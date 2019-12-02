Engel değil fırsat eşitliği istediler

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Aydın Üniversitesi, 3 Aralık Engelliler Günü’nde yetenekli öğrencileriyle farkındalık yarattı. Öğrencilerden görme engelli Kübra Yaman kampüs bahçesinde resim yaptı. Yaman, “Bize engel değil fırsat eşitliği yaratın” çağrısında bulundu.

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde bulunan Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerde farkındalık çalışması yaptı. Bu kapsamda İAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü ikinci sınıfta eğitim alan görme engelli öğrenci Kübra Yaman kampüs bahçesinde resim yaptı. Resim yapmayı ve enstrüman çalmayı çok sevdiğini söyleyen Yaman “Sadece bir gün engellilere iyi davranılıp sonrasında hiçbir şey yokmuş gibi davranılması bir çocuğa oyuncağının verilip sonra elinden alınması gibi bir şey. Bize engel değil fırsat eşitliği yaratın” diye konuştu.

HERKES EŞİT ŞARTLARDA YAŞAMA KATILABİLMELİ

İAÜ Engelsiz Yaşam ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Süreyya Kumru, “Özel gereksinimli gruplarla ilgili olan her konuda hak temelli yaklaşım dikkate alınmalı. Engel kavramı özel gereksinimli gruplar engellendiği sürece daha yoğun kullanılmaya devam edecek. Herkes eşit şartlarda eğitim gördüğünde ya da sokakta eşit şartlarda seyahat edebildiğinde engel kimsenin aklına gelmeyecek. Özel gereksinimli bireyler için eşitsizlik devam ettiği sürece farkındalık çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmelidir” ifadelerini kullandı.