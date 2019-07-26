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Endonezya'da yanardağ patlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:16 | Son Güncelleme

Endonezya'da yanardağ patlaması

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bandung kentinde bulunan Tangkuban Perahu Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Endonezya basınında yer alan haberlere göre, Bandung'un kuzeyindeki yanardağda bugün yerel saatle 15.48'de patlama oldu.

Yaklaşık 5,5 dakika süren patlamanın ardından 200 metrelik yüksekliğe küllerin yayıldığı belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, patlamanın yakınlarındaki turistik bölgelerin geçici süreliğine tahliye edildiği ve yanardağın hareketlilik durumunun incelendiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bandung Endonezya Tangkuban Perahu yanardağ

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