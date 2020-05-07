En trend dalgalı saç modelleri! Dikkatleri üzerinize çekin...

Dalgalı saç modelleri denildiğinde hemen aklınıza Rapunzel gelmesin. En kısa saçlara bile doğal dalgalar ile hareket katabilirsiniz. Boyun hizasında biten Bob kesimleri, yumuşak dalgalarla daha da çekici kılmanız mümkün. Dalgalı saç modelleri tercih ederken aşırı yapılı bir görüntüden mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor. Ne kadar doğal görünürse o kadar havalı! Bu doğal görünümün arkasında yatan efor ve özen aramızda bir sır olarak kalabilir. Hollywood ünlülerinden, stil ikonlarına uzanan bir yelpazede tercih edilen dalgalı saç modellerine göz atalım istedik:

1-MUHTEŞEM PLAJ ESİNTİSİ

Günlük hayatın vazgeçilmez tercihi, plaj dalgalı saçlar ile her an büyülemeye hazırız. Çabasız bir çekicilik vadeden bu stil için, saç maşalarından yardım alabileceğiniz gibi bir saç bandı hilesi ile de harikalar yaratabilirsiniz.

2-ZAMANA MEYDAN OKUYAN TANRIÇA SAÇLARI

Kırmızı halı törenlerinde ünlülerin bir numaralı tercihi olan Hollywood dalgası, zamansız bir model. Çene hizasından dökülen dolgun kıvrımları ile bu model, saçından başka aksesuara ihtiyaç duymayan kadınlar için idealdir.