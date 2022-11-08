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Engelliden engelliye araç satışı nasıl olur? Engelliden engelliye araç satışı şartları nelerdir, ÖTV indirimli aracın satışı nasıl olur?

08.11.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli bireyler engel oranlarına göre ÖTV indiriminden yararlanıp daha ucuz fiyatlara araç sahibi olabilirler. Getirilen düzenleme ile birlikte %90 ve üzeri engel oranına sahip bireyler sıfır araç alımında ÖTV’den tamamen muaf olurlar. Engelliden engelliye araç satışı noktasında belirtilen bazı kriterler vardır. Araç satmayı düşünen engelli bireyler bu kriterlere dikkat etmelidir. Engelliden engelliye araç satışı nasıl olur, engelliden engelliye araç satışı şartları nelerdir?

Engelliden engelliye araç satışı nasıl olur? Engelliden engelliye araç satışı şartları nelerdir, ÖTV indirimli aracın satışı nasıl olur?

Yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte engelli bireyler 450.500 TL altında bulunan araçları satın almaları durumunda ÖTV indiriminden yararlanabilirler. Engelli bireyler ÖTV indirimli araç satın aldıkları için bu araçların satışı durumunda bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. En önemli şartlardan birisi ise aracın alındığı zamandan 5 yılın geçmiş olmasıdır. Eğer kişi 5 yılı doldurduktan sonra araç satışı yapıyorsa herhangi bir ÖTV ödemesi yapmak zorunda kalmadan aracı satabilir.

Engelliden engelliye araç satışı nasıl olur?

Engelliden engelliye araba satışı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Engelli birey sıfır araç satın aldığında ÖTV muafiyeti ile uygun fiyata araç satın alabilir. Lakin araç satışı durumunda aracın alındığı tarihten 5 yıl geçmesi şartı konulmuştur. 5 yıl içerisinde bir satış gerçekleştirme durumunda kişi ÖTV’den muaf olduğu miktarı ödeyip aracın satışını gerçekleştirebilir.

%90 ve üzeri engeli olan bireyin sıfır araç alımında ve araç içerisinde herhangi bir özel donanım olmadığı durumlarda, satın alacak kişinin de %90 ve üzeri bir engel oranına sahip olması gerekir. Özel tertibat gerektiren bir durumu olmaması hâlinde engelliden engelliye araba satışı gerçekleşebilir. Engelliden engelliye araç alımı şartları olarak değerlendirilen bu durumda kişilerin aynı düzeyde olmaları aranır.

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Engelliden engelliye araç satışı şartları nedir?

Engelliden engelliye araç satışı normal araç satışından pek farklı değildir. Engelliden engelliye araç satışı prosedürü aracı satın alacak kişinin de aynı özellikleri taşıması gerekir. Örneğin satan kişi %90 ve üzeri bir engel oranına sahip ise alan kişinin de %90 ve üzeri bir engele sahip olması gerekir. Buna ek olarak ÖTV indiriminden yararlanabiliyor olması durumunda satış ÖTV ödemeden gerçekleşir. Yasal prosedür gereği aracı satın alacak kişi sağlık kurulu raporu ile vergi dairesinden ve emniyet tescilinden işlem yaparak satın alma sürecini başlatabilir.

Aracı satan kişi aracı alım süresinden sonra geçen 5 yıl boyunca yeni bir ÖTV indiriminden yararlanamaz. 5 yılı doldurmaları durumunda tekrardan ÖTV indirimli araç alabilirler.

5 yıl dolmadan engelli aracı nasıl satılır?

Engelli araç satışı sırasında en çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de yıl durumudur. Kişi aracı satın aldıktan sonra herhangi bir süre içerisinde araç satışı yapabilir, bu konuda bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dikkat edilmesi gereken husus aracın alımından sonra geçen zaman dilimidir. Eğer 5 yılı geçmiş ise kişi bu aracın satışı işlemlerinde herhangi bir ÖTV ödemek zorunda kalmadan işlemi gerçekleştirebilir. Eğer 5 yıl içinde bir satış gerçekleştirilmek isteniyorsa o zaman ÖTV farkının ödenmesi durumunda satış işlemleri gerçekleşebilir.

Engelli adına alınan ÖTV indirimli aracın satışı nasıl olur?

Engelli araç satışının normal bir araba satışından pek farkı yoktur. Aynı zamanda aracı satmak isteyen kişi normal birine satış işlemi gerçekleştirebilir. 5 yıl içinde satış yapıyorsa ÖTV farkı ödenirken 5 yıl sonrası satışlarda herhangi bir ÖTV farkı ödenmez. Bu gibi durumlarda araçta özel tertibat ibaresi bulunmuyorsa ve plakada "engelli" ibaresi bulunması durumunda plaka değişimi yapılır ve böylece normal birine araç satış işlemi gerçekleşebilir.

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