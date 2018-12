En tatlı yöntem! Greyfurt suyu ile nasıl zayıflanır?

Kendine has bir tadı vardır greyfurtun. Seven çok sever sevmeyen de nefret eder :) Ortası yoktur anlayacağınız. Tam bir şifa deposu olan greyfurt A, C, E ve K vitamini yönünden son derece güçlüdür. Şifasının yanı sıra iyi bir yağ yakıcıdır. Kilo vermeyi destekler. Greyfurt sevenler için iyi bir müjde verdik öyle değil mi? :)

Antioksidan ve antibakteriyel içerik bakımından zengin olan greyfurt suyu; kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko ve demir deposudur aynı zamanda. Metabolizmayı hızlandırma özelliği bulunur. Düzenli tüketildikçe tokluk hissi verir.

Zengin potasyum ve yağ yakımını hızlandıran enzimleri içeren greyfurt diyeti için;

Greyfurtun yüzde 90'ı sudan oluşur ve bu sayede metabolizmanızı olduğundan çok daha hızlı hale getirir. Kalori oranı oldukça düşüktür. Bir adet greyfurtta ortalama 74 kalori vardır. Zayıflamaya karar verdiyseniz bunun için 2 seçenek var:

Birinci seçenek; her öğünden yarım saat önce 1/2 adet greyfurt tüketmek. Ancak öğünlerinize de bu noktada dikkat etmelisiniz. Yemeklerden yarım saat önce tüketilen greyfurt açlık hissini bastırarak öğünlerinizde daha kontrollü yemenize yardımcı olacaktır.