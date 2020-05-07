En trend dalgalı saç modelleri! Dikkatleri üzerinize çekin...

Dalgalı saç modelleri denildiğinde hemen aklınıza Rapunzel gelmesin. En kısa saçlara bile doğal dalgalar ile hareket katabilirsiniz. Boyun hizasında biten Bob kesimleri, yumuşak dalgalarla daha da çekici kılmanız mümkün. Dalgalı saç modelleri tercih ederken aşırı yapılı bir görüntüden mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor. Ne kadar doğal görünürse o kadar havalı! Bu doğal görünümün arkasında yatan efor ve özen aramızda bir sır olarak kalabilir. Hollywood ünlülerinden, stil ikonlarına uzanan bir yelpazede tercih edilen dalgalı saç modellerine göz atalım istedik:
Günlük hayatın vazgeçilmez tercihi, plaj dalgalı saçlar ile her an büyülemeye hazırız. Çabasız bir çekicilik vadeden bu stil için, saç maşalarından yardım alabileceğiniz gibi bir saç bandı hilesi ile de harikalar yaratabilirsiniz.
Kırmızı halı törenlerinde ünlülerin bir numaralı tercihi olan Hollywood dalgası, zamansız bir model. Çene hizasından dökülen dolgun kıvrımları ile bu model, saçından başka aksesuara ihtiyaç duymayan kadınlar için idealdir.
Kalın bir saç fırçası yardımıyla, saç uçlarınızı aynı yöne sararak elde edeceğiniz bu S kıvrımlı model, asaletiyle yüzünüzü mükemmel şekilde çevreler.
Deniz, kum ve güneş kokan bu görünüm, saçlarının doğal dalgasıyla barışık kadınlar için ideal bir seçimdir. Hafif nemli saçlarınıza, kaliteli bir saç yağı sürerek bu asi tarza sahip olabilirsiniz.
Güzellik uykusuna saçlarınızın da yatabileceğini biliyor muydunuz? Hafif nemli saçlarınızı çok sıkmamak kaydıyla, tepeden atkuyruğu yaparak örün. Sabah uyandığınızda, saç örgüsünü açıp saçlarınızı dipten uca sallayarak şekillendirebilirsiniz.
Kısa saçlarda dalga olmaz diyorsanız yanılıyorsunuz. Son yılların trendi Bob kesimli saçları, birkaç bigudi ile yumuşatmak elinizde.
Doğuştan kıvırcık saça sahip şanslı kadınlar için biraz saç jölesi ve köpükle söz dinleyen dalgalar yaratmak oldukça kolay!
Neredeyse saç diplerinden başlayan kıvrımlı dalgaları daha vurucu yapmak için saçlarınızı ortadan ayırmanız yeterli.
Akşam davetlerinde, ışıltılı makyajınızı ön plana çıkaracak bu yarı toplu dalgalı model ile geceye damganızı vurabilirsiniz.
Rüya gibi bir görünümü kim istemez ki! Uzun katları vurgulayan deniz kızı dalgaları, özellikle kalın telli saçların cazibesini ikiye katlar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum