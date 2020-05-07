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En trend dalgalı saç modelleri! Dikkatleri üzerinize çekin...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz aylarına damgasını vuracak sihirli buklelere hazır mısınız? Şimdi saç düzleştiricilerini bir kenara bırakıp kendimizi dalgalı saç modelleriyle doğal ve romantik bir esintiye teslim etmenin tam zamanı! Romantik olduğu kadar, çekici bir görünüme de davet eden dalgalı saç modellerine kayıtsız kalmak neredeyse imkansız.

En trend dalgalı saç modelleri! Dikkatleri üzerinize çekin...

Dalgalı saç modelleri denildiğinde hemen aklınıza Rapunzel gelmesin. En kısa saçlara bile doğal dalgalar ile hareket katabilirsiniz. Boyun hizasında biten Bob kesimleri, yumuşak dalgalarla daha da çekici kılmanız mümkün. Dalgalı saç modelleri tercih ederken aşırı yapılı bir görüntüden mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor. Ne kadar doğal görünürse o kadar havalı! Bu doğal görünümün arkasında yatan efor ve özen aramızda bir sır olarak kalabilir. Hollywood ünlülerinden, stil ikonlarına uzanan bir yelpazede tercih edilen dalgalı saç modellerine göz atalım istedik:

1-MUHTEŞEM PLAJ ESİNTİSİ

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Günlük hayatın vazgeçilmez tercihi, plaj dalgalı saçlar ile her an büyülemeye hazırız. Çabasız bir çekicilik vadeden bu stil için, saç maşalarından yardım alabileceğiniz gibi bir saç bandı hilesi ile de harikalar yaratabilirsiniz.

2-ZAMANA MEYDAN OKUYAN TANRIÇA SAÇLARI

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Kırmızı halı törenlerinde ünlülerin bir numaralı tercihi olan Hollywood dalgası, zamansız bir model. Çene hizasından dökülen dolgun kıvrımları ile bu model, saçından başka aksesuara ihtiyaç duymayan kadınlar için idealdir.

3-HACİMLİ ASİ BUKLELER

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Kalın bir saç fırçası yardımıyla, saç uçlarınızı aynı yöne sararak elde edeceğiniz bu S kıvrımlı model, asaletiyle yüzünüzü mükemmel şekilde çevreler.

4-ISLAK VE DAĞINIK DALGALAR

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Deniz, kum ve güneş kokan bu görünüm, saçlarının doğal dalgasıyla barışık kadınlar için ideal bir seçimdir. Hafif nemli saçlarınıza, kaliteli bir saç yağı sürerek bu asi tarza sahip olabilirsiniz.

5-ATKUYRUĞU DALGALARI

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Güzellik uykusuna saçlarınızın da yatabileceğini biliyor muydunuz? Hafif nemli saçlarınızı çok sıkmamak kaydıyla, tepeden atkuyruğu yaparak örün. Sabah uyandığınızda, saç örgüsünü açıp saçlarınızı dipten uca sallayarak şekillendirebilirsiniz.

6-BOB MODELİ SAÇLARDA YUMUŞAK DALGALAR

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Kısa saçlarda dalga olmaz diyorsanız yanılıyorsunuz. Son yılların trendi Bob kesimli saçları, birkaç bigudi ile yumuşatmak elinizde.

7-KIVIRCIK SAÇLARA YUMUŞAK BİR DOKUNUŞ

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Doğuştan kıvırcık saça sahip şanslı kadınlar için biraz saç jölesi ve köpükle söz dinleyen dalgalar yaratmak oldukça kolay!

8-KIVRIMLARIYLA TAM BİR İKON

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Neredeyse saç diplerinden başlayan kıvrımlı dalgaları daha vurucu yapmak için saçlarınızı ortadan ayırmanız yeterli.

9-SOFİSTİKE DALGALAR

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Akşam davetlerinde, ışıltılı makyajınızı ön plana çıkaracak bu yarı toplu dalgalı model ile geceye damganızı vurabilirsiniz.

10-OLMAZSA OLMAZ DENİZKIZI DALGALARI

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Rüya gibi bir görünümü kim istemez ki! Uzun katları vurgulayan deniz kızı dalgaları, özellikle kalın telli saçların cazibesini ikiye katlar.


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