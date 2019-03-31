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Engelleri aşarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:07 | Son Güncelleme

İZMİR'de yürümekte zorluk çeken yaşlı seçmenlerle engelli vatandaşlar, kendi çabalarının yanı sıra yakınlarının ve görevlilerin yardımıyla oylarını kullandı.

Engelleri aşarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yürümekte zorluk çeken yaşlı seçmenlerle engelli vatandaşlar, kendi çabalarının yanı sıra yakınlarının ve görevlilerin yardımıyla oylarını kullandı.
Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, İzmir'de de vatandaşlar yerel seçimler için oylarını kullanmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren kent sakinleri, seçmen bilgi formları ile kendilerine bildirilen okullarda yerlerini aldı. Yürümekte zorluk çeken yaşlı seçmenlerle engelli kişiler vatandaşlık görevlerini yerine getirmek üzere sandığa gitti. Sağlık probleminden dolayı yürümekte zorluk çeken kişilere sandık görevlileri ve yakınları eşlik etti. Kimisi yakınlarından destek alarak merdivenleri çıktı, kimileriyse bastonla yürüyerek sandığa gitti.
Limontepe Seniye Hasan Saray İlkokulu'nda oy kullanan ve kilosundan dolayı yürümekte güçlük çeken Hatice Işık (60), üçüncü katta bulunan oy kabininde yerini alabilmek için oldukça çaba sarf etti. Güzelyalı Ortaokulu'na bastonla yürüyerek gelen Ali Metin Kaynardağ ise yakınlarının yardımıyla sandık başına giderek oyunu kullandı. Zorluklara rağmen vatandaşlık görevini yerine getirebilmek için yola koyulduğunu belirten Kaynardağ, "Herkesin aynı duyarlılığı göstermesini bekliyoruz. Güçlükle de olsa oy kullanabildiğim için çok mutluyum" dedi.

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Engelleri aşarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdilerEngelleri aşarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdilerEngelleri aşarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler

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