülen ya da sürekli yüksek olan kişilerin hipertansiyon hastası olduğunu belirten Güngör, hipertansiyon belirtisi taşıyan kişilerin mutlaka bir hekime başvurmaları gerektiği söyledi.

HAREKETSİZ YAŞAM HİPERTANSİYON GETİRİYOR

Hipertansiyonun en büyük nedeninin hareketsiz yaşam olduğunu dile getiren Dr. Güngör, “Stres, kilo artışı, aşırı tuz tüketimi, sigara ve alkol tüketimi, diyabet, böbrek ve kalp yetmezliği hastalıkları, kullanılan ilaçlar, fast-food ağırlıklı beslenme ve genetik faktörler hipertansiyonu tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hipertansiyonun en önemli belirtisinin baş ağrısı olduğunu söyleyen Güngör, “Çarpıntı, nefes darlığı, vertigo, halsizlik, yorgunluk, kulakta çınlama, göğüs ağrısı, kalpte ritim bozukluğu, aralıklı burun kanaması ve sinirlilik hali de hipertansiyonun belirtileridir” şeklinde konuştu.

'HASTALAR EGZERSİZ YAPMALI'

Hipertansiyon tedavilerinin, rahatsızlığın nedenine bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini dile getiren Uzm. Dr. Güngör, “Böbrek damarlarının darlığına bağlı oluşmuşsa cerrahi operasyon ile tedavi edilebilir. İdiopatik hipertansiyon denen ve hipertansiyonluların %98’den fazlasını kapsayan gruptaki hastalar ise yaşam tarzı değişikliği ve sürekli ilaç tedavisi almalıdır. Hipertansiyon hastaları, kesinlikle egzersiz yapmalı, tuzsuz beslenmeli, stresten uzak durmalı, sigara ve alkol kullanmamalı, kilo vermeli, yağlı ve karbonhidratlı gıdalar tüketmemeli, aşırı kafein tüketiminden de kaçınmalıdır. Hipertansiyon mutlaka kontrol altına alınmalı ve tedavi edilmelidir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKapı önünde aşk!Kapı önünde aşk!
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
Grip aşısı yaptırdıktan sonra bu belirtileri yaşıyorsanız... Grip aşısı yaptırdıktan sonra bu belirtileri yaşıyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Bir daha asla yapmayacaksınız!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her 3 saniyede bir Alzheimer teşhisi konuluyor! Korunmak için...
Her 3 saniyede bir bu teşhis konuluyor! Korunmak için...
20 Eylül 2020 Pazar koronavirüs tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük! Koronavirüs vaka sayısı sayısı artan iller! 20 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
Sağlık Bakanı Koca'dan 'influenza' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'influenza' uyarısı
19 Eylül 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük! Koronavirüs vaka sayısı sayısı artan iller! 19 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?
19 Eylül güncel koronavirüs tablosu!
Koronavirüs testine 'pozitif' dediler ama... Hastane hatası yüzünden karantinadan çıkamıyor
Hastane hatası yüzünden karantinadan çıkamıyor
Menisküs yırtığı belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?
Menisküs yırtığı belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.