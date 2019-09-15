Engellerini aşarak BİLSEM'e girmeye hak kazandılar

AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Vakfı (MEV) Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu'nda okuyan omurilik felçli Nurullah Salih Coş ve Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Bekir Balkan Albay, genel zihinsel yetenek alanında Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) girmeye hak kazanarak bedensel engellerinin başarılarının önüne geçemeyeceğini gösterdi. İlkokul ikinci sınıfa giden omurilik felçli Nurullah Salih ile dördüncü sınıf öğrencisi SMA hastası Bekir Balkan, çalışma azimleri ve ailelerinin desteğiyle engellerini aşarak örnek bir başarıya imza attı. Minik öğrenciler okullarında ve değerlendirme sürecinde gösterdikleri başarıyla genel zihinsel yetenek alanında BİLSEM'e girmeye hak kazandı. AA muhabirinin görüştüğü Nurullah Salih Coş, 5 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucunda omurilik felci olduğunu ve hayatına tekerlekli sandalyeyle devam etmek zorunda kaldığını belirtti. Boş zamanlarında kitap okumaktan, belgesel izlemekten ve bilgi veren videolar hazırlamaktan hoşlandığını anlatan Nurullah, "Bilime meraklı olduğum için 'Nuro ile sınırsız bilgi' adında bir Youtube kanalı açtım. Buradan çeşitli bilgiler veren ve gittiğim yerleri anlattığım videolar paylaşıyorum. Videolarımı paylaşmadan önce vereceğim bilgiler hakkında çalışmalar yapıyorum ve daha sonra videolarımı hazırlıyorum." dedi.

Nurullah, tekerlekli sandalye kullandığı için sokakta zaman zaman zorluklar yaşadığına değinerek, "Okulumda hiç zorlanmadan her yere gidebiliyorum. Çünkü okulumun her yerinde engelli öğrenciler için rampalar var. Bu yüzden çok mutluyum. Okulumda yeni bilgiler öğrenmeyi çok seviyorum." ifadelerini kullandı. - "Engellilerin hayatını kolaylaştıracak tasarımlar yapmak istiyorum" BİLSEM'lere girmeye hak kazandığı için çok mutlu olduğunu aktaran Nurullah, "Her ay düzenli olarak kitap okuyorum. BİLSEM için sınavlara hazırlanırken de bol bol kitap okudum. Gelecekte hem bilgisayar hem de tasarım mühendisliği okumak istiyorum. Büyüyünce de tasarım mühendisi olmak istiyorum. Engelli çocukların hayatını kolaylaştıracak tasarımlar yapmak istiyorum." diye konuştu. - "Mucit olmak istiyorum" SMA hastası Bekir Balkan Albay da boş zamanlarında kitap okumayı ve dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynamayı sevdiğini, derslerini düzenli tekrar ederek ve günü gününe çalışarak BİLSEM'e girdiğini ifade etti. İleride yeni buluşlar ortaya koyan bir mucit olmak istediği anlatan Bekir Balkan, "Okulumuzda bizler için çok uygun bir ortam var. Her yerde asansör ve rampa var. Bu yüzden çok güzel bir okul. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok seviyorum. Yeni buluşlar yapmayı çok seviyorum. Bu yüzden gelecekte mucit olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Bekir, kendisi gibi engelli öğrencilere azimle çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, "Engelli öğrenciler de isterlerse her şeyi başarabilirler. Başarıya ulaşmak için bol bol kitap okusunlar ve çalışsınlar." dedi. - "Engelli ailelerine iş hayatında kolaylık tanınmalı" Çocuk gelişimi uzmanı olan Nurullah'ın annesi Aliye Coş ise 20 yıl öğretmenlik yaptığını, oğlunun trafik kazası geçirmesinin ve hayatına tekerlekli sandalyeyle devam etmek zorunda kalmasının ardından emekli olduğunu dile getirdi. Coş, hem öğretmenlik yapıp hem de Nurullah'a bakma imkanı olmadığı için mesleğini bırakmak zorunda kaldığını vurgulayarak, "Çalışan engelli anneleri olarak hem işimize devam edip hem de çocuğumuza bakabilme imkanımız olsun istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın bize ihtiyacı var. Bizim de onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden iş hayatında bizlere bazı kolaylıklar sağlanmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Nurullah'ın bilime çok meraklı bir çocuk olduğuna değinen Coş, şöyle konuştu:

"Nurullah bilimi, kitap okumayı ve belgesel seyretmeyi çok seven bir çocuk. Nurullah okula başlayacağı zaman tekerlekli sandalyeyle zorlanmadan eğitim alabileceği bir okul bulmak bizim için çok önemliydi. Tersine kaynaştırmanın yapıldığı bu okul Nurullah'ın eğitimine büyük katkı sağladı. Bu okula adrese dayalı olmadan Ankara'nın her tarafından hem engelli hem de normal gelişim gösteren öğrenciler kayıt yaptırabiliyor. Bu da çocuklar için çok verimli oluyor." Coş, oğlunun BİLSEM'e girmeye hak kazanmasından dolayı çok gurur duyduğunu belirterek, "Engelli öğrenciler eve kapanmasınlar, dışarı çıksınlar. Elbette engelli çocuklar birçok yerde zorluk çekiyor. Rampa olmayan, asansör olmayan yerlerde zorluk yaşadığımız oluyor ama buna rağmen yılmamak, çok önemli." ifadesini kullandı. Engelli çocuğu olan anne ve babalara büyük görevler düştüğüne değinen Coş, "Çocuğumuzu hiçbir zaman hayattan soyutlamadık. Eve kapatmadık. Onu istediği her yere götürdük. Gezilere, müzelere götürdük. Çünkü engelli olması hiçbir çocuğu hayattan, sokaktan, arkadaşlarından ayırmamalı." dedi.