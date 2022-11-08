Engelli araç hesaplama işlemi nedir? Engelli araç alımı ÖTV indirimi fiyat hesaplama nasıl yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ÖTV kanunu gereği 7/2. maddesinde belirtilen engel derecesine göre belirli düzeyde vergi indiriminden yararlanma imkânına sahip olabilir. Engelli bireylerin ÖTV vergi indiriminden yararlanabilmeleri için en %40 oranında engel raporuna sahip olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde vergi indiriminden yararlanamazlar. Bireyin engel oranı %90 ve üzeri ise bu durumda engelli birey özel tüketim vergisi indiriminden tamamen muaf olmaktadır.
Engelli bireyin engel oranına göre ÖTV indirim oranında değişiklik görülmektedir. Engel derecesi %40 ve %89 arası bir engel oranına sahip bireyler, sıfır araç satın almak istediklerinde %26.3’lük vergi indiriminden yararlanabilirler. Engel derecesi %90 ve üzeri olanlar ise özel tüketim vergisinden tamamen muaf olurlar. Engelli araç alımı sırasında yapılan ÖTV indirimi karmaşık gibi görünse dahi basit bir işleme dayalıdır. Engelli araç fiyat hesaplama işlemini %90 ve üzeri engel oranına sahip bireyler üzerinden ÖTV indirimi hesaplaması yapacak olursak:
Engelli bireylerin araç alımları sırasında sadece ÖTV değil Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) istisnası olduğu da bilinmesi gerekir. Engelli bireylerin %90 engel oranına sahip olmaları durumunda motorlu taşıtlar vergisinden muaf olurlar. Bireyin engel oranı %90 altında ise kullandıkları aracın özel tertibatlı araç olduğunu tescilleyen belgeye sahip olmaları durumunda motorlu taşıtlar vergisinden muaf olurlar.
Engelli araç almak isteyenlerin yararlanabilecekleri indirim tutarını doğru şekilde hesaplayabilmeleri için bilmeleri gereken bazı detaylar bulunmaktadır. Öncelikle kişinin engel oranı çok önemlidir. %40 ve %89 arası bir engel oranına sahip bireyler, %26.3 oranında ÖTV indiriminden yararlanırken, %90 ve üzeri orana sahip olanlar ÖTV’den muaf olurlar. Engelli araç alımı hesaplama işleminde önemli olan bazı detaylar şu şekildedir:
ÖTV hesaplama robotu sistemi tamamen alınacak aracın ve kişinin engel oranına göre değişiklik göstermektedir.