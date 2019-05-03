En sık göğüs ameliyatı yapılıyor! Peki ameliyatla vücut nasıl şekillendiriliyor?

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Sönmez, vücut şekillendirmeyle ilgili tüm bilinmeyenleri bizler için açıkladı. Öncelikle vücut şekillenmesinden anladığınız daha zayıflamak ve fit görünmekse estetik cerrahi sizi zayıflatma amacı gütmez. Vücut şekillendirmeden kastedilen kilo verdikten sonra vücutta oluşan deformasyonların giderilmesidir. Buna doğum sonrası özellikle karın ve göğüs bölgesinde ortaya çıkan deformiteler de eklenebilir. Sonuçta hamilelik sırasında da pek çok kilo alınır ve doğumla bu kilolar geri verilir. Ayrıca siz öteden beri hiç kilolu olmamış olabilirsiniz, hatta tam tersine oldukça zayıf yapıda olabilirsiniz. Fakat aynaya baktığınızda hoşunuza gitmeyen özellikleriniz olabilir. KARIN GERME VE MEME DİKLEŞTİRME ESTETİĞİ ETKİSİ İşte sizi mutsuz eden bu özellikleri giderebilmek için vücut şekillendirme ameliyatları yapılıyor. Özellikle doğum sonrası karın ve göğüs deformasyonlarını gidermek amacıyla en ideali ameliyat karın germe ve meme dikleştirmedir. Böylece hem göğüslerinizin hem de karnınızın durumu doğum öncesine benzer hale gelir. Bu sırada eğer göğüslerinizde büyüklükten şikayet ediyorsanız, küçültmek; eğer hacim kaybından şikayet ediyorsanız büyütmek mümkün. Bunlar da ilginizi çekebilir Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Hem bacak hem kol gerilir mi? Eski yanık/yara izleri nasıl tedavi edilir?

Göğüs ameliyatları için sadece doğum sonrasını da beklemeniz şart değil. Bazen genç yaşta bile iri göğüsler sosyal sıkıntı yaratabilir veya küçük göğüs nedeniyle utanç duyulabilir. Göğüs ameliyatları en sık yapılan vücut şekillendirme operasyonudur. VÜCUT ŞEKİLLENDİRME DEYİNCE AKLA İLK GELEN? Vücut şekillendirme denince akla ilk sırada gelen yöntem de tabii ki liposuction. Vücutta istenmeyen bölgelerdeki yağların alınması demek olan bu yöntemi ben kilolu hastalara pek önermem. Ama ideal kilosuna yakın olduğu halde fazlalıklar hep bir sorundur. İşte bu durumda sizi bu fazlalıklardan kurtaracak olan yöntem liposuction’dır. Hatta hastanın durumuna göre daha fazlasını da gerçekleştirmek mümkün. Alınan bu fazla yağlar yeniden vücutta kullanılabilir. Örneğin; karnınızdan alınan yağlarla göğüsleriniz veya kalçalarınız doldurulabilir. Özellikle Brezilya’da çok öne çıkan ve tüm dünyada yaygınlaşa bir anlayış da bel, kalça, basen ve bacak ekseninde vücuda önden ve yandan göze hoş gelen kavisli hatlar oluşturmaktır. Bu amaçla yağın fazla ve eksik olduğu bölgeler belirlenir. Fazla olan alanlardan yağ alınırken bu yağ eksik alanlara dolgu amaçlı kullanılır. Böylece daha güzel gözüken vücut kıvrımları elde edilebilir.