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Engelli aylığı 2022 yılında ne kadar? Engelli maaşı ne kadar, nasıl alınır?

08.11.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli maaşı belirli bir engel oranına sahip, bakıma muhtaç, maddi gelir konusunda yetersiz kişilere verilmektedir. Asgari ücrete yapılan zamlar ile birlikte engelli maaşlarında yeni düzenlemeler getirildi. Her yıl asgari ücrete gelen zamlarla birlikte düzenlenen engelli aylığı, milyonlarca insanın yakından takip ettiği bir konudur. Peki 2022 yılında emekli aylığı ne kadar oldu, engelli maaşı nasıl alınır?

Engelli aylığı 2022 yılında ne kadar? Engelli maaşı ne kadar, nasıl alınır?

Asgari ücrete yapılan zam ile birlikte bazı konular milyonlarca insan tarafından dikkatle takip edildi. Bunlardan birisi ise engelli maaşı. Engelli maaşını alabilmek için kişinin sadece engelli raporunun olması yeterli değildir. Bunun için bazı koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Gerekli koşulları yerine getiren kişiler ikamet bölgelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden başvuruda bulunabilir ve engelli maaşı almaya başlayabilirler. Peki, engelli maaşı ne kadar?

Engelli maaşı 2022 yılında ne kadar?

Her yıl enflasyon oranına göre çalışanların yaşam standartlarını koruyabilmek için asgari ücrete zam yapılmaktadır. Bu zam sonucunda maaş alan herkes iyileştirmeden yararlanmış olur. Engelli aylığı alınabilmesi için kişinin engel oranının en az %40 olması gerekmektedir. 2022 yılında engelli maaşı ne kadar olduğu merak edilen konulardan birisidir. Engelli aylığı 2022 yılında açıklanan maaş %40 - %69 engel oranına sahip olanlar için 1226,69 TL, engel oranı %70 ve üzeri olan kişiler için ise 1840,03 TL olarak belirlenmiştir.

Engelli maaşı şartları nedir?

Engelli maaşını alabilmek için bazı kriterleri ve şartları karşılamak gerekir. Kişi engelli maaşı almak istiyorsa en az %40 engel oranına sahip olması ve maddi anlamda yetersiz olması durumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunabilir. Akli dengesi sağlıklı ve yerinde olan kişiler bu başvuruyu kendileri yapmalıdır. Eğer kişi başvuru yapamayacak derecede engele sahip ise onun adına vasisi başvurabilir. Aynı zaman 18 yaşından küçükler içinde vasisi ile başvuru yapılabilir. Engelli maaşı şartları:

  • Öncelikle kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
  • En az %40 engel oranına sahip olunması gerekmektedir.
  • Sigortalı ya da SGK gelirli çalışmıyor olması gerekmektedir.
  • Birim başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. Yani 1833,00 TL’den az olması gerekmektedir.
  • Engelli raporu güncel olmalıdır.
  • Engelli raporu olmak isteyenlerin 65 yaşından küçük olması gerekir.
  • Engelli kişinin nafakaya bağlanmamış olması gerekmektedir.
  • Yaşamını devam ettirebilecek temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacak durumda olanlar engelli maaşı alabilirler.

Engelli maaşı alabilmek için belirtilen şartlar oldukça önemlidir. Engelli maaşı almak isteyen kişilerin bu şartları incelerek hangi durumlarda maaşa bağlanabildiklerine dair bilgi sahibi olabilirler.

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Engelli maaşı nasıl alınır?

Engelli maaşı almaya başlayan kişilerin maaşları, PTT kurumundaki şahsi hesaplarına yatmaktadır. Düzenli olarak yatırılan maaş kişinin doğum tarihine göre yatırılmaktadır. Kişiler maaşlarını PTT şubelerine giderek çekebilirler. Engeli maaşı almaya başlan kişilerin hesaplarına ne zaman maaşlarını yatacakları konusuna açıklık getirmek gerekirse:

  • Doğum tarihinin sonu 0 ve 5 arasındakilere ayın 5’inci günü
  • Doğum tarihinin sonu 1 ve 6 arasındakilere ayın 6’ıncı günü
  • Doğum tarihinin sonu 2 ve 7 arasındakilere ayın 7’inci günü
  • Doğum tarihinin sonu 3 ve 8 arasındakilere ayın 8’inci günü
  • Doğum tarihinin sonu 4 ve 9 arasındakilere ayın 9’uncu günü maaş yatmaktadır.

Engelli maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Engelli maaşı sorgulama işlemi için en bilineni ve etkili olarak e-Devlet olarak karşımıza çıkar. e-Devlet sistemine girip engelli maaş sorgulama ile aratıldığında istenilen bilgiler doğru şekilde girildiğinde bütün soruların yanıtı bulabilir. Engelli maaş sorgulama sadece e-Devlet üzerinden yapılmamaktadır. Dileyen vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Sosyal Yardım hattını arayarak istedikleri bilgilere ulaşabilirler. Sosyal Yardım hattı olan ALO 144 ile engelli maaşı sorgulaması yapılabilmektedir. Bir diğer yol ise engelli maaşı alabilmek için başvurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile bilgi alabilmek mümkündür.

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