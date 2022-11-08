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Engelli araç hesaplama işlemi nedir? Engelli araç alımı ÖTV indirimi fiyat hesaplama nasıl yapılır?

08.11.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli bireylerin yaşamlarını daha kolay bir hale getirebilmek için yasal olarak bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden birisi ise engelli bireylerin sıfır araç satın alırken engel derecesine bağlı olarak özel tüketim vergisi indiriminden yararlanmalarıdır. Böylece engelli bireyler çok daha uygun fiyatlara sıfır araç sahibi olabilirler. Engelli araç alımı ÖTV indirimi fiyat hesaplama nasıl yapılır?

Engelli araç hesaplama işlemi nedir? Engelli araç alımı ÖTV indirimi fiyat hesaplama nasıl yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ÖTV kanunu gereği 7/2. maddesinde belirtilen engel derecesine göre belirli düzeyde vergi indiriminden yararlanma imkânına sahip olabilir. Engelli bireylerin ÖTV vergi indiriminden yararlanabilmeleri için en %40 oranında engel raporuna sahip olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde vergi indiriminden yararlanamazlar. Bireyin engel oranı %90 ve üzeri ise bu durumda engelli birey özel tüketim vergisi indiriminden tamamen muaf olmaktadır.

Engelli araç hesaplama işlemi nasıldır?

Engelli bireyin engel oranına göre ÖTV indirim oranında değişiklik görülmektedir. Engel derecesi %40 ve %89 arası bir engel oranına sahip bireyler, sıfır araç satın almak istediklerinde %26.3’lük vergi indiriminden yararlanabilirler. Engel derecesi %90 ve üzeri olanlar ise özel tüketim vergisinden tamamen muaf olurlar. Engelli araç alımı sırasında yapılan ÖTV indirimi karmaşık gibi görünse dahi basit bir işleme dayalıdır. Engelli araç fiyat hesaplama işlemini %90 ve üzeri engel oranına sahip bireyler üzerinden ÖTV indirimi hesaplaması yapacak olursak:

  • Vergiler dâhil aracın satış fiyatının 350.000 olduğunu var sayalım.
  • Satış fiyatı üzerinden %18 oranında KDV indirimi uygulanacak. (350.000 / 1.8 = 296.610 TL KDV’siz fiyat)
  • KDV’yi çıkardıktan sonra ÖTV dâhil 296.610 TL’lik satış fiyatından %80 ÖTV bedelini de düşürün (296.610 / 1.80 = 164.783 TL ÖTV ve KDV’siz fiyat)
  • Vergiler hariç aracın ham fiyatı olan 164.783 TL’ye %18’lik KDV tutarını tekrardan eklenir. ( 164.783 x 1.18 = 194.443 fiyat yalnızca KDV’li fiyat olarak hesaplanır.)
  • Yapılan hesaplama sonucunda 350.000 TL satış fiyatı olan aracı ÖTV muafiyeti kapsamında 194.443’TL ye satın alabilirsiniz.

Engelli bireylerin araç alımları sırasında sadece ÖTV değil Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) istisnası olduğu da bilinmesi gerekir. Engelli bireylerin %90 engel oranına sahip olmaları durumunda motorlu taşıtlar vergisinden muaf olurlar. Bireyin engel oranı %90 altında ise kullandıkları aracın özel tertibatlı araç olduğunu tescilleyen belgeye sahip olmaları durumunda motorlu taşıtlar vergisinden muaf olurlar.

Engelli vergi indirimi sorgulama, hesaplama ve başvuru işlemleri Engelli vergi indirimi sorgulama, hesaplama ve başvuru işlemleri

Engelli araç indirimi hesaplama nasıl yapılır?

Engelli araç almak isteyenlerin yararlanabilecekleri indirim tutarını doğru şekilde hesaplayabilmeleri için bilmeleri gereken bazı detaylar bulunmaktadır. Öncelikle kişinin engel oranı çok önemlidir. %40 ve %89 arası bir engel oranına sahip bireyler, %26.3 oranında ÖTV indiriminden yararlanırken, %90 ve üzeri orana sahip olanlar ÖTV’den muaf olurlar. Engelli araç alımı hesaplama işleminde önemli olan bazı detaylar şu şekildedir:

  • Satın alınacak aracın yasal olarak belirtilen 450.500 TL’yi geçmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu fiyatın üzerinde bulunan araçlar ÖTV kapsamına girmez.
  • Alınması düşünülen sıfır aracın motor hacmine göre ve fiyat bandına göre ÖTV oranında değişiklik görülmektedir. Örnek verecek olursak 150.000 TL – 175.000 TL arasında bulunan araçlardan %70 oranında ÖTV alınırken, 200.000 TL ve üzeri araçlardan %80 oranında ÖTV alınır.
  • Aracın motor hacmi 1600 cm³ ile 2000 cm³ arasında ise ve 170.000 TL üzerinde bir satış oranına sahip olduğunda %150 oranında ÖTV alınırken 2000 cm³ üzeri araçlarda ki ÖTV oranı %220 olarak hesaplanmaktadır.

ÖTV hesaplama robotu sistemi tamamen alınacak aracın ve kişinin engel oranına göre değişiklik göstermektedir.

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