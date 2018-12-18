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En tatlı yöntem! Greyfurt suyu ile nasıl zayıflanır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.12.2018 11:20 | Son Güncelleme

Kışın en lezzetli meyvelerinden biri olan greyfurt yağ yakmak için birebir! Bu mevsimde vücudumuzun depoladığı yağlardan greyfurt suyu ile kurtulmamız mümkün. Zayıflamaya karar verenleri şöyle alalım lütfen...

En tatlı yöntem! Greyfurt suyu ile nasıl zayıflanır?

Kendine has bir tadı vardır greyfurtun. Seven çok sever sevmeyen de nefret eder :) Ortası yoktur anlayacağınız. Tam bir şifa deposu olan greyfurt A, C, E ve K vitamini yönünden son derece güçlüdür. Şifasının yanı sıra iyi bir yağ yakıcıdır. Kilo vermeyi destekler. Greyfurt sevenler için iyi bir müjde verdik öyle değil mi? :)

greyfurt

Antioksidan ve antibakteriyel içerik bakımından zengin olan greyfurt suyu; kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko ve demir deposudur aynı zamanda. Metabolizmayı hızlandırma özelliği bulunur. Düzenli tüketildikçe tokluk hissi verir.

Zengin potasyum ve yağ yakımını hızlandıran enzimleri içeren greyfurt diyeti için;

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Greyfurtun yüzde 90'ı sudan oluşur ve bu sayede metabolizmanızı olduğundan çok daha hızlı hale getirir. Kalori oranı oldukça düşüktür. Bir adet greyfurtta ortalama 74 kalori vardır. Zayıflamaya karar verdiyseniz bunun için 2 seçenek var:

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Birinci seçenek; her öğünden yarım saat önce 1/2 adet greyfurt tüketmek. Ancak öğünlerinize de bu noktada dikkat etmelisiniz. Yemeklerden yarım saat önce tüketilen greyfurt açlık hissini bastırarak öğünlerinizde daha kontrollü yemenize yardımcı olacaktır.

İkinci seçenek; Bir adet greyfurtun için kaşıkla oyun ve blender'da karıştırın. Posasıyla beraber karışan greyfurtun içine bir tatlı kaşığı bal ilave edin. Bu karışımı sabah aç karnına tüketin. Karışımı içtikten 20 dakika sonra kahvaltıya geçebilirsiniz.

Greyfurt suyunun diğer faydaları ise;

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İçeriği sayesinde kabızlığın önüne geçer, sindirim sistemini düzene sokar.
Vücuttaki kötü kolesterol seviyesini düşürmeye yarayan pektin maddesini içerir.
Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
C vitamini yönünden son derece zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip ve nezleye karşı soğuk kış aylarında kalkan olur.
Uykusuzluğun doğal ilacıdır. Uyku sorunu yaşıyorsanız yatmadan yarım saat önce greyfurt suyunu içmeyi deneyin.
Greyfurtun sık tüketimi, içindeki narinjin denen madde sayesinde sizi kanserin çeşitli türlerinden korur.

Not: Greyfurtun bazı ilaçlarla kullanımı sakıncalıdır. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz var ise ya da devamlı kullandığınız ilaçlar varsa diyete başlamadan önce muhakkak doktorunuzla görüşmelisiniz.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gülelimmi,Ağlayalımmı yada Kötümü konuşalım.Yıllar yılı Yemeyin dediğiniz greyfurt şimdimi yemesi serbest bırakıldı
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