HABER

Engelleri sanatla aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

Darülaceze'nin 30 yıllık sakini doğuştan engelli Orhan Kıran, yaşama sanatla bağlandı.  Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1968 yılında ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Orhan Kıran, doğuştan engelli.

Engelleri sanatla aştı

İSTANBUL, (DHA) - Darülaceze'nin 30 yıllık sakini doğuştan engelli Orhan Kıran, yaşama sanatla bağlandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1968 yılında ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Orhan Kıran, doğuştan engelli. Babasını küçük yaşta kaybeden Kıran' uzun yıllar annesi tek başına baktI.

1989 yılında Darülaceze'ye yerleşen Orhan Kıran, burada çeşitli görevleri üstlendi. 90'lı yıllarda santralde çalışan Kıran, yakalandığı hastalık nedeniyle ara vermek zorunda kalsa, son olarak aldığı ahşap yakma eğitimiyle yeniden hayata tutundu.

Kıran hayata tutunma serüvenini şöyle anlatıyor: "Darülaceze'de dile kolay tam 30 yıl oldu. Burada ilk 2 yılım misafir gibi durdum. Çok sevdim burayı. İnsanları sanki daha önceden tanıyormuşum gibi hissettim. Hiç sıkıntı yaşamadım. 91’den 93’e kadar rehabilitasyon birimine geldim. Burada öyle ufak tefek işler yapmaya başladım. O zamanlar iş yapabilecek hastalara iş imkanı sağlıyorlardı. Bana; “ Orhan, bizim santral bilgisayar sistemine geçti. Sen böyle konularda yeteneklisin. Orada çalışmak ister misin?” dediler. Ben de “olur” dedim. 99’a kadar santralde çalıştım. Çok da hoşuma gidiyordu. Fakat “kolit” hastalığına yakalanınca ara vermek zorunda kaldım. İyileştikten sonra tekrar rehabilitasyon birimine döndüm. Bir gün kurumumuza pyrography yani ahşap üzerine yakma sanatı öğreten bir hoca geldi. Açtığı atölyede verdiği derslere 15 kişi katıldık. Benim dışımda kimse devam etmedi. Bu çok hassas ve sabır isteyendir sanat. Ben çok sevdim ve hocam da 6 ay boyunca beni eğiterek ustalığımı verdi. O zamandan beri bu sanatı devam ettiriyorum. Zaman zaman hastalığım nüksedince ara vermek zorunda kalıyorum. Yaptığım eserlerin beğenilmesi ve alıcı bulması beni çok mutlu ediyor. En son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tablosunu yaptım. Kendisine hediye edeceğim inşallah. Bizi ziyarete gelen insanların, gazetecilerin ilgisini gördükçe memnun ve mesut oluyorum. Bize bu imkanları sağlayan herkese çok teşekkür ederim."

Engelleri sanatla aştı

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
İzmirli kadınlara, tramvayda Kocaoğlu sürpriziİzmirli kadınlara, tramvayda Kocaoğlu sürprizi
Havacı gençler, kadınlara pembe renkli kâğıt uçak dağıttıHavacı gençler, kadınlara pembe renkli kâğıt uçak dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca bakın neler oldu

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca...

Son dakika: PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına operasyon

Karar bugün verildi! Gözaltılar başladı

Her şey saniyeler içinde yaşandı! İşte Eminönü'ndeki korkunç anlar

Her şey saniyeler içinde yaşandı! Eminönü'ndeki korkunç anlar

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.